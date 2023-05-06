Братьям пришлось пробираться через весь дом по пояс в мусоре, состоящем из бутылок, одежды, предметов домашнего обихода и гниющих продуктов. В гостиной горы этого «ужасно пахнущего» мусора были настолько огромными, что диван почти полностью затонул в нем, и выглядывал лишь подголовник.

После двух дней изнурительной работы, которая включала в себя четырехкратный вывоз мусора на фургоне, братья с облегчением выдохнули, наконец-то увидев пол, и отправились домой принимать горячую ванну.