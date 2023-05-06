Бывший жилец с очевидной зависимостью от газировки оставил дом в таком ужасном состоянии, что владелице недвижимости пришлось вызывать профессиональных «разгребателей грязи», чтобы вывезти метровые груды пустых бутылок и прочего мусора.
Уэйна Морана и его двоюродного брата Ли Морана, совладельцев компании ASAP Clearances, наняли очистить дом с двумя спальнями недалеко от Уигана, Манчестер. Но, к собственному ужасу, мужчины осознали масштабность задачи, только когда не смогли спокойно войти через парадную дверь и были вынуждены протискиваться внутрь.
Братьям пришлось пробираться через весь дом по пояс в мусоре, состоящем из бутылок, одежды, предметов домашнего обихода и гниющих продуктов. В гостиной горы этого «ужасно пахнущего» мусора были настолько огромными, что диван почти полностью затонул в нем, и выглядывал лишь подголовник.
После двух дней изнурительной работы, которая включала в себя четырехкратный вывоз мусора на фургоне, братья с облегчением выдохнули, наконец-то увидев пол, и отправились домой принимать горячую ванну.
«Владелица сдала его кому-то, и [когда она] вернулась, дом находился в этом состоянии, — рассказывает Уэйн. — Я не знаю, на какой срок его сдали в аренду. Мы не могли войти в парадную дверь, нам пришлось протискиваться внутрь. Нам пришлось начать снаружи, и мы выносили вещи, передавая их друг другу, чтобы освободить место для входа. Нам пришлось пробираться через каждую комнату. [На диване] жилец просто оставил небольшой зазор, чтобы можно было сидеть на одном и том же месте. Мусор доходил до наших талий — около метра. Там было много разных бутылок — от алкоголя и газировки. А еще типичные пищевые отходы, одежда и разные предметы домашнего обихода».
Не только гостиная оказалась свалкой: шокирующие снимки запечатлели кухню, ванную и две спальни, до краев забитые грудами мусора.
«Кухонная раковина была завалена, там явно никто не мыл посуду, — продолжил Уэйн. — В ванной сама ванна была завалена одеждой и едой. Еда кишела мухами, пахло там ужасно. Хозяйка не захотела даже заходить туда и ждала у двери».
«Кухня была в самом худшем состоянии — пол был усеян обертками от кошачьего корма и пищевыми отходами, по которым кто-то потоптался. Похоже, что там была спальня для взрослых и спальня для детей, но я не знаю точно, жили там дети или нет. Это была практически непосильная работа, вытащить всё это; это была большая и очень тяжелая работа. Чтобы очистить дом, потребовалось четыре полных фургона».
Уэйн сказал, что они с братом гордятся результатом, и теперь, после тщательной очистки, дом можно выставить на продажу: «Это, пожалуй, один из пяти лучших наших проектов. Мы испытали настоящее чувство удовлетворения от того, что дом стал чистым. Было здорово, когда вошла хозяйка — она была невероятно рада, что теперь может выставить свой дом на продажу. Мы связали ее с компанией, которая занимается генеральной уборкой, и они сделают всё за нее. В конце дня было настоящим облегчением увидеть пол, а потом вернуться домой и принять горячую ванну».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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