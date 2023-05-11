17 детей, чьи выходки настолько нахальны, что даже самое ангельское терпение может лопнуть

Дети — это большая ответственность и люди, решившиеся на этот шаг, должны осознавать, что после появления малыша их жизнь никогда не будет прежней. Но если взглянуть на все даже самые бесстыжие выходки своих чад с юмором, то жить с ними под одной крышей станет намного проще.