Жизнь в коме: уникальный случай самоизлечения Терри Уоллиса

То, что произошло ровно через 19 лет, стало мировой сенсацией. Парень открыл глаза и обратился к медсестре, вошедшей в палату: «Мама». А потом попросил попить. Медики были поражены, ведь повреждение лобных долей мозга после травмы было критическим. А именно эти участки отвечают за мыслительную деятельность, речь, память.

После подобных повреждений возможно лишь незначительное улучшение. О полном восстановлении речи не идёт. Тем более что возможность менять свою структуру человеческий мозг теряет к периоду пубертата. А Терри хоть и был на момент аварии молодым, но уже сформировавшимся взрослым человеком.