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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 299 постов • 22 подписчика подписаться
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Мотоцикл врезался в пожарную машину и загорелся в центре Москвы

Мотоцикл врезался в пожарную машину и загорелся в центре Москвы

Автор:
09 мая 2023 21:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   дтп   мотоцикл   пожар   пожарная машина   центр   
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ДТП произошло 9 мая на улице Земляной вал, напротив торгового центра "Атриум".

Байк на всей скорости столкнулся с пожарной машиной. От удара у мотоцикла загорелся бензобак.

Видео последствий инцидента появилось в телеграм-каналах.

ТГ-канал "Я плакал" опубликовал первые кадры с места аварии. На них видно, как обгоревшего байкера вытаскивают из-под пожарной машины:

Также в СМИ расходятся кадры на которых видна пожарная машина, за которой бушует огонь, рядом стоит пожарная спецтехника и полицейский автомобиль.

СМИ сообщают, что мотоциклисту до прибытия скорой оказывали первую помощь прямо на месте аварии.

Съемочная бригада РЕН ТВ сообщает, что мотоцикл сгорел почти полностью — от него остались только колеса. Кроме того, авария затруднила движение на Земляном Валу.

Кроме водителя мотоцикла других пострадавших нет. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован, его пытаются спасти врачи.

Источник:

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Метки: Москва   дтп   мотоцикл   пожар   пожарная машина   центр   
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6  комментариев
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Человек Полчаса назад
Пожарка должна нарушая ПДД убедиться , что ее пропускают

А как мото мог не видеть разворачивающуюся лестницу
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1k
SoulSeeker Минуту назад
То самое ощущение, когда что-то произошло в ста метрах от тебя, а ты сидишь и ни о чем этом не подозреваешь, потому что окна во двор...))
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8
Wolf Roy 15 минут назад
Не видно, но не важно.
Любой хруст- потенциальный донор. В этом случае- среднего копчения.
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21k
Valiko 21 минуту назад
Поясните, зачем вот эта ватага ДПСников на проезжей части? Чем больше служб и людей, тем больше шансов спасти двухколесного летчика, или тем безопаснее будет место аварии?
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17k
Михаил Гривин 36 минут назад
Пожарка без маяков ехала, так что скорее всего будет виноват её водила. Они, бывает, забывают, что не на вызов летят - и едут как попало. И скорых тоже касается. Еду на зеленый, смотрю влево - оттуда скорая летит, без маяков, без сирены, просто профигачила на красный и всё. Хорошо, что я с детьми стараюсь аккуратно ездить и даже на зеленый по сторонам гляжу.

Пожарки ещё, бывает, по инерции прилично проскакивают, особенно с водой которые. Потому всегда лучше смотреть, даже когда по правилам тебе все должны уступить.
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1k
Максим Макашев 53 минуты назад
хрусты открыли сезон
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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