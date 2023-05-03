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Актёр Владимир Стеклов рассказал всё, что он думает об уехавших звёздах и других гражданах, покинувших Россию

Актёр Владимир Стеклов рассказал всё, что он думает об уехавших звёздах и других гражданах, покинувших Россию

Автор:
03 мая 2023 15:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Владимир Стеклов   актер   запад   звезды   интервью   
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Всё-таки советская закалка даёт о себе знать.

Известный актёр Владимир Стеклов дал интервью, в котором затронул тему и уехавших из России. Как он считает: «С запада идёт всё не самое хорошее».

Многие думают, что мы бы сейчас пили «Баварское», а не «Жигули». Откуда такая уверенность? Почему считают, что оттуда всё самое лучшее? Откуда это ощущение? - задаётся вопросами артист.

И добавляет:

Ничего хорошего «оттуда» я не видел.

Примерно так же Стеклов высказывается и о тех, кого не устраивает жизнь в современной России. По его словам:

Не нравится здесь? Ну, уезжай. А мне отвечают - нет, «там» мне столько платить никто не будет.

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Метки: artist   Владимир Стеклов   актер   запад   звезды   интервью   
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7  комментариев
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30k
Владимир 37 минут назад
Вот тоже интересная логика.. Россия плохая, негодная, нищая страна, но уезжать я не хочу, мне там больше нигде столько платить не будет.

Что за хлебушек у таких дебилов в голове?
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88k
Феофан 10 минут назад
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6k
workmen77 Полчаса назад
"Ничего хорошего оттуда, я ни разу не ощущал..." - говорит человек, который одет в зарубежную одежду, ездит на иномарке, использует Айфон или Самсунг, летает на Боинге или Эйрбасе, а лечиться зарубежными лекарствами.
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7k
klop 51 минуту назад
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