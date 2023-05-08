В Польше на входе в музей концлагеря Освенцим появился киоск с мороженым

Стоит отметить, что киоск расположили между стоянкой, на которой выходят туристы, и печально известными воротами смерти. Отдельное возмущение у сотрудников музея вызвал тот факт, что киоск был ярко раскрашен, а рядом с ним располагался столик.

«Хозяин киоска поставил его точно на маршруте между стоянкой, где выходят туристы, прибывающие в Освенцим, и «воротами смерти», примерно в 200-300 м от ворот», — говорится в публикации.



«У людей нет никакого уважения к этому месту, как будто они совершенно не понимают, где они находятся и что здесь произошло», — заявил журналистам один из местных жителей.