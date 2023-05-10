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Всевидящие руки: история балерины, которая прославилась благодаря недугу

Всевидящие руки: история балерины, которая прославилась благодаря недугу

Автор:
10 мая 2023 10:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лина По   Полина Михайловна Горенштейн   балерина   болезнь   зрение   признание   работа   скульптор   слепота   творение   
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Зрение – это, пожалуй, важнейшее из чувств. Ведь благодаря ему мы видим красоту этого мира, учимся, наслаждаемся произведениями искусства, получаем основную долю информации, любуемся лицами родных.

Потерять его очень страшно. Но история этой женщины – яркий пример того, что никогда нельзя опускать руки. Полина Михайловна Горенштейн появилась на свет в 1899 году. Девочка росла пластичной и гибкой, поэтому занялась хореографией. Одновременно с этим Лину увлекала скульптура. Она словно ощущала саму суть глины, заранее видя в ней красоту. Даже сама ходила её набирать на берег реки.

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Повзрослевшая девушка начинает выступать в театрах Киева и Харькова под псевдонимом Лина По. А потом перебирается в Москву. В 1934 году она заболела энцефалитом. Тяжело. Получила осложнения на глаза. И доктор, стараясь подбодрить пациентку, посоветовал ей подумать о каком-то другом  занятии. Ведь о карьере балерины после потери зрения придётся забыть.

И женщина вернулась к увлечению юности. Вспоминать было трудно. Да и слепота очень угнетала. Но всё же шаг за шагом Лина превозмогала боль в пальцах, которые с трудом слушались после болезни, и лепила снова и снова.

Как-то её работы увидел художник и деятель искусств Михаил Нестеров. И был так впечатлён экспрессией творений Лины, что пообещал ей славу. И оказался прав: в 1946 году в Москве состоялась первая выставка работ По. Их общее количество превысило 70. Работы получили отклик и от критиков, и от других представителей творческой среды.

Когда автора спрашивали о том, как ей удаётся достичь такой глубины образов, она отвечала, что вдохновение ей дарит музыка. И герои из книг. А иногда будущее творение приходит во сне. Надо лишь успеть поймать ускользающий образ и запечатлеть его в глине.

Скульптор обладала эйдетической памятью – особой её разновидностью, позволяющей в мельчайших подробностях воспроизводить информацию. Её ещё называют фотографической, но при отсутствии возможности видеть, как  в случае с Линой, в ход идут другие способы восприятия: слуховые, тактильные, вкусовые, двигательные.

Лину Михайловну приняли в Союз художников. Члены комиссии удивлялись и даже не верили, рассматривая её работы, что эта женщина полностью слепа.

Не осталась она в стороне и перед общей бедой: когда началась война, женщину эвакуировали в Уфу, где она плела маскировочные сети для техники. А уже в мирной жизни Лина Михайловна делала кукол для детского театра.

К сожалению, здоровье после перенесённого энцефалита полностью так и не восстановилось. И скульптор ушла из жизни в возрасте 48 лет, оставив миру около 120 работ и пример силы духа и способности пережить жизненные испытания, пройдя свой путь достойно и красиво.

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Метки: Лина По   Полина Михайловна Горенштейн   балерина   болезнь   зрение   признание   работа   скульптор   слепота   творение   
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котегRUS Полчаса назад
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