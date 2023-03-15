Этот корабль не тонет, он просто так выглядит

Интересно, что из-за потенциальных помех высокочувствительным акустическим приборам судно не имеет собственных средств движения, поэтому его необходимо буксировать другим судном. Оно весит около 700 тонн и может вместить экипаж из пяти человек плюс до одиннадцати ученых.

Интерьер также нуждался в модификации, чтобы быть функциональным как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Например, сиденья унитаза могут поворачиваться на 90°, насадки для душа изгибаются на 90°. Кроме того, верхние светильники установлены на поверхностях, которые действуют как потолки в обеих ориентациях. Прогулка внутри FLIP может показаться странной: двери и люки торчат из пола, а иллюминаторы в потолке.





Что касается устойчивости в открытом океане, чрезвычайно важном условии для тех видов исследований, для которых используется "ФЛИП", никакая другая платформа даже приближается к этому чуду инженерной мысли. Единственные суда, способные конкурировать с ним в этом отношении, — подводные лодки.