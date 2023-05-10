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"Если мужчина в мятой одежде, то он несчастлив в браке": про бытовых инвалидов и женское "Я не должна ничего"

"Если мужчина в мятой одежде, то он несчастлив в браке": про бытовых инвалидов и женское "Я не должна ничего"

Автор:
10 мая 2023 13:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   брак   забавно   отношения   разборки   реакция соцсетей   соцсети   
3510
16

В Твиттере пользователи часто обсуждают разные темы. На этот раз завирусился комментарий девушки из Турции.

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Счастье в браке вообще может зависеть от таких показателей, как глажка одежды?

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Метки: Прикол   брак   забавно   отношения   разборки   реакция соцсетей   соцсети   
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22  комментария
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13k
Kostick Час назад
абсолютно нет ничего страшного в той глажке, но тогда пусть полки вешают сами, и запаску ставят, когда пробьют колесо. в последнее время они кроме той писечки нихрена предложить не могут. ни готовить, ни гладить) зато запросов, мама дорогая)
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6k
Андрей 3 минуты назад
хм.. я аккурат вчера утюг купил, по причине настойчивости барышни, что я хожу как бомж в неглаженом. значит буду счастлив
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466
Solyaris 4 минуты назад
Я вообще не глажу свои вещи, ну... кроме рубашки под костюм и это доказывает одно, что у меня нет жены и я живу отдельно от мамы) Так что если увидите парня в мятой одежде, то у него точно есть своя квартира или дом. Мотайте девочки на ус... или куда вы там мотаете))
P.s. и да, я счастлив)
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4k
Атомный Крот 7 минут назад
Необходимость глажки так-то зависит от материала одежды, способа стирки, способа сушки и от способа употребления этой одежды.

Во многих случаях глажка или отпаривание вообще не требуется.
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57k
Опиум для народа 8 минут назад
Ну, каждому своё. Лично у моей жены бзик на том как я выгляжу. А у меня - чтобы в доме всё было норм, не капало, не отваливалось, не скрипело и т.д.
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3k
Инженер 13 минут назад
У меня есть рубашки, которые нереально разгладить. Причем из премиум сегмента - Армани, ТН. Естественно он выглядят неглаженными. При этом Канцлер, который дешевле в разы, гладить вообще не надо. Это я к тому, что многое от вендера и качества хлопка зависит, т.ч. это все чушь.
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73
Катрин Полчаса назад
что за хрень? что за посты про Твиттер? говноресурс иностранный, с аудиторией в 500тыс.
человек из России
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20k
nobody® 38 минут назад
Комментарий к фото
Если вытер мятой бумажкой, значит счастлив в браке, жена заботливо помяла.
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1k
SoulSeeker 47 минут назад
Чего только не придумают бездельницы дабы оправдать тот факт, что они не хотят быть жёнами своим мужьям в полном смысле слова...Дальше видимо будет "если хочет ребенка - пусть сам рожает".
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5k
BenderRodriguez Час назад
Бездельницы раскудахтались. В этом вся их суть. Как им что-то надо, так мужчина должен. А как для мужа что-то сделать, погладить, постирать, накормить, то у него свои руки есть и вообще все поровну. Нахрен таких жён.
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3k
kleyman Час назад
Когда я был молодой, худой и симпатичный, а еще ходил на работу. То всегда гладил и брюки, чтоб стрелка, и рубашки, и даже галстук. Сейчас уже почти 20 лет, я толстый, ленивый и безработный. Круглый год хожу в майках и джинсах. И про утюг вспомнил, только благодаря этому посту.
А ведь мои знакомые еще и спальные комплекты гладят, а некоторые еще и дважды в год стирают и утюжат шторы. Ужос.
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4k
Горожанин Час назад
Для чувств и эмоций досточно любовных отношений. А брак - это совместная жизнь, быт, совместное строительство окружающего и внутреннего пространва. Идеальных людей несуществуют. А в браке любящие люди и помогают друг другу в том, с чем супруг или супруга не справляются, в чём не приспособлены. Взаимопомощь и поддержка во всём. Если супруг по какой-то причине не гладит себе одежду и жене всё равно, она считает, что это не её проблемы - зачем вышла замуж за такого и зачем продолжать жить вместе? А если женщина живёт и ей наплевать - это именно её проблема и именно с головой.
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32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Нашли из-за чего сыр бор разводить.
Всегда свои вещи глажу сам, потому что никто их не погладит так как мне нравится.
Ну и да, в след году серебряная свадьба, счастлив )
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229
Просто Волшебник 2 часа назад
Это пи*дец товарищи…
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Спелая кукурузинка

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