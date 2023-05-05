Перемирие на водопое: так ли это

Мы ещё со времен "Маугли" помним, что есть такое понятие как "водяное перемирие" - когда хищники не нападают на свою обычную добычу, пока все они бок о бок лакают воду из реки или озера.
Почему в "Книге джунглей" был такой непреложный закон?
По закону джунглей за убийство у водопоя полагается смерть, если перемирие уже объявлено. Это потому, что питьё важнее еды. Каждый зверь в джунглях сможет как-нибудь перебиться, если мало дичи, но вода есть вода, и, если остался только один источник, всякая охота прекращается, пока народ джунглей ходит к нему на водопой.
Но это в книге. А вот реальность менее возвышенна.
Если обратиться к документальным фильмам каналов типа Animal Planet или же National Geographic, то там мы видим совершенно другую картину: хищники регулярно подстерегают травоядных как раз во время водопоя, пока они отвлечены. Крокодилы, львы, волки, гиены - им всем чужда "водопойная благородность", воспетая Киплингом.
Мирно сосуществуют обычно бегемоты, зебры и остальные травоядные, которые и так вряд ли бы стали атаковать друг друга. Хищники, не связанные между собой пищевой цепочкой, тоже вполне себе спокойно пьют воду рядышком.
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В 2013 году исследователи из Оксфордского университета изучили 245 случаев убийств львами других животных. Выяснилось, что хищники в превалирующем большинстве случаев убивают своих жертв в радиусе 2 км от водоёма. То есть озёра и реки - это что-то вроде приманки, и львы совершенно сознательно стерегут там свой будущий обед.
Как-то раз исследователи в 2019 году в Калмыкии засняли уникальный случай, когда лиса и волк утоляли на водоёме жажду и совершенно не обращали никакого внимания на птиц, разгуливающих рядом. Но это больше всё-таки исключение из правил.
Так что, нет никакого "водяного перемирия", это всё просто красивый миф, ставший очень популярным после книги Редьярда Киплинга. Множество документальных съёмок это доказали.
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Вот так и тут, британские учёные из Оксфорда выяснили, что "хищники в превалирующем большинстве случаев убивают своих жертв в радиусе 2 км от водоёма". Это заявление лишено смысла просто ввиду очевидности, по той причине, что ни тем, ни другим особого смысла удаляться от водоёма нет - травоядным там пить нечего, а трава пожухлая и не вкусная; ну а хищникам там пить нечего и дичь не бродит стаями.
Британские учёные, ять. Оксфорд, ять.