НАСА следит за астероидом, который может испортить землянам 2046 год

Астероид, известный как 2023 DW, имеет ширину 50 метров. По мнению ученых, вероятность его столкновения с Землей составляет 1 к 607. Ожидается, что он приблизится к нашей планете через пару десятилетий.
Астрономы предсказывают, что большой астероид может испортить землянам День святого Валентина в 2046 году, столкнувшись с нашей планетой. Впрочем, точная дата столкновения пока неизвестна: по прогнозам экспертов 50-метровому астероиду, известному как 2023 DW, потребуется более двух десятилетий, а возможно, и около трех, чтобы долететь до Земли.
Европейское космическое агентство обнаружило 2023 DW 26 февраля и подсчитало, что вероятность его прилета на Землю составляет 1к 607. Агентство также предсказало, что астероид может упасть 14 февраля 2046 года. По сообщениям прессы, астероид имеет длину олимпийского бассейна, хотя специалисты признают, что эти цифры нуждаются в уточнении, поскольку «неопределенность при определении его размера весьма велика».
Ученые добавили DW 2023 года в так называемый «список опасных астероидов», в котором перечислены космические объекты, которые могут столкнуться с Землей. Они присвоили ему один балл по Туринской шкале — методу, разработанному в 1999 году и оценивающему риск столкновения космических объектов с нашей планетой. Это означает, что, по мнению ученых, на сегодняшний день астероид «не представляет большой опасности» и «вероятность столкновения крайне маловероятна и не вызывает общественного внимания или общественного беспокойства», как сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА. Но 2023 DW стоит особняком от других 1448 астероидов в списке рисков как единственный с рейтингом выше 0.
Координационный офис планетарной защиты НАСА сообщил, что риск столкновения с Землей в настоящее время «очень мал». Итальянский астроном Пьеро Сиколи предсказал, что вероятность того, что DW в 2023 году столкнется с Землей, составляет 1 к 400, и разработал карту, предсказывающую, где может упасть астероид. Однако, по мнению ученого, к моменту, когда опасность станет реальной, «такая возможность, конечоо, будет исключена».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот откуда они эти цифры берут? С чем ставнили? Почему не 1 к 602 или 1 к 615?
Он к своим летит!
А, ну этих не жалко (с)
Земляне сами себе стараются всеми своими звездато-полосатыми силами жизнь испортить! Что там какой-то астероид!