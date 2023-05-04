Бесстрашные безумцы: как проявляется болезнь Урбаха-Вите, лишающая людей чувства опасности?

Что касается внешних проявлений, то у больных людей грубеет кожа, в области глаз разрастаются небольшие шишки, меняется тембр голоса, становясь ниже. Могут случаться судороги.

Безумные смельчаки встречались с древнейших времён. Но описать недуг медики смогли относительно недавно, только в начале прошлого века. В 1929 году это сделали Эрих Урбах и Камилло Вите, в честь которых и была названа болезнь.