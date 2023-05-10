"Если мужчина в мятой одежде, то он несчастлив в браке": про бытовых инвалидов и женское "Я не должна ничего"

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В Твиттере пользователи часто обсуждают разные темы. На этот раз завирусился комментарий девушки из Турции.
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4. В основном все писали о том, что мужчины, которые не могут погладить себе одежду сами - бытовые инвалиды
Счастье в браке вообще может зависеть от таких показателей, как глажка одежды?
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P.s. и да, я счастлив)
Во многих случаях глажка или отпаривание вообще не требуется.
человек из России
А ведь мои знакомые еще и спальные комплекты гладят, а некоторые еще и дважды в год стирают и утюжат шторы. Ужос.
Всегда свои вещи глажу сам, потому что никто их не погладит так как мне нравится.
Ну и да, в след году серебряная свадьба, счастлив )