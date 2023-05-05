20 знаменитостей, которые оказались хорошими людьми и в реальной жизни

17. «Пэрис Хилтон. Моя машина сломалась на автобане в Германии. Удалось добраться до чего-то вроде стоянки с фургоном для гамбургеров и туалетами в нем. Я оказалась в ужасном положении, потому что не говорила по-немецки, на телефоне не было денег, и у меня не было с собой информации, куда звонить в случае поломки, поэтому я понятия не имела, что делать. Я безуспешно попросила помощи у парня из фургона с гамбургерами, и он, видимо, не говорил по-английски, так что довольно жалко я начала плакать. И тут появился здоровенный пожилой американец и позвал меня на чай в своем доме на колесах (это был не настоящий чай, но не в этом дело). В фургоне был еще один парень и е***ая Пэрис Хилтон! Я не шучу. Она была очень милой, приготовила мне бутерброд, обняла меня, а потом в течение 30 минут говорила со мной о каких-то старых радиопередачах, которые она купила на каком-то шоу во Фридрихсхафене. Я не поняла большую часть. Она сказала, что, когда не работает, любит кататься по Европе и ходить на радио и в эфир, и никто ее никогда не узнавал, как будто она спряталась под шляпой. Потом они отбуксировали меня в автомастерскую со скоростью около 40 км/ч (что жуть как страшно на автобане). О, а еще она села в мою машину и спросила разрешения, прежде чем закурить».