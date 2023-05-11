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Добро пожаловать отсюда! Смешные объявления, созданные хохмы ради

Добро пожаловать отсюда! Смешные объявления, созданные хохмы ради

Автор:
11 мая 2023 20:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   маркетинг   объявления   подборка   смекалка   смешные объявления   
1741
19

Подборка забавных объявлений, которые могли появиться только в России. Возможно ещё и в Беларуси. И в Казахстане... Ладно, ближе к делу.

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Метки: Юмор   маркетинг   объявления   подборка   смекалка   смешные объявления   
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3  комментария
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17k
RDen 37 минут назад
3. А могли бы установить копировальный аппарат

они то копий не делают? Нуну
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19k
speaktr-st 5 минут назад
Комментарий к фото
Видимо постер не знает, где течёт река Кама.
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17k
RDen Полчаса назад
5. Жаль, что она безграмотная

всё нормально - на таких и рассчитано.
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