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НАСА следит за астероидом, который может испортить землянам 2046 год

НАСА следит за астероидом, который может испортить землянам 2046 год

Автор:
17 марта 2023 20:45
Сообщество : Космос
Метки: астероид   исследования   космические опасности   космос   столкновение с землей   угроза из космоса   ученые   
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Астероид, известный как 2023 DW, имеет ширину 50 метров. По мнению ученых, вероятность его столкновения с Землей составляет 1 к 607. Ожидается, что он приблизится к нашей планете через пару десятилетий.

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Астрономы предсказывают, что большой астероид может испортить землянам День святого Валентина в 2046 году, столкнувшись с нашей планетой. Впрочем, точная дата столкновения пока неизвестна: по прогнозам экспертов 50-метровому астероиду, известному как 2023 DW, потребуется более двух десятилетий, а возможно, и около трех, чтобы долететь до Земли.


Европейское космическое агентство обнаружило 2023 DW 26 февраля и подсчитало, что вероятность его прилета на Землю составляет 1к 607. Агентство также предсказало, что астероид может упасть 14 февраля 2046 года. По сообщениям прессы, астероид имеет длину олимпийского бассейна, хотя специалисты признают, что эти цифры нуждаются в уточнении, поскольку «неопределенность при определении его размера весьма велика».


Ученые добавили DW 2023 года в так называемый «список опасных астероидов», в котором перечислены космические объекты, которые могут столкнуться с Землей. Они присвоили ему один балл по Туринской шкале — методу, разработанному в 1999 году и оценивающему риск столкновения космических объектов с нашей планетой. Это означает, что, по мнению ученых, на сегодняшний день астероид «не представляет большой опасности» и «вероятность столкновения крайне маловероятна и не вызывает общественного внимания или общественного беспокойства», как сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА. Но 2023 DW стоит особняком от других 1448 астероидов в списке рисков как единственный с рейтингом выше 0.


Координационный офис планетарной защиты НАСА сообщил, что риск столкновения с Землей в настоящее время «очень мал». Итальянский астроном Пьеро Сиколи предсказал, что вероятность того, что DW в 2023 году столкнется с Землей, составляет 1 к 400, и разработал карту, предсказывающую, где может упасть астероид. Однако, по мнению ученого, к моменту, когда опасность станет реальной, «такая возможность, конечоо, будет исключена».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астероид   исследования   космические опасности   космос   столкновение с землей   угроза из космоса   ученые   
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20  комментариев
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2k
Василий Афиногенов Час назад
давай родненький!хоть ты не подведи!
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43k
turyst 5 минут назад
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7k
rutt 8 минут назад
Ну Землянам то точно нет. Пиндосам знатно подгадит, возможно уничтожит.
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18k
Robin Hood 9 минут назад
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553
deGENERat 13 минут назад
Что то букв много... я так и не понял мне ипотеку платить или как??
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33k
russger 21 минуту назад
"и подсчитало, что вероятность его прилета на Землю составляет 1к 607"

Вот откуда они эти цифры берут? С чем ставнили? Почему не 1 к 602 или 1 к 615?
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24k
Влад Полчаса назад
Особенно радует карта столкновения, она приходится на США почему то. Это при вероятности столкновения 1:400 1:607 и даже если попадёт то может войти в атмосферу абсолютно с любой стороны планеты и под любым углом. Но нет, именно юг США. Вот как такие люди могут называть себя учёными?
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6k
Allmaster 39 минут назад
Крепкий орешек сильно сдал, кто там за него сейчас? А то новости пугают...
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13k
кира 47 минут назад
Там что-то сгорает при вхождении в атмосферу... Даже если долетит и упадет? Возможно, от него останется маленький кусочек?
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2k
scorpi83 54 минуты назад
Землянам - да, россиянам... Это вряд ли)))
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5k
magic32 Час назад
"...который может испортить землянам 2046 год"- да вы ещё доживите до этого 2046-го
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28k
Юрьевич Час назад
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21k
babuby Час назад
Тфаюжешь!....
Земляне сами себе стараются всеми своими звездато-полосатыми силами жизнь испортить! Что там какой-то астероид!
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3k
poбт 2 часа назад
а че там с апофисом, уже не ожидается?
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Белая Муха

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