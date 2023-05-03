FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 288 постов • 22 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Белграде семиклассник устроил стрельбу в школе и убил 9 человек

В Белграде семиклассник устроил стрельбу в школе и убил 9 человек

Автор:
03 мая 2023 14:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: белград   бойня   охранник   полиция   семиклассник   сербия   стредьба   ученик   учитель   школа   
2367
1
2

А ещё семерых отправил на больничную койку.

Сегодня в сербской школе случилась беда. Как сообщили в местном МВД:

В начальной школе им. Владислава Рыбникара произошла стрельба. Полиция задержала подозреваемого несовершеннолетнего, ученика седьмого класса, который произвел несколько выстрелов из отцовского пистолета в сторону учеников и охраны этой школы.

А дело было так: 14-летний парень пришёл в школу, с ходу выстрелил и убил охранника. Потом открыл огонь по детишкам и расправился с 8 ребятами разных возрастов. На этом убийца не остановился - ещё он ранил шестеро детей и учителя, сейчас они в больнице.

Дети выбегали из школы с криками. Пришли родители в панике. Потом я услышала три выстрела, — рассказала ученица этой школы.

Позже полиция задержала невменяемого стрелка.

По неподтверждённым данным, он был под наркотиками. Есть даже необычная версия: якобы он расстрелял детей из-за того, что ему поставили единицу по истории. Звучит очень странно, но когда имеешь дело с неадекватом, нельзя исключать ничего.

При себе у парня было 2 пистолета и коктейли Молотова - что намекает о предварительной подготовке к массовому убийству. Поэтому, возможно, никаких наркотиков и не было, а произошла хладнокровная и заранее спланированная бойня.

Сейчас  парня допрашивают и в ближайшее время будут известны все подробности.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: белград   бойня   охранник   полиция   семиклассник   сербия   стредьба   ученик   учитель   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Anika Spring 5 минут назад
Конечно наркотики, анимэ и компьютерные игры. А что мрази в школе в край [мат] паренька никогда не подумал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
Добрый Доктор 21 минуту назад
Такие вещи на ровном месте не случаются, и не происходят внезапно: наверняка парня травили или сверстники или учителя (или и те и другие), и учителя закрывали на это глаза, потому что "это не мое дело, мое дело учить, а не воспитывать...", у ребенка копилась злоба и в определенный момент она выплеснулась, а если бы вовремя заметили и прекратили, то этого бы не произошло. Дети в этом возрасте очень жестоки и издеваются над более слабыми или сильно отличающимися от большинства сверстниками очень жестоко, сами не понимая на сколько. Результаты мы видим регулярно. Многие даже не подозревают насколько это ужасно, когда все вокруг постоянно тебя донимают, насмехаются, прогоняют, отбирают все, на любые попытки подружиться - смех и очередная подстава... Пока в школах не начнут по-настоящему бороться с булингом, пока детям не будут вдалбивать в голову, что издевательство над теми, кто не может ответить - самое худшее что может быть, такие случаи будут случаться снова и снова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
Добрый Доктор 19 минут назад
Конечно, бывают отдельные случаи, когда дети просто неадекватны, но это тоже всегда можно увидеть вовремя и предотвратить худшее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Example 6.2.6 53 минуты назад
Неплохо так батя следит за оружием дома. Первое правило хранение огнестрела - оружие в сейфе, ключи от сейфа у тебя, и чтоб никто из родственников к этому делу доступа без тебя не имел. Если дети дома, то идеально чтоб один сейф оружейный, а второй сейф небольшой с кодовым замком или маленьким ключиком, в котором ты уже хранишь связку ключей от оружейного сейфа. И патроны хранить надо в отдельном отсеке запирающимся на отдельный ключ.
Вопрос с психопатами открытый, они и с ножом могут зайти и детишек в детсаду напырять, но если у тебя дома хранится огнестрел и находится ребёнок, который в силу возраста может не осознавать опасность этого дело, то твоя первейшая обязанность - обеспечить недоступность оружия для детских рук.
Видел даже датчики на алэкспрессе, в которые симку вставляешь и АКБ подключаешь, и каждый раз когда открывается сейф - тебе СМС-ка прилетает, мол "Сейф открыт".. и если это не ты открыл, то ноги в руки и бегом домой, проверять что там происходит.
Соболезную родственникам погибших. Большая трагедия так терять близких. Проблема "масшутинга" в общественных местах подростками к нам пришла с капитализмом, как с этим бороться и как лечить - уже хорошо высказался Клим Жуков добавить нечего.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян Час назад
Такое говно на месте валить надо не задумываясь .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид Час назад
Разорвать на мелкие куски гандона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва Час назад
метко стрелял, гадёныш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Пришли родители в панике.(с)
Так и вижу, как по улице идёт чувак в панике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

216701



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 любопытных фотографий необычных редкостей
13 любопытных фотографий необычных редкостей
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
10 двойников звёзд, которые очень похожи на селебрити
10 двойников звёзд, которые очень похожи на селебрити
Что использовали люди до появления туалетной бумаги?
Что использовали люди до появления туалетной бумаги?
Одна из девушек на этом фото дожила до 100 лет
Одна из девушек на этом фото дожила до 100 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коварная аллергия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#машина#аварии#подборка#полиция#знаменитости#кошка#забавно
#Юмор#интересно#автомобили#позитив#дтп#факты#улыбнуло#люди#маразм#знакомства
#Прикол#животные#автомир#в мире#авто аварии#шоу бизнес#кот#США#Еда#картинки
Будь человеком! Будь человеком! "Он добрый и поил детишек чаем": бабушка задержанного педофила из Свердловской области не верит в вину внука "Он добрый и поил детишек чаем": бабушка задержанного педофила из Свердловской области не верит... К директору, сучонок!»: учитель из Дзержинска психанул и избил школьника К директору, сучонок!»: учитель из Дзержинска психанул и избил школьника «Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол «Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол "Никаких воплей и криков": во Флориде учительница организовала школьный "бойцовский клуб" со своими правилами "Никаких воплей и криков": во Флориде учительница организовала школьный "бойцовский клуб" со... Первоклассник расстрелял учительницу из-за замечания Первоклассник расстрелял учительницу из-за замечания

На что жалуетесь?

Вернуться