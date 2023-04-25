"Поднял мои деньги и положил себе в карман": причины, по которым безобидное знакомство обернулось провалом

3283
16
В Твиттере люди поделились своими историями неудачных свиданий и несложившихся отношений. Порой одна деталь может поставить крест на всём. И хорошо, когда подобные "звоночки" и "красные флажки" узнаёшь в первые минуты знакомства.
×
×
А какие у вас были нелепые случаи?
Источник:
Ссылки по теме:
- Как сложилась судьба мальчика из мема "Повар спрашивает повара"
- Ресторан крестьянской железной кастрюли и другие необычные вывески на русско-китайском языке
- Юмор в отношениях — это здорово!
- 13 историй от жён про мужей, которые доказывают, что брак - это скорее бытовуха, а не романтика
- 14 мастеров романтики, которые дадут фору даже Дон Жуану
Новости партнёров
9. Фиаско