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Примеры очень обидного невезения

Примеры очень обидного невезения

Автор:
26 апреля 2023 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   невезение   неудача   подборка   упс   фейл   фото   
1270
17

Американский стендап комик Джордж Карлин говорил: «Счастье целиком зависит от везения и от генов. Все сводится к генам и к везению. А если задуматься, то и гены — это вопрос везения». И с ним сложно спорить.

В жизни слишком многое зависит от удачного стечения обстоятельств или от его отсутствия. Мы собрали 16 примеров очень обидных неудач. От мелких и бытовых, вроде отсутствия глазури на пончике, до более масштабных, вроде разбитой совершенно новой машины.


Разбилась бутылка текилы для празднования годовщины

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— Мы с женой поехали в Мексику на медовый месяц. Я купил бутылку текилы и хотел, чтобы мы отпивали эту текилу каждую нашу годовщину. Но бутылка разбилась по дороге домой.

— Теперь у вас есть традиция разбивать бутылку текилы на годовщину.


Сломал ногу в первый рабочий день


Мой муж был безработным на протяжении 9 месяцев. Наконец-то он нашёл работу. И через 5 минут после того, как он приступил к работе, он споткнулся о ковер и сломал ногу.


Мой пёс не оценил мою любовь к игре Animal crossing


Потому что в этой игре ты общаешься с другими животными!


Моя камера не пережила переезд


Это моя новая машина


Мой робот-пылесос поцарапал сам себя стулом


— Я понимаю, что ущерб скорее косметический, но я бы хотел, чтобы мои дорогие блестящие вещи так и оставались блестящими.

— У него просто чесалась спина.


Я оставила окно в ванной открытым на 3 недели, и птицы свили гнездо в моей раковине


А я хотел пончик с глазурью


Я просто поставил гитару к стене, и она упала


Только что купленная колода


Тебя обманул волшебник.


Моя девушка плела браслеты из резинок, но кот сбросил всё со стола


Теперь это произведение искусства. Кот: «Не за что! Обращайтесь».


Кто-то скинул торт на машину


Может у машины день рождения?


Я пришёл купить курицу-гриль, но эта женщина опередила меня. Меня и вообще всех


Я приклеил этот крючок к двери и отошёл. Вот что я увидел, когда вернулся


Вот что прислал мне коллега, работающий в ночную смену


Сожгите здание и отстройте всё заново. Даже это будет быстрее, чем отмывать всё это.

Упс


— Вижу, что у тебя есть тряпка, но большая часть того, что ты уронил, не попало на тряпку.

— Когда я кладу тряпку на место, где работаю — это никогда меня не спасает. Что-то всегда падает и попадает мимо тряпки.

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Метки: забавно   невезение   неудача   подборка   упс   фейл   фото   
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11  комментариев
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3k
lekha-fil 3 часа назад
Разбито защитное стекло. Объектив не пострадал. П(и*здабол.
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19k
anpetrof 2 минуты назад
Есть такой закон - Закон подлости! В разных областях человеческой деятельности он читается по разному, но суть одна - если есть вероятность очень не благоприятного случая, то как бы мала эта вероятность ни была, этот случай обязательно произойдёт и обязательно в самый не подходящий момент
!
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48
basil 14 минут назад
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Вы бы фото хоть иногда меняли...
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3k
vfrcbvec 3 часа назад
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20k
Lesha86 3 часа назад
Так то разбит недорогой фильтр.
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5k
fin4all 3 часа назад
с крючком очень "атмосферно" получилось
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2k
ChePaev 3 часа назад
Но не "очко" обычно губит, а к четырем бубновым пятеркам пятая)))
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