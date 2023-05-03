В Екатеринбурге трое мужчин прямо в автобусе "подстригли" длинноволосого подростка

Вчера вечером в одном из екатеринбургских автобусов (маршрут №24) изумлённые пассажиры наблюдали (и записывали) интересную картину, как трое мужчин обрезали волосы лохматому школьнику. И это, по словам очевидцев, не было рекламной акцией модного барбершопа или парикмахерской.



Говорят, что у мужчин с подростком возник конфликт по поводу длины волос последнего. И мужики решили, что негоже ему ходить таким лохматым. Они достали из сумок бритву и ножницы (может, действительно парикмахеры?) и начали состригать с головы школьника всё лишнее.