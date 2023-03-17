НАСА следит за астероидом, который может испортить землянам 2046 год

Астрономы предсказывают, что большой астероид может испортить землянам День святого Валентина в 2046 году, столкнувшись с нашей планетой. Впрочем, точная дата столкновения пока неизвестна: по прогнозам экспертов 50-метровому астероиду, известному как 2023 DW, потребуется более двух десятилетий, а возможно, и около трех, чтобы долететь до Земли.

Европейское космическое агентство обнаружило 2023 DW 26 февраля и подсчитало, что вероятность его прилета на Землю составляет 1к 607. Агентство также предсказало, что астероид может упасть 14 февраля 2046 года. По сообщениям прессы, астероид имеет длину олимпийского бассейна, хотя специалисты признают, что эти цифры нуждаются в уточнении, поскольку «неопределенность при определении его размера весьма велика».