Квадратный вращающийся мост построили в Лондоне

13-тонная махина приводится в движение только с помощью ручек лебедки. А все благодаря волнообразным рельсам, вбитым в бетонные устои по обоим берегам. Балласт заполняет верхнюю часть каждого квадратного портала, противодействуя весу настила моста, который их соединяет. Эта симметрия позволяет всей конструкции моста плавно поворачиваться на 180 градусов в полностью перевернутое положение, облегчая движение лодок от реки к причалу.