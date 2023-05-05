20 знаменитостей, которые оказались хорошими людьми и в реальной жизни

Пользователи сети поделились своими историями о случайных (и не очень) встречах с самыми разными знаменитостями, но всех их объединяет одно: они оказались удивительно приятными людьми в реальной жизни.
1. «Арнольд. Я встречал его на «Арнольде [Классик]» в 1996 году и в спортивном зале для бодибилдеров в 2000 году. Вокруг не было ни единой камеры, и он все равно был безумно мотивирующим. Он сказал всем, что сразу видно, как усердно они работают и как великолепно они выглядят. Он подписывал фото для детей и курил сигары, как паровоз. Отличный парень. 100% настоящий мужик».
2. «Морган Фриман. Мы из одного штата (Миссисипи). Я обедал недалеко от его родного города, когда заметил его. Он нашел время, чтобы поговорить со мной, несмотря на мою огромную фанатскую лыбу, и заплатил за мой заказ, прежде чем уйти. Лучший обед в моей жизни. Короче говоря, я встретил Бога».
3. «Я помню, как увидел Киану Ривза в Нью-Йорке давным-давно, когда был юным (и, вероятно, очень бесячим) подростком. Я закричал: «Эй, Нео!» а затем изобразил уклонению от пули из «Матрицы». Он оглянулся на меня, рассмеялся и повторил тот же жест в знак признательности. Это такое прекрасное воспоминание, потому что мне кажется, что любой на его месте мог бы раздраженно отмахнуться, и это было бы оправданно, но вместо этого он был хорошим парнем и подыграл мне. Я никогда этого не забуду».
4. «Несколько лет назад моя бабушка (тогда ей было около 75 лет) ходила на сеансы химиотерапии в Бостоне вместе с отцом Адама Сэндлера. Каждую неделю она наблюдала, как Адам Сэндлер в темных очках приходил с отцом на химиотерапию. На тот момент у нее был рак третьей стадии, и она находилась в состоянии сильного стресса, и, я клянусь, Адам Сэндлер гладил ее по спине и успокаивал перед тем, как зайти. К сожалению, его отец умер в том же году, но моя бабушка полностью восстановилась. Никогда особо не любил работы Адама Сэндлера, но то, как он относился к моей больной пожилой бабушке, было просто невероятно. Надеюсь, это не утонет в остальных комментах; я постоянно рассказываю эту историю, и мне никто не верит. Но это действительно произошло. Он отличный парень».
5. «Леди Гага. Я подсела к ней и попросила другого человека сфотографировать нас. Я похвалила ее выступление, но в целом я ужасно нервничала и смущалась. Я быстро встала, чтобы уйти, но она схватила меня, велела сесть обратно и потребовала еще немного поговорить и сделать еще пару снимков. Это было потрясающе».
6. «Когда мне было 2 или 3 года, я часто встречал в продуктовом магазине старика с маленькой белой собачкой. Однажды он подошел ко мне и протянул корзину. Он предложил мне выгулять собаку, попутно наполняя корзину конфетами (за которые он позже заплатил). Это повторялось всякий раз, когда я видел этого человека в продуктовом магазине. Гуляешь с собакой, получаешь конфеты. Этим человеком оказался Джин Уайлдер. Мне достались конфеты от самого Вилли Вонки».
7. «Хотите верьте, хотите нет, но — Мэрилин Мэнсон. Это было в 2000 году. У моего брата был рак, и ему выпала возможность встретиться с ним. Он принес моему брату всякие сувениры и несколько часов сидел и болтал с ним, играл с ним в видеоигры, играл на гитаре и даже читал ему комиксы. И всё это у нас дома. Мой брат скончался через 3 недели, и на нем была футболка М.М., когда он умер».
8. «Стив Бушеми каждый год 11 сентября встречается с моей подругой в старой пожарной части, где работал ее отец, погибший 11 сентября — они ходят ужинать с огромной группой людей, но он всегда старается уделить разговорам с моей подругой как можно больше времени. Последние несколько лет я хожу с ней, и первый же разговор, который у меня с ним состоялся, действительно показал его характер. Не помню дословно, но мы просто болтали, и он сказал что-то вроде: «Итак, откуда ты знаешь [подругу]?» «А, ну, мы познакомились в лагере для людей, чьи родители погибли 11 сентября». Знаете, что он ответил? «Ну, значит, это делает вас семьей». Он милейший человек».
