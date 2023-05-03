Актёр Владимир Стеклов рассказал всё, что он думает об уехавших звёздах и других гражданах, покинувших Россию

Всё-таки советская закалка даёт о себе знать.
Известный актёр Владимир Стеклов дал интервью, в котором затронул тему и уехавших из России. Как он считает: «С запада идёт всё не самое хорошее».
Многие думают, что мы бы сейчас пили «Баварское», а не «Жигули». Откуда такая уверенность? Почему считают, что оттуда всё самое лучшее? Откуда это ощущение? - задаётся вопросами артист.
И добавляет:
Ничего хорошего «оттуда» я не видел.
Примерно так же Стеклов высказывается и о тех, кого не устраивает жизнь в современной России. По его словам:
Не нравится здесь? Ну, уезжай. А мне отвечают - нет, «там» мне столько платить никто не будет.
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Что за хлебушек у таких дебилов в голове?
Samsung использует тантал, вольфрам и золото от «Гидрометаллурга» (ЗАО «Компания "Вольфрам"»), «Молирена» («Спецсплав-сервис»), Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ), Соликамского магниевого завода (СМЗ), Новосибирского аффинажного завода, «Уралэлектромеди» (входит в УГМК), Московского завода по обработке спецсплавов (МЗСС) и «Красцветмета».
Также и Apple.
И это только часть списка, я не говорю про нефть и газ...
Про ракетные двигатели нужно говорить?