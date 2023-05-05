Подбрасывание лисиц: садистские развлечения сильных мира сего

Надо полагать, что основой подобных гадких развлечений стала популяризация культуры охоты. Разодетые аристократы обоих полов не только охотились, но и флиртовали, плели интриги и развлекались всеми доступными способами.

Август был физически крепким мужчиной. Видимо и с нервами у него был полный порядок, поскольку такая забава как подбрасывание животных стала трендом именно в эпоху его правления. Как это происходило? Два человека держали за концы длинный кусок материи. Потом на огороженное поле-арену выпускали лисиц. И задачей игроков было поймать момент, когда зверь окажется на их «половичке», чтобы резко подбросить его вверх.