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Для чего нам вообще нужен смех

Для чего нам вообще нужен смех

Автор:
13 марта 2023 16:01
Сообщество : RealFishki
Метки: видео   интересное   исследования   люди   смех   ученые   физиология   
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Все мы знаем, что человек смеётся, не только когда ему весело. Это может быть нервный выплеск, причём совершенно неуместный (например, на серьёзном мероприятии или на похоронах). Смех бывает злобный, наивный, добрый. А маленькие дети начинают хохотать раньше, чем говорить.

Интересно, что смеяться могут до 65 видов животных, включая шимпанзе, орангутанов и горилл.
Смех - это интересный феномен.

Основная функция смеха - это налаживание и поддержание социальных связей. Когда человек улыбается - он автоматически располагает к себе окружающих. Часто общий смех приводит к созданию группы, объединённой общими интересами. Так как люди инстинктивно не хотят быть выгнанными из общества, то они продолжают показывать, что им весело, находясь в своём кругу. Есть исследования, показывающие, что люди в обществе смеются в 30 раз чаще, чем когда они одни.

Смех среди людей - это что-то вроде лая у собак или птичьего щебетания. И очень важно, что он подавляет реакцию "бей или беги".

Вы, наверное, замечали, что нет лучшего средства, чтобы разрядить ситуацию, где люди спорят и уже готовы начать драку, чем сказать что-то такое, от чего все вместе захохочут.

Если смех давным-давно возник у нашего общества, чтобы разрядить напряжённые ситуации, то можно предположить, что он использовался как способ мягкого управления людьми. В целом, в современном социуме, можно увидеть подтверждение данной теории.

Но важно, чтобы смех был искренним. Было проведено исследование, где выяснилось, что люди отличают наигранный смех как у своих близких, так и у чужих. При этом даже не нужны дополнительные сигналы от языка тела, слов или других визуальных сигналов. То есть по смеху можно определить отношение внутри группы и так выявить "чужих".

С точки зрения неврологии и физиологии смех, казалось бы, одно из самых простых действий, результат очень большого количества процессов, происходящих в мозге.

Учёные делят смех на управляемый и непроизвольный. Последний - это рефлекторная реакция, к примеру, на щекотку. Сенсорные сигналы проходят только через области мозга, которые отвечают за простые функции.
А вот при управляемом смехе активируется доля височная, ассоциирующаяся с приёмом и обработкой информации. То есть человек понимает, нужно ли ему реагировать на "радостный" раздражитель, или нет.

Так или иначе - смех полезен для организма. Он доставляет человеку физическое удовольствие, высвобождая эндорфины, улучшая кровообращение, снижая кровяное давление и уменьшая частоту сердечных сокращений. А в долговременной перспективе это всё помогает в укреплении иммунитета. Итог: смейтесь почаще, от этого только польза!

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Метки: видео   интересное   исследования   люди   смех   ученые   физиология   
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Olldd Час назад
Не смешно. ((
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1k
Лимонадный Джо 42 минуты назад
Глядя на ужимки и гримасы Джима Керри я понимаю, что не смешно. Просто человек торгует лицом за деньги и славу. Глядя на серьёзное и суровое лицо Семёна Альтова не могу сдержаться. А когда он начинает в таком виде читать свои произведения... Вот это смех от всей души!
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126k
minimalism Автор поста 52 минуты назад
вспомнилась одна знакомая, у которой смех был один в один как у Панкратова-Черного в этой сцене, только чуть повыше тональность)
Ссылка www.youtube.com
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 59 минут назад
"Смех среди людей - это что-то вроде лая у собак или птичьего щебетания".
Спорное утверждение.
Или это ТС само придумало?
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7k
SandMANn Час назад
Ссылка youtu.be
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28k
Ego sum qui sum Час назад
Ссылка youtu.be
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minimalism

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