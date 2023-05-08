Квадратный вращающийся мост построили в Лондоне

Довольно необычную конструкцию моста разработали и претворили в жизнь в Коди Доке — это бывший промышленный док, расположенный у приливной реки Ли (левый приток Темзы).
Казалось бы, человечество разработало множество зарекомендовавших себя мостов, способных не только пропускать пешеходов и автомобили, но и позволять водному транспорту беспрепятственно продолжать свой путь. Но инженеру Томасу Рэндалл-Пейджу все уже известные решения показались скучными, и он создал уникальный квадратный вращающийся мост.
13-тонная махина приводится в движение только с помощью ручек лебедки. А все благодаря волнообразным рельсам, вбитым в бетонные устои по обоим берегам. Балласт заполняет верхнюю часть каждого квадратного портала, противодействуя весу настила моста, который их соединяет. Эта симметрия позволяет всей конструкции моста плавно поворачиваться на 180 градусов в полностью перевернутое положение, облегчая движение лодок от реки к причалу.
Как признается сам инженер, создание этого моста не самый бюджетный и легкий вариант, но это того стоило. Мост сделали эмблемой Товарищества доков газового завода (благотворительное социальное предприятие, которое создало «общественный квартал искусства и творческой индустрии» на заброшенной земле).
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