Чёрный жнец, падающие солдаты и корона не по размеру: все косяки коронации Карла III

На коронации Карла III заметили странную черную фигуру в закулисье, взбесившаяся лошадь врезалась в толпу, солдаты и офицеры падали в обморок, а с головы виновника торжества чуть не упала корона. СМИ пишут, что когда-то королеве Елизавете предсказывали, что если на коронации будет много "косяков", то до начала последней большой войны останется года три ...
Историки отмечают, что почти все коронации британских монархов происходили с проколами и даже беспорядками, наименьшее число огрехов было лишь на коронации Елизаветы II.
При этом таблоиды сообщали про околодворцовые слухи - якобы перед коронацией Елизавете II было сообщено (в видении или тайным орденом) - в случае серьезных ЧП на коронации "до великой и последней войны мира останется три года".
6 мая 2023 года в Великобритании по особым строжайшим правилам (в том числе с тайной доставкой Камня Судьбы) состоялась коронация нового британского монарха Карла III.
СМИ собрали факапы прошедшей коронации:
Телеканал Independent.TV опубликовал кадры на которых в дверях Вестминстерского аббатства во время службы зрители увидел странную фигуру в черном плаще и с косой (?), мелькнувшую на заднем плане:
Пользователи соцсетей немедленно окрестили незнакомца «ангелом смерти» или Мрачным жнецом. Вроде смешно, а вроде и как-то не по себе...
Кроме того, во время коронации один из всадников не справился с лошадью и врезался в зрителей. говорят, что никто не пострадал:
Солдаты и офицеры британской гвардии так волновались, что во время коронации падали в обморок, сообщает Daily Mail:
Архиепископу Кентерберийскому, пришлось попотеть, чтобы установить корону на голове Карла III.
Венец оказался немного не по размеру и грозил свалиться с головы новоявленного Величества, поэтому священнослужитель вновь и вновь прилаживал корону к Карлу III.
Чтобы достичь устойчивости, пришлось даже применить силу, буквально насадив корону на голову монарха.
Затем, игнорируя грозный взгляд короля, явно недовольного перфекционизмом своего помощника, архиепископ тщательно оглядел старинную реликвию, в последний раз оценив ее позицию, прежде чем, наконец, отступить и воскликнуть: «Боже, храни короля!».
Источник:
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- 25 раз, когда жизнь дала трещину
Со спины - так чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..."
(С)Л.Филатов "Про Федота-стрельца"
Так надо было:)
В том числе и на параде на Красной площади (в котором я участвовал чуть более 20 лет назад) видел пару на репетициях и один на самом параде. Каждое подразделение парадное имеет запасных для такого случая.
А у этих гвардейцев тяжеленный головной убор, нагрузка на шею серьёзная, тоже не добавляет пользы.
Очень странно
Что то мне подсказывает, что пара Карло последний монарх Великобритании, нет, нет монархии ещё будут, но уже просто Британии. Империя рушится, вон, уже Австралия заявила о независимости, пока ещё робко но это начало процесса падения империи
2)Лошадь животное непредсказукмое. Об этом во всех советских автошколах ДОСААФ говорили.
3) Солдаты везде падают,они люди.
4)Корону надели на башку надежно,шоб без косяков и с первого разу. Епископ -- ответственный товарищ.
Все в рамках толеранса.