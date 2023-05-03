В Белграде семиклассник устроил стрельбу в школе и убил 9 человек

А ещё семерых отправил на больничную койку.
Сегодня в сербской школе случилась беда. Как сообщили в местном МВД:
В начальной школе им. Владислава Рыбникара произошла стрельба. Полиция задержала подозреваемого несовершеннолетнего, ученика седьмого класса, который произвел несколько выстрелов из отцовского пистолета в сторону учеников и охраны этой школы.
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А дело было так: 14-летний парень пришёл в школу, с ходу выстрелил и убил охранника. Потом открыл огонь по детишкам и расправился с 8 ребятами разных возрастов. На этом убийца не остановился - ещё он ранил шестеро детей и учителя, сейчас они в больнице.
Дети выбегали из школы с криками. Пришли родители в панике. Потом я услышала три выстрела, — рассказала ученица этой школы.
Позже полиция задержала невменяемого стрелка.
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По неподтверждённым данным, он был под наркотиками. Есть даже необычная версия: якобы он расстрелял детей из-за того, что ему поставили единицу по истории. Звучит очень странно, но когда имеешь дело с неадекватом, нельзя исключать ничего.
При себе у парня было 2 пистолета и коктейли Молотова - что намекает о предварительной подготовке к массовому убийству. Поэтому, возможно, никаких наркотиков и не было, а произошла хладнокровная и заранее спланированная бойня.
Сейчас парня допрашивают и в ближайшее время будут известны все подробности.
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Вопрос с психопатами открытый, они и с ножом могут зайти и детишек в детсаду напырять, но если у тебя дома хранится огнестрел и находится ребёнок, который в силу возраста может не осознавать опасность этого дело, то твоя первейшая обязанность - обеспечить недоступность оружия для детских рук.
Видел даже датчики на алэкспрессе, в которые симку вставляешь и АКБ подключаешь, и каждый раз когда открывается сейф - тебе СМС-ка прилетает, мол "Сейф открыт".. и если это не ты открыл, то ноги в руки и бегом домой, проверять что там происходит.
Соболезную родственникам погибших. Большая трагедия так терять близких. Проблема "масшутинга" в общественных местах подростками к нам пришла с капитализмом, как с этим бороться и как лечить - уже хорошо высказался Клим Жуков добавить нечего.
Так и вижу, как по улице идёт чувак в панике.