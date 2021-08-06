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Причины появления, проявления, признаки и способы коррекции астигматизма

Причины появления, проявления, признаки и способы коррекции астигматизма (4 фото)

Автор:
06 августа 2021 13:37
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: астигматизм   болезнь   глаз   зрение   нарушение   почемучка   причина   четкость   
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Когда появляется астигматизм, человек не всегда это сразу понимает. Только когда способность четко видеть предметы стремительно падает, люди обращаются к офтальмологу.

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Метки: астигматизм   болезнь   глаз   зрение   нарушение   почемучка   причина   четкость   
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