Девушки честно признались, важно ли для них наличие машины у парня

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Личный авто - один из критериев при выборе спутника. В Твиттере пользователи начали выяснять, насколько важно для девушек наличие машины. Давайте узнаем ответы.
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Я вот живу в Крыму и тут ничегошеньки подобного нет (или есть, но сильно дороже собственного авто). При этом, половина маршрутов общественного транспорта по нашему городу составлено через одно место. Там, где на авто можно доехать за 15-30 минут, на автобусах/троллейбусах можно ехать час-полтора. Если уж решил выехать за город, то вообще не выберешься обратно, потому что даже таксисты не хотят ехать.
PS Не уверен, но по мелким городам и уж тем более по селам/деревням на материке, вполне возможно, что ситуация не сильно лучше, чем в Крыму
Так что все относительно