9. «Я играл в пейнтбол с Робином Уильямсом и поставил себе цель пробежать к его укрытию и выстрелить ему прямо в лицо, он должен был стать моим главным призом. Он отнесся к этому с энтузиазмом и остаток дня давал мне комментарии и подсказки по ходу игры. Очень милый парень, учитывая, что я только что выстрелил ему краской в лицо».
10. «Роуэн Аткинсон и его семья были в той же группе хели-ски, что и я и моя семья в Шамони, Франция (это была частная группа, но нанятый нами гид получил довольно серьезную травму, поэтому им пришлось объединить группы). Моя семья была очень взволнована, так как мы все очень любим «Черную Гадюку», «Тонкую голубую линию», «Мистера Бина» и т. д. Когда он, его жена, его дочь и моя семья только встретились, мы представились его большими поклонниками и попросили автографы. Он сказал, что у него есть вариант получше, и пригласил нас поужинать после того, как мы закончим кататься на лыжах. Это был самый смешной ужин в моей жизни».
11. «Том Хэнкс. Я был на свадьбе друзей в Лас-Вегасе, и когда мы фотографировались в Атриуме (VIP-вход), он вышел из двойных дверей позади нас и сказал: «Эй! У вас свадьба? А можно мне тоже на фото?». Мы все [очень сильно] взбесились, пока не поняли, что это Том Хэнкс. Он со всеми сфотографировался и в целом был очень приятным парнем».
12. «Кортни Кардашьян. Она была беременна своим первым ребенком, когда пришла в приют для бездомных, в котором я работал волонтером. Никаких камер, она пришла туда совсем одна, чтобы поиграть с детьми, и даже осталась после, чтобы помочь мне подмести и убрать».
13. «Дарт Вейдер, он же Джеймс Эрл Джонс, родом из моего родного города в Мичигане. Я работал в магазине моего дедушки в маленькой соседней деревне в том же округе — в награду за мой тяжелый труд дедушка пригласил меня на завтрак утром в последний день моей работы в самую популярную гостиницу в этом районе. Поскольку это было раннее пятничное утро, народу было немного — только мы, одна пара и пожилой мужчина в очках, читавший газету за столиком. Когда мы начали есть, пожилой мужчина начал читать вслух свою газету очень знакомым голосом — мы оба обернулись, чтобы посмотреть, кто это, и это был Джеймс Эрл Джонс! И тут дедушка такой: «Эй, Джимми, давно не виделись! Может, подойдешь и посидишь с нами?». Он действительно подошел, представился мне, и мы обменялись рукопожатием — когда они разговорились, я узнал, что мой дедушка был очень хорошим другом Джонса в начальной школе, прежде чем тот уехал из этого района. Его голос звучал как золото, и он был очень общительным и веселым человеком — когда мы собирались уходить, он заплатил за наш завтрак, а затем подписал газету, которую читал, и отдал ее мне».
14. «Однажды летом я работал в отеле «Дель Коронадо» в Сан-Диего на территории частного курорта. Это было во время Comic-Con, и многие знаменитости, выступавшие там, останавливались у нас — поскольку мы были пятизвездочным отелем, всем сотрудникам сказали, что если кто-нибудь попросит у знаменитостей автограф или фотографию (или даже просто заговорит с ними помимо служебных обязанностей), его тут же уволят. Один парень решил, что оно того стоит, и был уволен на месте, и, видимо, Уилл Феррелл об этом услышал, потому что следующие день или два он ходил по отелю и спрашивал сотрудников, можно ли дать им автограф и сфотографироваться с ними (камеры у него не было, поэтому сотрудники использовали свою и позже отправляли ему фото по электронной почте). Суперкрутой парень».
15. «Однажды Райан Гослинг заплатил за мою парковку на Голливудском бульваре. Мы припарковались на одной стоянке. Он уезжал, а мы прибывали, и я решил переброситься с ним парой слов. Он спросил, откуда я, почему/с кем я здесь (весенние каникулы, 9 друзей, 2 машины). И он такой: «О, ребята, у вас есть лишние 40 баксов, чтобы потратить их тупо на парковку? Да вы богачи». Я усмехнулся и собирался что-то сказать в ответ, но тут он сказал просто крутейшую вещь: «Не беспокойся о парковке сегодня, чувак, я прикрою тебя на все выходные. Веселых весенних каникул!» Это было так здорово. Он НАСТОЛЬКО ЖЕ хороший в реальной жизни, каким представляется. Вот доказательство, я в белой футболке».
