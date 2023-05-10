Всевидящие руки: история балерины, которая прославилась благодаря недугу

Потерять его очень страшно. Но история этой женщины – яркий пример того, что никогда нельзя опускать руки. Полина Михайловна Горенштейн появилась на свет в 1899 году. Девочка росла пластичной и гибкой, поэтому занялась хореографией. Одновременно с этим Лину увлекала скульптура. Она словно ощущала саму суть глины, заранее видя в ней красоту. Даже сама ходила её набирать на берег реки.