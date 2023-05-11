14 классных идей, как обустроить место для отдыха на улице

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Наступает время выездов на природу, дачу и пляж. Мы собрали идеи, как можно сделать отличное место для отдыха. Особенно актуально для тех, у кого есть дети.
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