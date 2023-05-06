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15 увлекательных редкостей со всего мира

15 увлекательных редкостей со всего мира

Автор:
06 мая 2023 21:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Посчастливилось   Увидеть   интересное   окружают   редкости   увлекательные   
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Мы часто забываем, сколько удивительного и интересного нас окружает. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных редкостей, которые кому-то посчастливилось увидеть лично.

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Метки: Посчастливилось   Увидеть   интересное   окружают   редкости   увлекательные   
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Максим Макашев Час назад
12. Вау-ан-Намус (Waw An Namus) является потухшим вулканическим кратером, расположенным в одном из самых отдаленных мест Ливии, глубоко в пустыне Сахара, почти в ее географическом центре. Область вокруг отделена от пустыни чёрной полосой пепла, ширин..........
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