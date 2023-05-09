Мотоцикл врезался в пожарную машину и загорелся в центре Москвы

ДТП произошло 9 мая на улице Земляной вал, напротив торгового центра "Атриум".
Байк на всей скорости столкнулся с пожарной машиной. От удара у мотоцикла загорелся бензобак.
Видео последствий инцидента появилось в телеграм-каналах.
ТГ-канал "Я плакал" опубликовал первые кадры с места аварии. На них видно, как обгоревшего байкера вытаскивают из-под пожарной машины:
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Также в СМИ расходятся кадры на которых видна пожарная машина, за которой бушует огонь, рядом стоит пожарная спецтехника и полицейский автомобиль.
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СМИ сообщают, что мотоциклисту до прибытия скорой оказывали первую помощь прямо на месте аварии.
Съемочная бригада РЕН ТВ сообщает, что мотоцикл сгорел почти полностью — от него остались только колеса. Кроме того, авария затруднила движение на Земляном Валу.
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Кроме водителя мотоцикла других пострадавших нет. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован, его пытаются спасти врачи.
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А как мото мог не видеть разворачивающуюся лестницу
Любой хруст- потенциальный донор. В этом случае- среднего копчения.
Пожарки ещё, бывает, по инерции прилично проскакивают, особенно с водой которые. Потому всегда лучше смотреть, даже когда по правилам тебе все должны уступить.