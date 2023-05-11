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17 детей, чьи выходки настолько нахальны, что даже самое ангельское терпение может лопнуть

17 детей, чьи выходки настолько нахальны, что даже самое ангельское терпение может лопнуть

Автор:
11 мая 2023 10:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: беда   дети   забавно   неудача   поведение   терпение   фото   
2040
18

Дети — это большая ответственность и люди, решившиеся на этот шаг, должны осознавать, что после появления малыша их жизнь никогда не будет прежней. Но если взглянуть на все даже самые бесстыжие выходки своих чад с юмором, то жить с ними под одной крышей станет намного проще.

«Вчера мы нашли телефон моей жены в туалете. Мы не были уверены, кто из наших троих детей бросил его туда… пока моя жена не пролистала галерею фотографий»

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Белая длань Изенгарда

«Мой малыш нашел белые чернила и тут же превратился в Сарумана».

 

«Мой 11-месячный сын только что ударил меня по лицу своей игрушкой и сломал мне передний зуб» 

 

«Давайте раскрасим телевизор! Отличная идея...»

 


 

«Всё то, что мой сын запихал в вентиляционную решетку кондиционера за последние 6 лет»

 

«Каждый продукт из холодильника оказался в этом автомобиле. Все в порядке, я в порядке»

 

«Мой 7-летний ребенок только что сломал то, что у меня было с тех пор, как я был моложе его»

 

«Она хотела накормить туалет»

 


 

«Дети сломали мой монитор. Это вообще подлежит восстановлению или я должен его выбросить? Также у меня есть двое детей на продажу»

 

«Оставила детей одних на 5 минут»

 

«Я даже не думала, что она знает, где лежат блестки…»

 

«Сегодня утром сын моего распечатал 53 экземпляра фламинго»

 


 

«Вчера мой ребенок играл в мастерскую, пока я чинил дверь гаража. Очень рад, что проверил свою обувь, прежде чем надеть ее»

 

«Ребенок не проверил гриль, когда его попросили его включить. Также ребёнок положил в него кухонные принадлежности, когда его попросили их подержать»

 

Не знаем, кому хуже, родителям или работникам магазина

 

«Ура, так весело... Спасибо, дети»

 

Теперь её можно использовать как кисть

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Метки: беда   дети   забавно   неудача   поведение   терпение   фото   
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22  комментария
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289
RDV 2 часа назад
хз у меня дети никогда не творили такой дичи) максиму игрушки ломали какие то... ну это вообще нормально)
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13k
Artem Полчаса назад
Ссылка coub.com
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6k
heta 47 минут назад
Лично такого не видел. Только со слов других людей и здесь, в интернете.
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54k
Олег 48 минут назад
ну, тупые....
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551
Takerey 55 минут назад
Мой брат мелкий в ходунках как-то по недогляду взрослых дотянулся до шайбы крема нивея. Это который как масло сливочное. В креме было все ,включая телевизор, мебель, ходунки и брата. Как весело и задорно мы потом пытались вывести жирнючий крем со всех поверхностей - отдельная история)
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8k
ďim_13 59 минут назад
Комментарий к фото
Майкл Джексон: Начало???)))
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8k
Пуриц Жорж 59 минут назад
В детдом
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35k
russger Час назад
Окуевшие пздюки, хотя во всех случаях предки виноваты. Ведь деточкам всё можно
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29k
Григорий Час назад
Купил сыну красивую машинку за 30 долларов. Пока рассчитывался на кассе он поскользнулся на кафельном полу и со всей силы отбил пол рукой с зажатой машинкой.
Он в нее не поиграл даже 5 секунд!
В тот день не стал ему ничего больше покупать, а через пару дней купил за 50 долларов, она ездила, хлопала сама дверями, играла музыку и мигала фонариками.
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919
Шурман Час назад
Да херня , все поправимо но за деньги , купили мы с сыном пэйнбольную хрень в 2х комплектах , дома перебирали а я за компом и с 12 метров конца зала прилетел шарик , хорошо не в голову и в мак , печалька , дисплей 5к пошел по жопе . Думаю про мою реакцию и маты лучше не объяснять , убежал испугался , закрылся в комнате , зашел говорю да ладно тебе это всего лишь монитор . Ну поехал с утра на работу взял новую матрицу и старую срезал , все нормально , он рыдал пол ночи . Было бы за что .
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165
Foxdan Scullder Час назад
Ссылка m.youtube.com
==
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5k
мемфрид Час назад


Очень важно это всем показать и улыбаться. Ждём фото с ножом в шее
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
"Сегодня утром сын моего распечатал 53 экземпляра фламинго" - это о чем? Кого сын распечатал?
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16k
K7OO 2 часа назад
Опять эта скрытая реклама презервативов..)
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8k
Ysik 2 часа назад
Помогал другу со сборкой мебели в доме. Его маленькие дети очень хотели нам помочь. Шурупы подавали, инструменты и т.д. Потом они захотели тоже что-нибудь собрать, но сами. Дали им две доски и мелкие шурупы с отвертками и продолжили заниматься сборкой. В общем детям показалось, что шурупчики мелковаты для этой работы, да и крутить удобнее в коридоре. В общем уже через 10 минут доски были намертво прикручены к ламинату. Остаток дня смеялись и подбирали замазку для пола.
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Нельзя. А вот если бы башкой, было бы можно. Подумайте об этом...

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2k
Сергей 2 часа назад
У меня дети, тоже, достали блёстки. Так дом и мы все пол года как феи выглядели.
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