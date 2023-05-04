Сильная мыслью Стася

Необъяснимые способности всегда выступали объектом пристального внимания. Что логично, ведь всем хочется постичь тайны суперлюдей.
Одной из популярных и благодатных в этом плане тем является телекинез – способность человека перемещать предметы только лишь силой мысли. Явление противоречит практически всем научным сведениям о физической реальности. Но периодически находятся уникумы, демонстрирующие способности к нему.
Станислава Томчик (1885-1975) – польский медиум и телекинетик, прославившаяся сначала дома, а потом и по всей Европе способностью поднимать в воздух разные предметы, разворачивать стрелки часов, останавливать рулетку и совершать другие удивительные вещи.
Женщина согласилась на сеанс гипноза, во время которого заявила, что находится в постоянном контакте с неким потусторонним существом, которое иногда полностью берёт на себя управление её телом. Это был не призрак умершего, а нечто иное. Типа духа, который телекинетик называла «Маленьким Стасей».
Во время сеансов, на которых Станислава поднимала в воздух самые разные предметы и удерживала их, она ощущала покалывание в кончиках пальцев с одновременным выходом из них какой-то энергии типа электричества.
Все сеансы проходили в ярко освещённых помещениях, без антуража спиритических сеансов со свечами и зашторенными окнами. Неоднократные исследования с участием различных учёных не выявили обмана. Но и не смогли найти какого-то рационального объяснения способностям Станиславы.
Естественно, было и немало скептиков, называвших Томчик мошенницей и шарлатанкой и утверждавших, что на сеансах лже-телекинетик использует очень тонкие и прочные нити, которые и позволяют поднимать предметы в воздух и удерживать их. Но это было, что называется, мнение со стороны. Ведь как могли ошибаться совершенно все учёные? Среди которых был парижский профессор Теодор Флурнуа, учёный барон фон Шренк Нотцинг, группа представителей Британского общества психических исследований в составе Марка Барра, У. Дж. Вулли, У. У. Баггалли и Эверарда Фейлдинга. И никто не заметил подлога или обмана.
Когда Томчик вышла замуж, то прекратила публичные сеансы и занялась семьёй. А её случай продолжает оставаться одним из самых странных и неоднозначных в истории телекинеза.
Источник:
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