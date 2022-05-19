Оберег от дефицита продуктов и другие уникальные предложения с "Авито", удивившие соцсети

В нашей стране "Авито" - пожалуй, самая популярная площадка объявлений, которой хотя бы единожды пользовался каждый житель РФ. Иногда там можно встретить невероятные объявления, на владельца которых очень хочется посмотреть. Впрочем, как и на тех, кто готов купить этот товар или услугу.
Пользуетесь ли вы "Авито"? Оказывается, это довольно удобный вариант площадки, чтобы не только купить или продать вещь, найти специалиста или разместить резюме. Читая объявления, можно и посмеяться. Судите сами!
А какие интересные объявления с "Авито" встречались вам, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
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