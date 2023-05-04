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Девушки честно признались, важно ли для них наличие машины у парня

Девушки честно признались, важно ли для них наличие машины у парня

Автор:
04 мая 2023 08:15
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: важна ли девушке машина   из жизни   истории   обсуждение   парень без машины   парень с машиной   фото   
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Личный авто - один из критериев при выборе спутника. В Твиттере пользователи начали выяснять, насколько важно для девушек наличие машины. Давайте узнаем ответы.

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Метки: важна ли девушке машина   из жизни   истории   обсуждение   парень без машины   парень с машиной   фото   
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5  комментариев
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1k
Дмитрий Носов 14 минут назад
Все зависит от города. В Мск или СПб машина на>< не нужна. Там реально достаточно такси, каршеринга и общественного транспорта.
Я вот живу в Крыму и тут ничегошеньки подобного нет (или есть, но сильно дороже собственного авто). При этом, половина маршрутов общественного транспорта по нашему городу составлено через одно место. Там, где на авто можно доехать за 15-30 минут, на автобусах/троллейбусах можно ехать час-полтора. Если уж решил выехать за город, то вообще не выберешься обратно, потому что даже таксисты не хотят ехать.
PS Не уверен, но по мелким городам и уж тем более по селам/деревням на материке, вполне возможно, что ситуация не сильно лучше, чем в Крыму
Так что все относительно
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54k
Олег 3 минуты назад
А нужна-ли мне девушка, которая указывает мне на чем ездить? За рулем более 35 лет. Общественным транспортом не пользуюсь вообще
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10k
Сатанеев 9 минут назад
А картоху с дачи на чём везти???
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152
RDV 13 минут назад
Короче смысл такой: те у кого нет и не было машины, говорят что она не нужна...но те кто имеет машину, или она у них была, знают что без машины пздц)) ...еще умиляют комменты типа - а я всегда на такси, 120 км к маме и тд... ну если готова тратить в месяц тыс 30-50 на такси то не вопрос, но как по мне на эти деньги лучше ипотеку взять))
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