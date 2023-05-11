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Неожиданная и неоднозначная халтура

Неожиданная и неоднозначная халтура

Автор:
11 мая 2023 15:43
Сообщество : Факты
Метки: Священник   значение   некачественно   подработка   поминальный список   происхождение   слово   смысл   халтура   этимология   
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Она подворачивается представителям разных профессий – строителям, программистам, парикмахерам, учителям, автомеханикам и не только. И сулит приятный приработок. Между тем как изначально у слова «халтура», которое используется для обозначения побочного заработка, а ещё некачественно выполненной работы, было совершенно другое значение.

На латыни слово «хартулариум» – это поминальный список – перечень имён усопших, которых священник перечисляет в молитве за упокой души. То есть всё очень возвышенно, благочестиво и грустно, как и должно быть в случае со смертью.

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Но почему же смысловая нагрузка слова так радикально поменялась? Дело в том, что служители церкви тоже люди. Со своими обычными человеческими порывами и желаниями. Служба для них – работа, за которую платят. И прихожане могут пригласить священника домой во внеурочное время, чтобы, к примеру, причастить умирающего. Соответственно, за такие «левые» услуги служитель церкви получал дополнительную плату. А поскольку возможности (и/или) желания совершать всё в соответствии с каноном не было, то обряды и молитвы проводились в сокращённом виде. Такая лайт-версия. За которую священник получал плату.

Потом появилась традиция поминок – бесплатного – дарового угощения для каждого, кто хотел помянуть усопшего. Если сейчас траурные трапезы проводят по приглашению, то изначально войти во двор, где проводили покойника, и помянуть его, мог любой желающий.

Но поскольку наспех выполненная работа уступает по качеству канону, то слово «халтура» постепенно стало использоваться в негативном значении – сделанная кое-как, формально, без  должного качества работа.

Кстати, с этим словом связана и любопытная байка о представителях творческой среды. Пушкинская площадь в Москве изначально и вплоть на начала XX века носила название Страстная (по Страстному монастырю). В народе её пренебрежительно называли халтурой: в ожидании заказов актёры бесцельно слонялись по площади. Оно так и осталось в театральном жаргоне и используется для обозначения любых подработок – проведения школьного утренника, городского праздника, свадьбы или съёмки в рекламе. А работа в родном театре – это исключительно служба. Тогда как халтура значит дополнительный несложный способ заработка, а халява – всё, что досталось без труда и усилий.

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Метки: Священник   значение   некачественно   подработка   поминальный список   происхождение   слово   смысл   халтура   этимология   
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1  комментарий
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ruslan d 48 минут назад
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