У большинства детей наблюдается астигматизм не более 0,5 диоптрий, который является врожденным. Коррекции такое состояние не требует, и с возрастом все приходит в норму. Приобретенный астигматизм могут провоцировать такие причины как травмы, из-за которых на роговице формируются рубцы, хирургические вмешательства, к примеру, удаление катаракты, воспаление роговицы, дистрофия роговицы.

Приобретенный астигматизм может наблюдаться как на одном, так и на обоих глазах. Когда окружающая действительность постоянно воспринимается искаженной, зрительный аппарат напрягается сильнее, чем это необходимо. Что приводит к быстрой усталости, а если человек работает за компьютером, то утомляемость сопровождается чувством песка в глазах, жжением, зудом, головокружением, головной болью. Полностью потерять остроту зрения при астигматизме невозможно, но одним из его последствий может стать косоглазие.