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Оберег от дефицита продуктов и другие уникальные предложения с "Авито", удивившие соцсети

Оберег от дефицита продуктов и другие уникальные предложения с "Авито", удивившие соцсети

Автор:
19 мая 2022 17:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авито   объявления   продавцы приколисты   смешно   смешные объявления   товары и услуги   
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В нашей стране "Авито" - пожалуй, самая популярная площадка объявлений, которой хотя бы единожды пользовался каждый житель РФ. Иногда там можно встретить невероятные объявления, на владельца которых очень хочется посмотреть. Впрочем, как и на тех, кто готов купить этот товар или услугу.

Пользуетесь ли вы "Авито"? Оказывается, это довольно удобный вариант площадки, чтобы не только купить или продать вещь, найти специалиста или разместить резюме. Читая объявления, можно и посмеяться. Судите сами!

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А какие интересные объявления с "Авито" встречались вам, друзья?

Источник:

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Метки: Юмор   авито   объявления   продавцы приколисты   смешно   смешные объявления   товары и услуги   
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6  комментариев
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1k
Ksenia2 2 часа назад
А для чего нужно масло б/у? Или это прикол?
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−5
doctor748 Час назад
Реклама авиты?
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Стенгазета для кота - прямо круто!
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