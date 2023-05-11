17 детей, чьи выходки настолько нахальны, что даже самое ангельское терпение может лопнуть

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Дети — это большая ответственность и люди, решившиеся на этот шаг, должны осознавать, что после появления малыша их жизнь никогда не будет прежней. Но если взглянуть на все даже самые бесстыжие выходки своих чад с юмором, то жить с ними под одной крышей станет намного проще.
«Вчера мы нашли телефон моей жены в туалете. Мы не были уверены, кто из наших троих детей бросил его туда… пока моя жена не пролистала галерею фотографий»
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Белая длань Изенгарда
«Мой малыш нашел белые чернила и тут же превратился в Сарумана».
«Мой 11-месячный сын только что ударил меня по лицу своей игрушкой и сломал мне передний зуб»
«Давайте раскрасим телевизор! Отличная идея...»
«Всё то, что мой сын запихал в вентиляционную решетку кондиционера за последние 6 лет»
«Каждый продукт из холодильника оказался в этом автомобиле. Все в порядке, я в порядке»
«Мой 7-летний ребенок только что сломал то, что у меня было с тех пор, как я был моложе его»
«Она хотела накормить туалет»
«Дети сломали мой монитор. Это вообще подлежит восстановлению или я должен его выбросить? Также у меня есть двое детей на продажу»
«Оставила детей одних на 5 минут»
«Я даже не думала, что она знает, где лежат блестки…»
«Сегодня утром сын моего распечатал 53 экземпляра фламинго»
«Вчера мой ребенок играл в мастерскую, пока я чинил дверь гаража. Очень рад, что проверил свою обувь, прежде чем надеть ее»
«Ребенок не проверил гриль, когда его попросили его включить. Также ребёнок положил в него кухонные принадлежности, когда его попросили их подержать»
Не знаем, кому хуже, родителям или работникам магазина
«Ура, так весело... Спасибо, дети»
Теперь её можно использовать как кисть
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Он в нее не поиграл даже 5 секунд!
В тот день не стал ему ничего больше покупать, а через пару дней купил за 50 долларов, она ездила, хлопала сама дверями, играла музыку и мигала фонариками.
Очень важно это всем показать и улыбаться. Ждём фото с ножом в шее
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