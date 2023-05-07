Чёрный жнец, падающие солдаты и корона не по размеру: все косяки коронации Карла III

Историки отмечают, что почти все коронации британских монархов происходили с проколами и даже беспорядками, наименьшее число огрехов было лишь на коронации Елизаветы II.

При этом таблоиды сообщали про околодворцовые слухи - якобы перед коронацией Елизавете II было сообщено (в видении или тайным орденом) - в случае серьезных ЧП на коронации "до великой и последней войны мира останется три года".

6 мая 2023 года в Великобритании по особым строжайшим правилам (в том числе с тайной доставкой Камня Судьбы) состоялась коронация нового британского монарха Карла III.



СМИ собрали факапы прошедшей коронации:

Телеканал Independent.TV опубликовал кадры на которых в дверях Вестминстерского аббатства во время службы зрители увидел странную фигуру в черном плаще и с косой (?), мелькнувшую на заднем плане: