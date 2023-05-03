В Белграде семиклассник устроил стрельбу в школе и убил 9 человек

По неподтверждённым данным, он был под наркотиками. Есть даже необычная версия: якобы он расстрелял детей из-за того, что ему поставили единицу по истории. Звучит очень странно, но когда имеешь дело с неадекватом, нельзя исключать ничего.

При себе у парня было 2 пистолета и коктейли Молотова - что намекает о предварительной подготовке к массовому убийству. Поэтому, возможно, никаких наркотиков и не было, а произошла хладнокровная и заранее спланированная бойня.

Сейчас парня допрашивают и в ближайшее время будут известны все подробности.