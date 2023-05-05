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Подбрасывание лисиц: садистские развлечения сильных мира сего

Подбрасывание лисиц: садистские развлечения сильных мира сего

Автор:
05 мая 2023 13:49
Сообщество : RealFishki
Метки: Август Сильный   Спорт   европа   жестокость   лисица   охота   подбрасывание   развлечение   рекорд   счёт   
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Возможности развлечь себя, когда ты правитель, гораздо шире по сравнению с возможностями рядового гражданина. Но как же скучно, когда ты уже всё попробовал и всем пресытился. Что остаётся? Только одно: покидаться лисами.

Видимо, к такому выводу пришёл саксонский курфюрст и польский король Август Сильный (1670-1733), он же Фридрих Август I Саксонский и Август II Польский. Попробовал, да и сделал этот сомнительный досуг чуть ли не национальным, хоть и извращённым видом спорта. Правда, с оговоркой: никаких недужных нервами, беременных и прочих лиц с неустойчивой психикой на площадке.

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Надо полагать, что основой подобных гадких развлечений стала популяризация культуры охоты. Разодетые аристократы обоих полов не только охотились, но и флиртовали, плели интриги и развлекались всеми доступными способами.

Август был физически крепким мужчиной. Видимо и с нервами у него был полный порядок, поскольку такая забава как подбрасывание животных стала трендом именно в эпоху его правления. Как это происходило? Два человека держали за концы длинный кусок материи. Потом на огороженное поле-арену выпускали лисиц. И задачей игроков было поймать момент, когда зверь окажется на их «половичке», чтобы резко подбросить его вверх.

Судьи и представители  групп поддержки внимательно следили, какая пара, сколько раз и на какую высоту подбрасывала зверя. Сам Август, по сохранившимся данным, ухитрялся ставить рекорды: лисы у него взмывали на высоту до семи метров. А для этого нужна недюжинная сила.

Во избежание быстрого завершения игры «заботливые» упыри аристократы посыпали арену опилками и песком. Чтобы несчастные «снаряды» продержались немного дольше. Погибших животных аккуратно складывали в стороне для подсчёта и определения победителя. Если лисы не желали демонстрировать активность, то на площадку выходили слуги с плётками. При отсутствии лисиц в нужном количестве их заменяли другими животными подходящего размера.

Чаще всего знать развлекалась подобным образом в Дрездене, где были созданы максимально комфортные условия. А затейник Август подбавлял перчика неожиданными дополнительными моментами. Довольно пикантными. Так, однажды выпущенные дикие поросята изорвали юбки визжащих не меньше поросят дам. К вящей радости присутствующих господ, узревших прелесть женских ножек в неограниченном количестве.

Иногда игра проводилась и в форме маскарада: участники наряжались в костюмы, а живые снаряды обматывали мишурой или лентами. В истории сохранились результаты одной печальной игры, в ходе которой погибли «687 лисиц, 533 зайца, 34 барсука и 21 дикая кошка». Хищники в попытке подороже продать свою жизнь кусались и царапались, но исхода это не меняло.

Нравы представителей знати XVII-XVIII века поражают своей дикостью. А ведь в это время уже процветало искусство, создавались шедевры музыки, литературы и живописи. И всё это одновременно с развлечениями жестокой знати, отправляющей в полёт обречённых животных. Остаётся только радоваться, что мерзкая забава навсегда осталась в прошлом.

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Метки: Август Сильный   Спорт   европа   жестокость   лисица   охота   подбрасывание   развлечение   рекорд   счёт   
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11  комментариев
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31k
АнтонПолднев Час назад
Ну щас у "сильных" тож развлечения прикольные...
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74k
Доктор Джонс 11 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Ego sum qui sum Полчаса назад
у современных "сильных мира сего" развлечения конечно лучше, бомбить иракцев например
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Ivan Час назад
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27k
Serg2001 Час назад
Ну это еще с древнеримцев повелось... над зверушками глумиться
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2k
Alex 2 часа назад
больные ублюдки
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