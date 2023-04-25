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"Поднял мои деньги и положил себе в карман": причины, по которым безобидное знакомство обернулось провалом

"Поднял мои деньги и положил себе в карман": причины, по которым безобидное знакомство обернулось провалом

Автор:
25 апреля 2023 09:44
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   забавно   знакомство   неудачное свидание   отношения   фото   
3283
16

В Твиттере люди поделились своими историями неудачных свиданий и несложившихся отношений. Порой одна деталь может поставить крест на всём. И хорошо, когда подобные "звоночки" и "красные флажки" узнаёшь в первые минуты знакомства.

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А какие у вас были нелепые случаи?

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Метки: Прикол   забавно   знакомство   неудачное свидание   отношения   фото   
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8  комментариев
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14k
Мистер Фикс 2 часа назад
Ну и напрасно. Чувак явно не злоупотребляет.

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17k
RDen 14 минут назад
дэк он за этим и приходил, ну и ещё, если повезёт, за чем-то

9. Фиаско
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7k
PARTY_zan 48 минут назад
Комментарий к фото
Это что же надо было сотворить, чтобы молодой чел такое сказал, да еще так, чтобы она это услышала??? Хотя, глядя на ее ник, вероятно, я догадываюсь...
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