Загадка пещер Лунъяо: как в Китае создали и засекретили огромный храмовый комплекс

В провинции Чжэцзян есть деревушка Лунъяо. А возле неё есть небольшой пруд. Местные стирали там исподнее и удили рыбу, при этом постоянно сплетничали о том, что водоём бездонный и скрывает что-то древнее и пугающее.

Одному из жителей деревни, по имени Ву Анай, надоело слушать эти байки: он не пожалел денег на насос и две недели откачивал воду. Странно, что его за это не побили односельчане. Но своего он добился и осушил пруд до последней капли.

И вот здесь началось самое интересное - на дне водоёма оказался вход в древний храмовый комплекс. Он насчитывает 30 пещер с огромными тоннелями. Учёные считают, что его построили около 212 года до н.э.