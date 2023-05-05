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Жизнь в коме: уникальный случай самоизлечения Терри Уоллиса

Жизнь в коме: уникальный случай самоизлечения Терри Уоллиса

Автор:
05 мая 2023 16:06
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Терри Уоллис   восстановление   история   кома   медицина   мозг   пример   случай   уникальность   
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Сколько человек может пробыть в коме? Несколько часов или даже месяцев. В редких случаях речь идёт о годах. А этот парень ухитрился выйти из этого состояния почти через 20 лет.

В тот обычный летний день 1984 года машина молодого автомеханика  Терри Уоллиса из Арканзаса слетела с дороги и упала в обрыв. Что предсказуемо: и сам 20-летний водитель, и его приятель были в изрядном подпитии. Друг погиб на месте. А Уоллис впал в кому. Его обнаружили только сутки спустя. Операция не помогла: мозг молодого человека получил сильные повреждения. И потянулись дни и месяцы. В итоге врачи предложили семье задуматься над отключением от систем жизнеобеспечения. Обычно это делают через год или чуть позднее. Но родные попросили подождать, ведь Терри ещё так молод. Влезли в долги, чтобы вносить плату за поддержание жизни сына. Платить за надежды, которым возможно не суждено было воплотиться в реальность.

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То, что произошло ровно через 19 лет, стало мировой сенсацией.  Парень открыл глаза и обратился к медсестре, вошедшей в палату: «Мама». А потом попросил попить. Медики были поражены, ведь повреждение лобных долей мозга после травмы было критическим. А именно эти участки отвечают за мыслительную деятельность, речь, память.

После подобных повреждений возможно лишь незначительное улучшение. О полном восстановлении речи не идёт. Тем более что возможность менять свою структуру человеческий мозг теряет к периоду пубертата. А Терри хоть и был на момент аварии молодым, но уже сформировавшимся взрослым человеком.

Нет, абсолютного чуда не произошло: серьёзно пострадали когнитивные функции: мужчина страдал провалами в памяти, мог забыть то, что происходило пять минут назад. Не смог он и самостоятельно ходить, навсегда остался в инвалидном кресле.

Поразительной была и встреча с родными. Родителей он узнал с первого взгляда. А вот встреча с единственным ребёнком стала шоком. Терри стал отцом за полтора месяца до аварии. И в его голове не укладывалось, что эта взрослая девушка – его малышка Эмбер, которую он запомнил грудным младенцем. Родные убеждали его с помощью фото: вот девочка идёт в школу, а вот под венец. Мужчина расстроился, ведь он пропустил все важные вехи жизни своего ребёнка. А когда узнал, что Эмбер беременна, и он скоро станет дедом, то не смог сдержать слёз.

Жена не стала ждать, чем закончится история с комой и нашла другого мужчину, от которого родила ещё троих детей. И её сложно винить: врачи не давали никаких прогнозов, а жизнь одна и слишком коротка, чтобы потратить её на бессмысленное ожидание.

Что интересно, внешне Терри после прихода в сознание выглядел как 25-летний парень, а не мужчина, которому почти 40 лет. Внутренние органы тоже соответствовали возрасту максимум 30 лет.

МРТ показало поразительные результаты: в его мозге в буквальном смысле выросли новые нервные волокна. Словно от корня дерева пошли  новые отростки – так же новые аксоны сформировали новые связи, буквально пробив себе путь через атрофировавшиеся ткани.

Одни связи впоследствии разрушились, а другие укрепились. Медики пришли к выводу, что таким способом мозг создавал дублирующие структуры, а потом избавлялся от тех, что функционировали не слишком хорошо.

Терри умер в 2022 году, немного не дожив до своего 58-летия. То есть после 19-летней комы он прожил ещё 19 лет. А его история стала фундаментом научных исследований. Ведь пример Терри показал, что мозг сам может восстанавливаться даже после серьёзных повреждений. Нужно лишь понять логику этих процессов.

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Метки: Жизнь   Терри Уоллис   восстановление   история   кома   медицина   мозг   пример   случай   уникальность   
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АнтонПолднев 43 минуты назад
Скоро научимся регенирировать и будем жить вечно.
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Опиум для народа 16 минут назад
Профессиональный комик.
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Роман Полчаса назад
Да, жестко конечно, хоть и сам виноват ... мгновение и ты уже дедушка.
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