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Чёрный жнец, падающие солдаты и корона не по размеру: все косяки коронации Карла III

Чёрный жнец, падающие солдаты и корона не по размеру: все косяки коронации Карла III

Автор:
07 мая 2023 00:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЧП   карл III   королева Елизавета II   коронация   косяки   предсказание   
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На коронации Карла III заметили странную черную фигуру в закулисье, взбесившаяся лошадь врезалась в толпу, солдаты и офицеры падали в обморок, а с головы виновника торжества чуть не упала корона. СМИ пишут, что когда-то королеве Елизавете предсказывали, что если на коронации будет много "косяков", то до начала последней большой войны останется года три ...

Историки отмечают, что почти все коронации британских монархов происходили с проколами и даже беспорядками, наименьшее число огрехов было лишь на коронации Елизаветы II.

При этом таблоиды сообщали про околодворцовые слухи - якобы перед коронацией Елизавете II было сообщено (в видении или тайным орденом) - в случае серьезных ЧП на коронации "до великой и последней войны мира останется три года".
6 мая 2023 года в Великобритании по особым строжайшим правилам (в том числе с тайной доставкой Камня Судьбы) состоялась коронация нового британского монарха Карла III.


СМИ собрали факапы прошедшей коронации:


Телеканал Independent.TV опубликовал кадры на которых в дверях Вестминстерского аббатства во время службы зрители увидел странную фигуру в черном плаще и с косой (?), мелькнувшую на заднем плане:

Пользователи соцсетей немедленно окрестили незнакомца «ангелом смерти» или Мрачным жнецом. Вроде смешно, а вроде и как-то не по себе...

Кроме того, во время коронации один из всадников не справился с лошадью и врезался в зрителей. говорят, что никто не пострадал:

Солдаты и офицеры британской гвардии так волновались, что во время коронации падали в обморок, сообщает Daily Mail:

Архиепископу Кентерберийскому, пришлось попотеть, чтобы установить корону на голове Карла III.

Венец оказался немного не по размеру и грозил свалиться с головы новоявленного Величества, поэтому священнослужитель вновь и вновь прилаживал корону к Карлу III.

Чтобы достичь устойчивости, пришлось даже применить силу, буквально насадив корону на голову монарха.

Затем, игнорируя грозный взгляд короля, явно недовольного перфекционизмом своего помощника, архиепископ тщательно оглядел старинную реликвию, в последний раз оценив ее позицию, прежде чем, наконец, отступить и воскликнуть: «Боже, храни короля!».

Источник:

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Метки: ЧП   карл III   королева Елизавета II   коронация   косяки   предсказание   
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58  комментариев
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15k
ss 13 часов назад
"Гордый профиль, твердый шаг,
Со спины - так чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..."

(С)Л.Филатов "Про Федота-стрельца"
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32k
АнтонПолднев 55 минут назад
Ну тут всё понятно. От счастья.
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1k
Лебовски Час назад
Современный цирк уродов
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5k
Кистень 2 часа назад
Аргентина скоро скажет своё слово, по поводу Мальвинских островов, разговоры уже ведутся. А с чёрной фигурой кто-то протроллил, принца-переростка.
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2k
Vovan Petroff 2 часа назад
И кто пустил впереди всю королевскую конницу!? Буцефалы закекали всю мостовую, по которой потом ехала золотая карета.
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1k
том 3 часа назад
Топлёным салом смазать причёску и с размаха насадить корону!
Так надо было:)
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6k
perekrestok 3 часа назад
70 лет коронации не было - забыли как все надо организовывать. И солдатам "Вольно" скомандовать, и шапочку до процедуры померять и подогнать по размеру ну и много чего еще, включая репетицию коронации и пару запасных дублей чтобы в эфир гнать. Расслабила Елизавета свою дворню долгожительством. А так по уму надо было ей отречься пару лет назад в пользу внука. А то сынок и старый и налево гулял прилюдно на глазах у всего мира, а бабу себе выбрал что стыдно людям показать. Единственный плюс - похороны королевской особы отрепетировали.
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23k
Валерий 3 часа назад
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11k
Властелин 4 часа назад
Да всегда были эти косяки и не мало просто приборы фиксации были не у каждого в кармане.
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263
устал я от вас 4 часа назад
Да и без всех этих примет очевидно что этому дурачку сидеть не долго на этой табуретке.
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12
AlexWoyz устал я от вас 2 часа назад
да, король уже не молод..
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2k
Konstantin 4 часа назад
Мутная, какая то, церемония получилась... Всюду знаки.
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8k
Trenzel2003 4 часа назад
Гвоздями надо было крепить. Ну или на худой конец есть средство.

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−9
bvladPPPV 5 часов назад
Надо к короне резинку привязать и сваливаться не будет.
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14k
net 5 часов назад
Чем больше участников, тем больше косяков. Никакой мистики в этом нет)) а вот зачем они на службу таких впечатлительных людей берут, которые в обмороки падают постоянно, это загадка ))
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1k
Сплетник 5 часов назад
Дык корона Британской империи XVII века не универсального размера, а головы у королев и королей разного размера.
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12k
GROMOZEKA 5 часов назад
Странно, почему-то не слышно воплей леперастов об империализме.
Очень странно
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65
ya.leo01 5 часов назад
Шапка многоразовая, газетку мятую подложить надо...
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420
Алексей Носов 6 часов назад
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21k
Davy Jones 6 часов назад
Не знаю как насчёт большой войны, но на инаугурации Пети Порошенко солдат караула когда Петя проходил мимо него тоже в обморок упал (Петя видимо перегаром отрыгнул) и после этого президентства Пети пошло на перекосяк.
Что то мне подсказывает, что пара Карло последний монарх Великобритании, нет, нет монархии ещё будут, но уже просто Британии. Империя рушится, вон, уже Австралия заявила о независимости, пока ещё робко но это начало процесса падения империи
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1k
Страж 6 часов назад
Клоунада
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419
Евгений Эдельштейн 7 часов назад
1) Это обычный монах с посохом шаро,,бится
2)Лошадь животное непредсказукмое. Об этом во всех советских автошколах ДОСААФ говорили.
3) Солдаты везде падают,они люди.
4)Корону надели на башку надежно,шоб без косяков и с первого разу. Епископ -- ответственный товарищ.

Все в рамках толеранса.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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