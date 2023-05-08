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В Польше на входе в музей концлагеря Освенцим появился киоск с мороженым

В Польше на входе в музей концлагеря Освенцим появился киоск с мороженым

Автор:
08 мая 2023 13:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   киоск   концлагерь   мороженое   музей   освенцим   торговля   
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В Польше скандал из-за киоска с мороженым. Его владелец выбрал для торговой точки очень "удачное" место — в 200 метрах от въездных ворот концлагеря Освенцим. Об этом рассказало польское издание Gazeta Wyborcza.

Стоит отметить, что киоск расположили между стоянкой, на которой выходят туристы, и печально известными воротами смерти. Отдельное возмущение у сотрудников музея вызвал тот факт, что киоск был ярко раскрашен, а рядом с ним располагался столик.

«Хозяин киоска поставил его точно на маршруте между стоянкой, где выходят туристы, прибывающие в Освенцим, и «воротами смерти», примерно в 200-300 м от ворот», — говорится в публикации.


«У людей нет никакого уважения к этому месту, как будто они совершенно не понимают, где они находятся и что здесь произошло», — заявил журналистам один из местных жителей.

Местные власти затеяли проверку - по данным издания, киоск является самостроем.

При этом, Фонд мемориального комплекса и руководство музея ничего не могут поделать с бизнесменом. Оказалось, что территория за стенами бывшего концлагеря не входит в охраняемую зону, поэтому мужчина честно приобрел участок для предпринимательской деятельности. И уезжать не собирается.

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Метки: Польша   киоск   концлагерь   мороженое   музей   освенцим   торговля   
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3  комментария
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430
Андрей Полчаса назад
А чего не гриль? Они там вобще там в край акуели. Хотя польша.... Я думаю даже в ес мало бы кто обиделся, если бы на месте этой страны осталась крупная воронка, которая бы скоро заполнилась водой.... Польское море....
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10k
MakDag 16 минут назад
Мылом надо было торговать.
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32k
АнтонПолднев 37 минут назад
Пробелы на местах. Это не только у нас, как видим. Теперь он скажет властям "Я добросовестный преобретатель. Не нравится? Покупайте - продаётся. За дорого."
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KlyaksaZ
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