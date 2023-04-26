Примеры очень обидного невезения

— Мы с женой поехали в Мексику на медовый месяц. Я купил бутылку текилы и хотел, чтобы мы отпивали эту текилу каждую нашу годовщину. Но бутылка разбилась по дороге домой.

— Теперь у вас есть традиция разбивать бутылку текилы на годовщину.