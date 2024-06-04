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Кафе для свиданий вслепую подло предало девушек

Кафе для свиданий вслепую подло предало девушек

Автор:
04 июня 2024 08:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вьетнам   Кафе для свиданий   в мире   люди   свидания вслепую   фото   
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Во Вьетнаме открылось очень интересное кафе для свиданий — потому что оно в буквально смысле для «свиданий вслепую». То есть мужчины и женщины общаются в этом кафе, но не видят друг друга, чтобы оценить только интересы собеседника, а потом решить – продолжать ли знакомство.

Большое-большое предательство

Задумывалось все так: между мужской и женской стойкой в Mina Cafe стоит стекло-зеркало, через которое можно общаться, но нельзя видеть друг друга.

Вот только оказалось, что это только с одной стороны зеркало. Это девушки не видели своих собеседников, а с мужской стороны все было прозрачно и видно!

Большая подлость еще в том, что изначально кафе рекламировало себя как обоюдно честное слепое свидание. Девушки не знали, что за ними наблюдают – вот уж где извращение.

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Более того, обратите внимание, как установлены сиденья в светлой женской и темной мужской стороне. Мужчины усажены ниже специально, чтобы можно было прямо смотреть девушке под юбку, если она старалась прийти на свидание приодевшейся и накрашенной. Вдруг найдется человек по интересам, которому захочется показаться?

Разоблачение преступления

Правда выплыла наружу, когда один из парней снял мужскую комнату в Mina Cafe и выложил ролик в TikTok. Серьезно, не думали же они, что там будет круговая порука из извращенцев и не найдется ни одного честного человека среди мужчин? На что надеялся владелец этого кафе!?

Кстати, это женщина. Его открыла женщина по имени Лина Ши, которая так оправдывается: это для того, чтобы мужчины могли найти себе пару и создать отношения. Они же только предложат встречаться понравившейся девушке, соглашаться или нет – это всегда оставалось за девушкой.

То есть проблемы она даже не видит (или врет). Во всяком случае, все странички кафе в соц. сетях она быстренько закрыла под лавиной обвинений и ненависти от женщин.

Лина Ши сказала, что сотрудники просто «иногда забывали» указать девушкам, что это не обоюдное зеркало и их видно с той стороны. Видимо, ей просто нужно тщательнее проводить инструктаж работникам.

Но съехать на глупости уже не выйдет, после скандала в кафе нагрянула полиция.

Хотя о чем-то следовало начать догадываться, когда было сказано, что девушки смогут получить бесплатные напитки при посещении кафе, а парни должны платить за вход. Какое-то такое неравноправие должно было окупаться.

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Метки: Вьетнам   Кафе для свиданий   в мире   люди   свидания вслепую   фото   
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4  комментария
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62k
dima423 23 минуты назад
Потому что женщины любят ушами, а мужики глазами)
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Мистер Фикс 7 минут назад
На такие свиданки обычно ходят крокодилы средней потертости
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60k
zloykoyot Полчаса назад
Кафе для свиданий вслепую подло предало девушекПосмотреть
Кафе для свиданий вслепую подло предало девушек
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10k
Alex 44 минуты назад
вот крыса )
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Круэлла
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  • 1783 поста (1755 в горячем)

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