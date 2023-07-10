Мигранты сейчас во Франции

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Не совсем политкорректно. Как-то по-французски.
У французов спросили, что они думают по поводу текущей ситуации.
Слава Марокко! Я клянусь кораном, мы о**** Францию в у! Н*** ваших жителей Ниццы. Мы здесь ради пособий и паспорта. Н**й Францию!
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картинка качества "съемка нло" и видосик
Если эти недофранцузы живут во Франции только ради пособий и паспорта, а самих коренных жителей хотят искоренить, то пусть включат сначала свои недомозги и подумают, а ОТКУДА ЭТИ ПОСОБИЯ НАЧИСЛЯЮТСЯ? Ответ: из федерального бюджета. А федеральный бюджет как пополняется? Воооот.
Пока эти недофранцузы тунеядством занимаются, коренные французы работают и в этот бюджет страны деньгу зарабатывают. Не будет французов, не будет пособий. А не станет пособий, что тогда? Куда потом от голода эти обезьяны ломанутся? Ну разворуют они города Франции, а дальше что? Либо работать, либо войной на соседей переть. Ну, а работать, как мы знаем, они не хотят. А значит... Я даже не сомневаюсь, что ситуация станет такая же как в отстающих странах Африки и Востока, откуда эти недофранцузы и прибыли.
Получится, от чего бежали, к тому и прибежали.
Короче вы поняли.