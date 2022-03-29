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Как надоевших жен продавали: практика, популярная в Англии XVIII-XIX вв

Как надоевших жен продавали: практика, популярная в Англии XVIII-XIX вв (5 фото)

Автор:
29 марта 2022 12:32
Сообщество : Факты
Метки: Англия   нравы   факты   
569
5

В прошлые века положение женщин было не самым завидным. После замужества они становились практически собственностью своих мужей, а те уже творили с ними, что хотели. В Англии, например, когда жены надоедали, супруги могли их попросту продать. Стоит отметить, что дело было не в каком-то дремучем Средневековье, а в XVIII-XIX веках.

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Источник:

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Метки: Англия   нравы   факты   
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5  комментариев
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11k
Кыся 3 часа назад
И какие же лохи их покупали?! Зачем продавать хорошую жену? Она и самому в хозяйстве пригодится. Значит явно с товаром что-то не так... Мозг вынесет как минимум.
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39k
Лесли 🥰 2 часа назад
А если муж надоел? Можно тоже продать)))
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48
хитрый особист 3 часа назад
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6k
Максим 4 часа назад
Почему-то не упомянули, что закон не признавал "продажу жены" и были судебные прецеденты по данному случаю, который считался неким "обычаем, уходящим в глубину истории".
Да и сам обычай возник из-за сложностей с разводом, поэтому иногда был договор и даже с согласия жены.
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