FISHKINET
Сообщество Юмор 16885 постов • 3562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Любителям отзывов посвящается: непридуманные истории от пользователей рунета

Любителям отзывов посвящается: непридуманные истории от пользователей рунета

Автор:
11 мая 2023 07:07
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   купил   отзыв   продал   работа   смех   товар   
3652
17

Как выяснилось, отзывы - это не только лучшие помощники в выборе товаров и услуг, но еще и источник хорошего настроения. Перед вами подборка неожиданных записей, которая заставит вас улыбнуться.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   купил   отзыв   продал   работа   смех   товар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
El Niño 51 минуту назад
А вот черный юмор в отзывах очень люблю (про суд, врача и диктофон). Сам грешен иногда поиронизировать, когда Яндекс присылает: «Вы побывали на ж/д станции … . Оставьте свой отзыв. А что там написать, если я сидел в вагоне, скорее всего спал посреди ночи, а о своем визите этой станции узнал только от Яндекса спустя несколько дней?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
El Niño 55 минут назад
Это очень тяжелая болезнь. Этой болезнью заражаются умники, которые забывают разницу между приставками, предлогами и частицами. Через время они все слова пишут раздельно (или раз дельно, как они на писали бы). Все больше и больше таких неучей появляется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
АнтонПолднев Час назад
Непридуманные истории? Автор наивный чукотский юноша?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95395



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине
Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине
Набирающие популярность в сообществах
Microsoft вывела из строя важную функцию Chrome для продвижения собственного браузера Edge
Microsoft вывела из строя важную функцию Chrome для продвижения собственного браузера Edge
Фотографии из&nbsp;прошлого
Фотографии из прошлого
Попробуйте новые Mibro Earbuds4 – стильные беспроводные наушники для любителей музыки
Попробуйте новые Mibro Earbuds4 – стильные беспроводные наушники для любителей музыки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В этом что-то есть

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#в мире#позитив#машина#день победы#картинки#поздравление#факты#Россия
#Прикол#животные#автомобили#автомир#люди#аварии#авто аварии#Приколы#улыбнуло#Москва
#фото#история#дтп#подборка#СССР#интересно#полиция#соцсети#Ynews#забавно
Попробуйте новые Mibro Earbuds4 – стильные беспроводные наушники для любителей музыки Попробуйте новые Mibro Earbuds4 – стильные беспроводные наушники для любителей музыки Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не должно было быть Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не должно было быть Убойные отзывы и те сумасшедшие, которые их оставляют Убойные отзывы и те сумасшедшие, которые их оставляют Мальчики ищут красоток в Тиндере, а мужчины знакомятся с работящими на Авито Мальчики ищут красоток в Тиндере, а мужчины знакомятся с работящими на Авито Будни техотдела: убойные истории, с которыми спецы ежедневно имеют дело Будни техотдела: убойные истории, с которыми спецы ежедневно имеют дело Сисадмины на работе: поймут и посмеются даже далёкие от IT Сисадмины на работе: поймут и посмеются даже далёкие от IT

На что жалуетесь?

Вернуться