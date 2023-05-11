Любителям отзывов посвящается: непридуманные истории от пользователей рунета

3652
17
Как выяснилось, отзывы - это не только лучшие помощники в выборе товаров и услуг, но еще и источник хорошего настроения. Перед вами подборка неожиданных записей, которая заставит вас улыбнуться.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы
- Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым
- Гуру монтажа: типичные будни профессионалов своего дела
- Убойные отзывы и те сумасшедшие, которые их оставляют
- Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не должно было быть
Новости партнёров
реклама