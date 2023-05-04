«Вот эти люди пристают к маленьким девочкам»: в Башкирии местные возмутились поведением приезжих и вышли на разборки

Пришлось вмешаться полицейским и спрятать мигрантов в участке.
В Башкирии обострились отношения с приезжими. В городе Белорецк, две девушки пожаловались родителям на то, что таджики подъехали к ним на авто и попытались приставать.
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После этого, отец одной из них пошёл к парням на разговор. Но беседы не вышло, мужика просто избили. Но замять такое у приезжих не получилось и вскоре к дому, где жили мигранты, собралась толпа из 60 человек.
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Чтобы не случилось беды, пришлось вмешаться силовикам - они забрали приезжих и увезли в полицейский участок. Сейчас полицейские проверят сведения о приставаниях к девчонкам. Ну а пока на двоих мигрантов завели уголовное дело о хулиганстве - за избиение отца девушки.
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