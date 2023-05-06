15 увлекательных редкостей со всего мира

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Мы часто забываем, сколько удивительного и интересного нас окружает. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных редкостей, которые кому-то посчастливилось увидеть лично.
1. 3942 человек собрались вместе, чтобы образовать самый большой кленовый лист, для регистрации рекорда в книге Гиннеса, Онтарио, Канада
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2. Это модель палитры писца с надписями главного управляющего в Мемфисе Аменхотепа, который жил во времена правления Аменхотепа III
5. Мозаичный потолок Храма Спаса-на-крови Санкт-Петербург. Над его созданием трудились отечественные мастера - Васнецов, Нестеров, Журавлёв и другие. Коллекция мозаик является самой крупной в Европе
7. Работа художника Марио Мэнки была размещена в рамках групповой художественной выставки в Берлине в заброшенном здании банка
10. У оригинального мороженого, придуманного в Японии цвет скорее не чёрный, а серый, с пепельным оттенком. Это обусловлено наличием в мороженом основного ингредиента - чёрных кунжутных семян (урбеч)
12. Вау-ан-Намус (Waw An Namus) является потухшим вулканическим кратером, расположенным в одном из самых отдаленных мест Ливии, глубоко в пустыне Сахара, почти в ее географическом центре. Область вокруг отделена от пустыни чёрной полосой пепла, ширин
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