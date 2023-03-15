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Этот корабль не тонет, он просто так выглядит

Этот корабль не тонет, он просто так выглядит

Автор:
15 марта 2023 08:30
Сообщество : Наука
Метки: flip   интересно   исследования   наука   новый разворот   океан   техника   ученые   
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Это судно с очень точным названием "ФЛИП" - "Перевертыш" - представляет собой исследовательскую платформу для работы в открытом океане, которая может переключаться между горизонтальным и вертикальным положением одним нажатием кнопки. Свидетели этой необычной трансформации часто принимают "Флип" за судно, терпящее бедствие.

Принадлежащий Управлению военно-морских исследований США, "ФЛИП" (на самом деле, это сокращение от английской фразы «плавучая исследовательская платформа») представляет собой 108-метровое океанское исследовательское судно, предназначенное для частичного затопления. Оно может наклоняться назад на 90 градусов, оставляя над водой только 17-метровую часть, находящуюся в вертикальном положении. При этом переборки выполняют роль палуб. Поскольку большая часть балласта для платформы представляет собой океанскую воду, на глубинах ниже влияния поверхностных волн платформа ведет себя как буй, то есть, она практически невосприимчива к воздействию волн. Корпус платформы рассчитан на сопротивление скручиванию. После завершения исследования сжатый воздух нагнетается в большие балластные цистерны, в результате чего платформа возвращается в горизонтальное положение.




Разработка платформы началась в 1960 году под влиянием беседы между исследователем Фредериком Х. Фишером и директором Морской физической лаборатории Фредом Н. Списсом. Фишер жаловался на проблемы со стабильностью при использовании подводной лодки для проведения своих исследований. Это заставило Списса вспомнить предположение о том, что переворачивание корабля может сделать его более устойчивым. Ученые долго дискутировали о возможности создания такого корабля, и в июне 1962 года инженерная компания Gunderson Brothers в Портленде, штат Орегон, запустила "ФЛИП".


"ФЛИП" может свободно плавать в открытых водах или пришвартоваться ко дну океана на глубине до 5000 метров - эта операция занимает целый день. Исследовательская платформа несет на борту 50 тонн оборудования, при этом переключение из горизонтального положения в вертикальное занимает менее 30 минут.





Интересно, что из-за потенциальных помех высокочувствительным акустическим приборам судно не имеет собственных средств движения, поэтому его необходимо буксировать другим судном. Оно весит около 700 тонн и может вместить экипаж из пяти человек плюс до одиннадцати ученых.

Интерьер также нуждался в модификации, чтобы быть функциональным как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Например, сиденья унитаза могут поворачиваться на 90°, насадки для душа изгибаются на 90°. Кроме того, верхние светильники установлены на поверхностях, которые действуют как потолки в обеих ориентациях. Прогулка внутри FLIP может показаться странной: двери и люки торчат из пола, а иллюминаторы в потолке.


Что касается устойчивости в открытом океане, чрезвычайно важном условии для тех видов исследований, для которых используется "ФЛИП", никакая другая платформа даже приближается к этому чуду инженерной мысли. Единственные суда, способные конкурировать с ним в этом отношении, — подводные лодки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: flip   интересно   исследования   наука   новый разворот   океан   техника   ученые   
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Viktor Полчаса назад
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Patmaz 19 минут назад




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