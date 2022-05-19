Оберег от дефицита продуктов и другие уникальные предложения с "Авито", удивившие соцсети

В нашей стране "Авито" - пожалуй, самая популярная площадка объявлений, которой хотя бы единожды пользовался каждый житель РФ. Иногда там можно встретить невероятные объявления, на владельца которых очень хочется посмотреть. Впрочем, как и на тех, кто готов купить этот товар или услугу.