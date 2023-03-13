Для чего нам вообще нужен смех

Основная функция смеха - это налаживание и поддержание социальных связей. Когда человек улыбается - он автоматически располагает к себе окружающих. Часто общий смех приводит к созданию группы, объединённой общими интересами. Так как люди инстинктивно не хотят быть выгнанными из общества, то они продолжают показывать, что им весело, находясь в своём кругу. Есть исследования, показывающие, что люди в обществе смеются в 30 раз чаще, чем когда они одни.

Смех среди людей - это что-то вроде лая у собак или птичьего щебетания. И очень важно, что он подавляет реакцию "бей или беги".