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Перемирие на водопое: так ли это

Перемирие на водопое: так ли это

Автор:
05 мая 2023 18:52
Сообщество : Животные
Метки: Киплинг   джунгли   животные   звери   интересное   мифы   
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Мы ещё со времен "Маугли" помним, что есть такое понятие как "водяное перемирие" - когда хищники не нападают на свою обычную добычу, пока все они бок о бок лакают воду из реки или озера.

Почему в "Книге джунглей" был такой непреложный закон?

По закону джунглей за убийство у водопоя полагается смерть, если перемирие уже объявлено. Это потому, что питьё важнее еды. Каждый зверь в джунглях сможет как-нибудь перебиться, если мало дичи, но вода есть вода, и, если остался только один источник, всякая охота прекращается, пока народ джунглей ходит к нему на водопой.

Но это в книге. А вот реальность менее возвышенна.

Если обратиться к документальным фильмам каналов типа Animal Planet или же National Geographic, то там мы видим совершенно другую картину: хищники регулярно подстерегают травоядных как раз во время водопоя, пока они отвлечены. Крокодилы, львы, волки, гиены - им всем чужда "водопойная благородность", воспетая Киплингом.

Мирно сосуществуют обычно бегемоты, зебры и остальные травоядные, которые и так вряд ли бы стали атаковать друг друга. Хищники, не связанные между собой пищевой цепочкой, тоже вполне себе спокойно пьют воду рядышком.

В 2013 году исследователи из Оксфордского университета изучили 245 случаев убийств львами других животных. Выяснилось, что хищники в превалирующем большинстве случаев убивают своих жертв в радиусе 2 км от водоёма. То есть озёра и реки - это что-то вроде приманки, и львы совершенно сознательно стерегут там свой будущий обед.

Как-то раз исследователи в 2019 году в Калмыкии засняли уникальный случай, когда лиса и волк утоляли на водоёме жажду и совершенно не обращали никакого внимания на птиц, разгуливающих рядом. Но это больше всё-таки исключение из правил.

Так что, нет никакого "водяного перемирия", это всё просто красивый миф, ставший очень популярным после книги Редьярда Киплинга. Множество документальных съёмок это доказали.

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Метки: Киплинг   джунгли   животные   звери   интересное   мифы   
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Sanar Час назад
Блохеры начали читать книги и анАлизировать, но как то мимо, у Киплинга речь шла о засухе, именно в засуху хищные животные перестают охотиться и ищут водопой, собственно это явление он и называл "перемирием".
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
Как то раз один кадр мне долго и вдохновенно втирал что воздушных боёв в Великую Отечественную не могло быть, что самолётов было слишком мало на столь огромную территорию боёв и они просто по статистике не могли встретиться в воздухе. Я ему объяснил его заблуждение примерно так: "вот ты как отправитель бомбардировщиков, отправишь их бомбить чистое поле? Ну наверное нет, ты отправишь их бомбить какую нить цель повкуснее. Ну, а я как хозяин перехватчика, как обороняющаяся сторона, не отправлю истребитель сторожить чистое поле, я отправлю сторожить цель повкуснее. Вот когда атакующая и обороняющаяся стороны сошлись во мнении о вкусности наземного объекта, жди боя неподалёку от этого объекта.

Вот так и тут, британские учёные из Оксфорда выяснили, что "хищники в превалирующем большинстве случаев убивают своих жертв в радиусе 2 км от водоёма". Это заявление лишено смысла просто ввиду очевидности, по той причине, что ни тем, ни другим особого смысла удаляться от водоёма нет - травоядным там пить нечего, а трава пожухлая и не вкусная; ну а хищникам там пить нечего и дичь не бродит стаями.

Британские учёные, ять. Оксфорд, ять.
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8k
Тудаблин 42 минуты назад
ещё скажите, что Маугли стаей не рулил, нюню
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30k
Ego sum qui sum 48 минут назад
О боже, Киплинг, как ты мог?!
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