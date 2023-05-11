Неожиданная и неоднозначная халтура

Потом появилась традиция поминок – бесплатного – дарового угощения для каждого, кто хотел помянуть усопшего. Если сейчас траурные трапезы проводят по приглашению, то изначально войти во двор, где проводили покойника, и помянуть его, мог любой желающий.

Но поскольку наспех выполненная работа уступает по качеству канону, то слово «халтура» постепенно стало использоваться в негативном значении – сделанная кое-как, формально, без должного качества работа.