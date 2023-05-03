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В Екатеринбурге трое мужчин прямо в автобусе "подстригли" длинноволосого подростка

В Екатеринбурге трое мужчин прямо в автобусе "подстригли" длинноволосого подростка

Автор:
03 мая 2023 14:35
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   видео   екатеринбург   конфликт   подросток   стрижка   
1997
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А чё он патлатый ходит?

Вчера вечером в одном из екатеринбургских автобусов (маршрут №24) изумлённые пассажиры наблюдали (и записывали) интересную картину, как трое мужчин обрезали волосы лохматому школьнику. И это, по словам очевидцев, не было рекламной акцией модного барбершопа или парикмахерской.

Говорят, что у мужчин с подростком возник конфликт по поводу длины волос последнего. И мужики решили, что негоже ему ходить таким лохматым. Они достали из сумок бритву и ножницы (может, действительно парикмахеры?) и начали состригать с головы школьника всё лишнее.

Чем закончилась история и насколько модно подстригли подростка, увы, неизвестно. В полиции тоже молчат, заявлений пока не поступало. Тем временем жители города в местных пабликах обвиняют равнодушных пассажиров, которые молча снимали на камеры унижение человека и даже не попытались вмешаться в ситуацию.

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Метки: автобус   видео   екатеринбург   конфликт   подросток   стрижка   
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22  комментария
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2k
RaiJu Час назад
Считаю это самоуправством
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7k
Echo 9 минут назад
Забрили в солдаты
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1k
Tevet 10 минут назад
видимо стригли те, кого менты в 80-х стригли . Что такое анимешник, народ просветите .
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0
Pyramid Head Полчаса назад
есть подозрения что парень анимешник
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998
Kra Полчаса назад
посадить за хулиганство! А перед этим побрить наголо!
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29k
Aqueronte Полчаса назад
Знаю я, одного пацанчика, с виду мальчик анимешник, худенький, крашенный блондин с довольно длинными волосами, как сейчас носят любители аниме. Довелось мне с ним в паре поспарринговаться, таких знатных пи_зз-дюлин я давно не получал.
Вряд ли эти гопники смогли бы его так обстричь.
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1k
Zлобная Vатка 50 минут назад
Всем троим штраф за хулиганство. Дебилы!
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17k
Nikita Час назад
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38k
Notan Blaine Час назад
Теперь на человека стал похож
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0
Wolf Roy Анатолий 53 секунды назад
Слово "сарказм' знакомо?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А, например, Кипелова они тоже подстригли бы?
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10k
Бритва Час назад
я тоже всегда с собой ношу ножницы.
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380
Z Z Бритва Час назад
А бритву?))
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23k
homerchik Час назад
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32k
Андрей Иванов 2 часа назад
Он теперь транс - в транспорте сменил причёску
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Херня какая то постановочная. Все довольны.
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151
RDV 2 часа назад
Я так понял подросток не против был?)) Иначе никак не могу объяснить его спокойствие и молчание...
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