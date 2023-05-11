Добро пожаловать отсюда! Смешные объявления, созданные хохмы ради

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Подборка забавных объявлений, которые могли появиться только в России. Возможно ещё и в Беларуси. И в Казахстане... Ладно, ближе к делу.
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они то копий не делают? Нуну
всё нормально - на таких и рассчитано.