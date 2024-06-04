Кафе для свиданий вслепую подло предало девушек

Во Вьетнаме открылось очень интересное кафе для свиданий — потому что оно в буквально смысле для «свиданий вслепую». То есть мужчины и женщины общаются в этом кафе, но не видят друг друга, чтобы оценить только интересы собеседника, а потом решить – продолжать ли знакомство.
Большое-большое предательство
Задумывалось все так: между мужской и женской стойкой в Mina Cafe стоит стекло-зеркало, через которое можно общаться, но нельзя видеть друг друга.
Вот только оказалось, что это только с одной стороны зеркало. Это девушки не видели своих собеседников, а с мужской стороны все было прозрачно и видно!
Большая подлость еще в том, что изначально кафе рекламировало себя как обоюдно честное слепое свидание. Девушки не знали, что за ними наблюдают – вот уж где извращение.
Более того, обратите внимание, как установлены сиденья в светлой женской и темной мужской стороне. Мужчины усажены ниже специально, чтобы можно было прямо смотреть девушке под юбку, если она старалась прийти на свидание приодевшейся и накрашенной. Вдруг найдется человек по интересам, которому захочется показаться?
Разоблачение преступления
Правда выплыла наружу, когда один из парней снял мужскую комнату в Mina Cafe и выложил ролик в TikTok. Серьезно, не думали же они, что там будет круговая порука из извращенцев и не найдется ни одного честного человека среди мужчин? На что надеялся владелец этого кафе!?
Кстати, это женщина. Его открыла женщина по имени Лина Ши, которая так оправдывается: это для того, чтобы мужчины могли найти себе пару и создать отношения. Они же только предложат встречаться понравившейся девушке, соглашаться или нет – это всегда оставалось за девушкой.
То есть проблемы она даже не видит (или врет). Во всяком случае, все странички кафе в соц. сетях она быстренько закрыла под лавиной обвинений и ненависти от женщин.
Лина Ши сказала, что сотрудники просто «иногда забывали» указать девушкам, что это не обоюдное зеркало и их видно с той стороны. Видимо, ей просто нужно тщательнее проводить инструктаж работникам.
Но съехать на глупости уже не выйдет, после скандала в кафе нагрянула полиция.
Хотя о чем-то следовало начать догадываться, когда было сказано, что девушки смогут получить бесплатные напитки при посещении кафе, а парни должны платить за вход. Какое-то такое неравноправие должно было окупаться.
Источник:
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