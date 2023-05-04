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«Вот эти люди пристают к маленьким девочкам»: в Башкирии местные возмутились поведением приезжих и вышли на разборки

«Вот эти люди пристают к маленьким девочкам»: в Башкирии местные возмутились поведением приезжих и вышли на разборки

Автор:
04 мая 2023 16:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Белорецк   видео   девушки   драка   местные   мигранты   полиция   приезжие   приставания   
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Пришлось вмешаться полицейским и спрятать мигрантов в участке.

В Башкирии обострились отношения с приезжими. В городе Белорецк, две девушки пожаловались родителям на то, что таджики подъехали к ним на авто и попытались приставать.

После этого, отец одной из них пошёл к парням на разговор. Но беседы не вышло, мужика просто избили. Но замять такое у приезжих не получилось и вскоре к дому, где жили мигранты, собралась толпа из 60 человек.

Чтобы не случилось беды, пришлось вмешаться силовикам - они забрали приезжих и увезли в полицейский участок. Сейчас полицейские проверят сведения о приставаниях к девчонкам. Ну а пока на двоих мигрантов завели уголовное дело о хулиганстве - за избиение отца девушки.

Источник:

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Метки: Башкирия   Белорецк   видео   девушки   драка   местные   мигранты   полиция   приезжие   приставания   
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11  комментариев
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2k
Василий Афиногенов Час назад
и снова и снова безнациональные вешалки для бороды!
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9k
Dabus 43 минуты назад
С башкирами такие шутки не пройдут. Они в целом народ мирный, но если что ... то бошки буйным враз поотшибают. Они вроде не такие дерзкие как казахи, не такие наглые и хитрые как татары, но ... если в кураж войдут то никому мало не покажется, и оборзевшим таджикам тоже
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2k
Alex Час назад
Наших правителей давно на вилы надо, за такую политику. Гниды. Русских убивают на украине, а черных толпами завозят
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12k
Shtoppi Час назад
такие дела нужно без мусарни решать. ё_нули по тихому и прикопали где-нить в лесу. все, конец истории.
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94
Denniss77 Shtoppi 12 минут назад
Тайга закон,медведь прокурор?
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Fiverknot Час назад
Кроме этого говна надо ещё толпой подойти к тем, кто их тут на работу взял.
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Fiverknot Час назад
Только когда народ толпой выходит наши власти только тогда начинают пятую точку от стула отрывать.
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319
noname789 2 часа назад
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Oruel noname789 18 минут назад
потому что башкиры возможно решится без предъяв за национализм, русским бы это предъявили в первую очередь при своей защите
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August

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