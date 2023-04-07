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Загадка пещер Лунъяо: как в Китае создали и засекретили огромный храмовый комплекс

Загадка пещер Лунъяо: как в Китае создали и засекретили огромный храмовый комплекс

Автор:
07 апреля 2023 00:45
Сообщество : RealFishki
Метки: Загадка   Китай   комплекс   лунъяо   пещеры   провинция   святилище   храм   
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Он находится под землёй и простирается на несколько километров.

В провинции Чжэцзян есть деревушка Лунъяо. А возле неё есть небольшой пруд. Местные стирали там исподнее и удили рыбу, при этом постоянно сплетничали о том, что водоём бездонный и скрывает что-то древнее и пугающее.

Одному из жителей деревни, по имени Ву Анай, надоело слушать эти байки: он не пожалел денег на насос и две недели откачивал воду. Странно, что его за это не побили односельчане. Но своего он добился и осушил пруд до последней капли.

И вот здесь началось самое интересное - на дне водоёма оказался вход в древний храмовый комплекс. Он насчитывает 30 пещер с огромными тоннелями. Учёные считают, что его построили около 212 года до н.э.

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В нём есть рукотворные бассейны, вырубленные лестницы и резные колонны. Одна из пещер площадью 2000 квадратов, а её стена достигает в высоту 30 метров. Ну а самое большое помещение - 12 600 квадратных метров. Узоры на стенах напоминают те, что делали античные гончары на своей посуде.

Есть и рисунки: лошади, рыбы и птицы. Как полагают исследователи, это символизирует три стихии - землю, воду и воздух.

Для чего был построен этот комплекс - не ясно. О нём нет никаких свидетельств, буквально ни одного документа. Скорее всего, все упоминания о храме были уничтожены, а вход намеренно затопили, для этого и нужен был пруд. Поэтому часть учёных считают его императорской гробницей, которую по каким-то причинам не использовали.

Как только храм обнаружили, сразу же появились конспирологи с идеями о том, что его строили с применением “неизвестных тогда технологий”. Масштабы святилища и его отделка действительно впечатляют, но ничего “космического” или “неопознанного” не обнаружено. А вот то, что над ним трудились десятки тысяч человек - это похоже на правду.

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Метки: Загадка   Китай   комплекс   лунъяо   пещеры   провинция   святилище   храм   
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5  комментариев
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Афтыр об стену ушатайся , это соленная шахта , понасмотрятся своих рен тв и давай писдет про нло.
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3k
Алексей 2 минуты назад
Древнее святилище. Ну-ну. Обычная шахта - на предпоследней фотке, на правой стене хорошо видны следы горнопроходческого бура.

Была шахта. Была да сплыла. Когда всё ценное было добыто. Местные взгрустнули - кушать-то хоцца. И кушать хорошо. Вот подумали они, покумекали и изрисовали шахту. А потом придумали историю про осушку, про поиски и прочее.
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1k
Андрей Полчаса назад
Это что ж он за насос такой купил, что такую махину всего за 2 недели откачал? На ядерном реакторе, наверное, работает насосик...И диаметр шланга нехилый видать.)))
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234
Alex. Lucky 41 минуту назад
Вот чуть что непонятное- сразу ГРОБНИЦАААА!!!
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Масштабы святилища и его отделка действительно впечатляют, но ничего “космического” или “неопознанного” не обнаружено. А вот то, что над ним трудились десятки тысяч человек - это похоже на правду.

Ага , молотком и зубилом . Афтырь , ты ипанашка на всю голову .
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