Примеры очень обидного невезения

Американский стендап комик Джордж Карлин говорил: «Счастье целиком зависит от везения и от генов. Все сводится к генам и к везению. А если задуматься, то и гены — это вопрос везения». И с ним сложно спорить.
В жизни слишком многое зависит от удачного стечения обстоятельств или от его отсутствия. Мы собрали 16 примеров очень обидных неудач. От мелких и бытовых, вроде отсутствия глазури на пончике, до более масштабных, вроде разбитой совершенно новой машины.
Разбилась бутылка текилы для празднования годовщины
— Мы с женой поехали в Мексику на медовый месяц. Я купил бутылку текилы и хотел, чтобы мы отпивали эту текилу каждую нашу годовщину. Но бутылка разбилась по дороге домой.
— Теперь у вас есть традиция разбивать бутылку текилы на годовщину.
Сломал ногу в первый рабочий день
Мой муж был безработным на протяжении 9 месяцев. Наконец-то он нашёл работу. И через 5 минут после того, как он приступил к работе, он споткнулся о ковер и сломал ногу.
Мой пёс не оценил мою любовь к игре Animal crossing
Потому что в этой игре ты общаешься с другими животными!
Моя камера не пережила переезд
Это моя новая машина
Мой робот-пылесос поцарапал сам себя стулом
— Я понимаю, что ущерб скорее косметический, но я бы хотел, чтобы мои дорогие блестящие вещи так и оставались блестящими.
— У него просто чесалась спина.
Я оставила окно в ванной открытым на 3 недели, и птицы свили гнездо в моей раковине
А я хотел пончик с глазурью
Я просто поставил гитару к стене, и она упала
Только что купленная колода
Тебя обманул волшебник.
Моя девушка плела браслеты из резинок, но кот сбросил всё со стола
Теперь это произведение искусства. Кот: «Не за что! Обращайтесь».
Кто-то скинул торт на машину
Может у машины день рождения?
Я пришёл купить курицу-гриль, но эта женщина опередила меня. Меня и вообще всех
Я приклеил этот крючок к двери и отошёл. Вот что я увидел, когда вернулся
Вот что прислал мне коллега, работающий в ночную смену
Сожгите здание и отстройте всё заново. Даже это будет быстрее, чем отмывать всё это.
Упс
— Вижу, что у тебя есть тряпка, но большая часть того, что ты уронил, не попало на тряпку.
— Когда я кладу тряпку на место, где работаю — это никогда меня не спасает. Что-то всегда падает и попадает мимо тряпки.
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