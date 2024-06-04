Кафе для свиданий вслепую подло предало девушек

Большое-большое предательство

Задумывалось все так: между мужской и женской стойкой в Mina Cafe стоит стекло-зеркало, через которое можно общаться, но нельзя видеть друг друга.

Вот только оказалось, что это только с одной стороны зеркало. Это девушки не видели своих собеседников, а с мужской стороны все было прозрачно и видно!

Большая подлость еще в том, что изначально кафе рекламировало себя как обоюдно честное слепое свидание. Девушки не знали, что за ними наблюдают – вот уж где извращение.