Сильная мыслью Стася

Станислава Томчик (1885-1975) – польский медиум и телекинетик, прославившаяся сначала дома, а потом и по всей Европе способностью поднимать в воздух разные предметы, разворачивать стрелки часов, останавливать рулетку и совершать другие удивительные вещи.

Женщина согласилась на сеанс гипноза, во время которого заявила, что находится в постоянном контакте с неким потусторонним существом, которое иногда полностью берёт на себя управление её телом. Это был не призрак умершего, а нечто иное. Типа духа, который телекинетик называла «Маленьким Стасей».