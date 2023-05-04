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Бесстрашные безумцы: как проявляется болезнь Урбаха-Вите, лишающая людей чувства опасности?

Бесстрашные безумцы: как проявляется болезнь Урбаха-Вите, лишающая людей чувства опасности?

Автор:
04 мая 2023 10:18
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: блокирование   болезнь Урбаха-Вите   медицина   мозг   отклонение   патология   смелость   страх   эмоция   
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Наверняка у многих были в подростковом возрасте и в молодости знакомые, готовые влезть в самую гущу событий не раздумывая ни секунды. Рисковать без необходимости, нырять в океан, лезть в горы, обнимать тигров и пробовать сомнительную еду. И чувство страха им было совершенно незнакомо.

Но потом человек взрослеет, рождаются дети, безопасность которых уже превыше собственной. Утихают адреналиновые бури. Однако бывают и исключения.

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Но есть и счастливцы (или несчастные, в зависимости от угла зрения), которым чувство страха незнакомо. Вообще. И это проблема физиологического характера, которая носит название болезнь Урбаха-Вите. В миндалевидном  теле мозга таких пациентов происходит отложение кальция. А именно этот участок ответственен за генерирование эмоций. Страха, паники, ужаса в том числе. В более лёгких случаях чувство страха просто притупляется. Но в особенно запущенных он полностью исчезает.

Что касается внешних проявлений, то у больных людей грубеет кожа, в области глаз разрастаются небольшие шишки, меняется тембр голоса, становясь ниже. Могут случаться судороги.

Безумные смельчаки встречались с древнейших времён. Но описать недуг медики смогли относительно недавно, только в начале прошлого века. В 1929 году это сделали Эрих Урбах и Камилло Вите, в честь которых и была названа болезнь.

Классическим примером является случай с жительницей США, страдающей болезнью Урбаха-Вите. На неё напал грабитель и приставил нож к горлу, требуя отдать деньги. На что женщина совершенно без эмоций ответила, что он может делать что угодно. Но она вернётся с того света как призрак и будет мучить воришку до конца дней. Видимо, вид у неё был настолько пугающий, что парень дал дёру. При этом все другие человеческие эмоции больная испытывать способна. Исключение составляет только страх.

К сожалению, на настоящий момент медицина не способна справиться с этим недугом. Возможно только устранение внешней симптоматики, медикаментозное лечение проблем с кожей и ликвидация судорог. В остальном пациентам с подтверждённой болезнью Урбаха-Вите врачи рекомендуют опираться на логику при принятии каких-то решений в ситуациях, где обычный человек просто откажется из-за чувства страха.

Болезнь проявляется очень редко: почти за 100 лет с момента официального подтверждения её существования во всём мире зафиксировано около 300 случаев. Хотя в действительности их могло быть и больше. Просто у патологических смельчаков шансы погибнуть, так и не узнав о причинах такого состояния, значительно выше.

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Метки: блокирование   болезнь Урбаха-Вите   медицина   мозг   отклонение   патология   смелость   страх   эмоция   
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ChePaev 2 часа назад
я в детстве абсолютно не боялся высоты, мы лазили по старым церквям, по стройкам и башенным кранам не боясь сорваться, сегодня же, у меня потеют ладошки от неприятного чувства только глядя на видео как Том Круз в "Миссии невыполнима" лазит по стенам Бурж Халифа на высоте или просматривая фильм "Вышка" на огромной диагонали, я несколько раз его останавливал чтобы передохнуть))) (колотило сердце, потели руки))))
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