16. «Пол Радд. Я была на концерте The Decemberists и в перерывах между выступлениями пошла в женский туалет. Пол Радд стоял у двери, явно кого-то ожидая. Бывали ли у вас когда-нибудь такие моменты, когда рот просто произносил слова без разрешения мозга? Вот-вот. Проходя мимо Пола Радда, я сложила пальцы пистолетами и заявила: «Ошиваться перед женским туалетом? Отличный способ цеплять женщин» и прошла мимо. Я слышала, как он смеется, когда вошла в туалет. Я разрывалась между удовлетворением от того, что насмешила его, и огорчением от того, что повела себя как дура. Когда я вышла из ванной, он увидел меня и снова начал смеяться, поэтому я подошла к нему и сказал, что понятия не имею, почему это сказала. Так что мы немного посмеялись вместе и мило поболтали. Он был действительно хорошим парнем, даже не как знаменитость, а просто как классный чел. Хотя, я сейчас вспоминаю и понимаю, что ни одна женщина не вышла из туалета и не подошла к нему, пока он ждал, так что я до сих пор не знаю, почему он там слонялся. Может, действительно цеплял женщин».
17. «Пэрис Хилтон. Моя машина сломалась на автобане в Германии. Удалось добраться до чего-то вроде стоянки с фургоном для гамбургеров и туалетами в нем. Я оказалась в ужасном положении, потому что не говорила по-немецки, на телефоне не было денег, и у меня не было с собой информации, куда звонить в случае поломки, поэтому я понятия не имела, что делать. Я безуспешно попросила помощи у парня из фургона с гамбургерами, и он, видимо, не говорил по-английски, так что довольно жалко я начала плакать. И тут появился здоровенный пожилой американец и позвал меня на чай в своем доме на колесах (это был не настоящий чай, но не в этом дело). В фургоне был еще один парень и е***ая Пэрис Хилтон! Я не шучу. Она была очень милой, приготовила мне бутерброд, обняла меня, а потом в течение 30 минут говорила со мной о каких-то старых радиопередачах, которые она купила на каком-то шоу во Фридрихсхафене. Я не поняла большую часть. Она сказала, что, когда не работает, любит кататься по Европе и ходить на радио и в эфир, и никто ее никогда не узнавал, как будто она спряталась под шляпой. Потом они отбуксировали меня в автомастерскую со скоростью около 40 км/ч (что жуть как страшно на автобане). О, а еще она села в мою машину и спросила разрешения, прежде чем закурить».
18. «Это, наверное, читерство, поскольку эта знаменитость является другом семьи. Когда я был в 6-м классе, мне дали задание написать биографию любой знаменитости и нарядиться ею во время доклада. Я выбрал Дэвида Боуи, потому что люблю его музыку, а он хороший парень. Мой папа рассказал Дэвиду о моем задании, и однажды он позвонил нам домой, чтобы обсудить доклад. Он рассказал мне немного о своей работе и своем прошлом (конечно, детскую PG-версию), и ему не терпелось услышать, как всё пройдет. Настало время презентации, я одет как Зигги Стардаст. Я нервничаю, запинаюсь на каждом слове и т. д. Позже Дэвид снова звонит, чтобы узнать, как всё прошло, и спрашивает меня, изобразил ли я его британский акцент. Я признался, что этого не сделал, он вроде бы как расстроился, но отшутился. Лучшее школьное задание в моей жизни».
19. «Мила Кунис. Я познакомилась с ней в баре на Манхэттене несколько лет назад (если мне не изменяет память, в конце «Шоу 70-х»). Мой приятель предложил купить ей выпить, она очень смешно ему отказала. Он в смятении ушел, а я проболтала с ней добрых полчаса. Приятная девчонка».
20. «Я обслуживал столик Джона Малковича пару лет назад. Довольно сдержанный и непритязательный, а еще он такой же странный, каким и кажется. У нас на столах в этом заведении лежала крафт-бумага и мелки (ресторан в художественной тематике), и он нарисовал домик. Я храню рисунок до сих пор».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну идиот же, хотя и очень добрый идиот.
После использования ххууу расход бензина сократился в 10 раз , вместо лысины выросли мягкие и шелковистые волосы и похудел на 105 кг без диеты.