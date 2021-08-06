Когда появляется астигматизм, человек не всегда это сразу понимает. Только когда способность четко видеть предметы стремительно падает, люди обращаются к офтальмологу.
Такой дефект зрения представляет собой нарушение сферичности роговицы и иногда – хрусталика глаза. В итоге получается искажение оптических лучей, и человек видит картину мира нечеткой, размытой либо непропорциональной. В переводе с латыни название этого недуга значит «отсутствие точки фокуса».
Существуют 3 степени этого дефекта:
- слабая (до 3 диоптрий);
- средняя (до 6 диоптрий);
- высокая (свыше 6 диоптрий).
У большинства детей наблюдается астигматизм не более 0,5 диоптрий, который является врожденным. Коррекции такое состояние не требует, и с возрастом все приходит в норму. Приобретенный астигматизм могут провоцировать такие причины как травмы, из-за которых на роговице формируются рубцы, хирургические вмешательства, к примеру, удаление катаракты, воспаление роговицы, дистрофия роговицы.
Приобретенный астигматизм может наблюдаться как на одном, так и на обоих глазах. Когда окружающая действительность постоянно воспринимается искаженной, зрительный аппарат напрягается сильнее, чем это необходимо. Что приводит к быстрой усталости, а если человек работает за компьютером, то утомляемость сопровождается чувством песка в глазах, жжением, зудом, головокружением, головной болью. Полностью потерять остроту зрения при астигматизме невозможно, но одним из его последствий может стать косоглазие.
Симптомы астигматизма могут быть теми же, что наблюдаются и при других проблемах со зрением. Обычно это:
- ослабление остроты зрения;
- быстрая утомляемость;
- краснота глаз;
- головокружение;
- головная боль;
- необходимость прищуриваться, чтобы хорошо рассмотреть предмет;
- появление болезненных ощущений в глазах и дискомфорта;
- двоение объектов;
- ухудшение концентрации внимания;
- ошибки при восприятии визуальной информации;
- сложности при фокусировании взгляда на каком-то предмете;
- проблемы с визуальным определением расстояния до объекта.
Вне зависимости от причины развития астигматизм поддается коррекции с помощью линз или очков. В течение достаточно долгого периода времени одним из основных способов коррекции выступало использование очков с цилиндрическими или сфероцилиндрическими линзами. Позднее стали задействовать контактные линзы. Естественно, такая коррекция только улучшает качество жизни, но не устраняет первопричины. Соответственно, единственным способом вернуть нормальное восприятие картины мира при астигматизме является лазерная коррекция.
При проведении операции лазер ликвидирует дефекты роговицы, благодаря чему она снова приобретает нормальную преломляющую способность. Если патология спровоцировала деформацию хрусталика, то его заменяют. Еще одним способом восстановления зрения является установка интраокулярной линзы. Одновременно с хрусталиком такая искусственная линза корректирует зрение, возвращая ему четкость. Оптимальный способ лечения подбирают после консультации специалиста в индивидуальном порядке.
В качестве профилактической меры показана гимнастика для глаз, которая способствует расслаблению глазных мышц, улучшению микроциркуляции крови и стабилизации обменных процессов. В случае с детьми важно контролировать, чтобы они не перенапрягали зрительный аппарат за электронными гаджетами, телевизором и компьютером. Необходимо также следить за степенью освещенности во время выполнения ими уроков и регулярно пропивать поливитаминные комплексы для укрепления зрения. Важным условием предупреждения развития патологии является регулярное посещение офтальмолога.
Источник:
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