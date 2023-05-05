Перемирие на водопое: так ли это

Почему в "Книге джунглей" был такой непреложный закон?

По закону джунглей за убийство у водопоя полагается смерть, если перемирие уже объявлено. Это потому, что питьё важнее еды. Каждый зверь в джунглях сможет как-нибудь перебиться, если мало дичи, но вода есть вода, и, если остался только один источник, всякая охота прекращается, пока народ джунглей ходит к нему на водопой.