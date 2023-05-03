Пенсионерка из Барнаула заказала убийство своей невестки за 1,5 млн рублей

Жительница Барнаула сильно невзлюбила свою невестку и решила от неё избавиться. Чтобы это сделать, 57-летняя женщина наняла киллера. В феврале она встретилась с мужчиной, отдала ему 150 тысяч рублей в качестве задатка. Остальные деньги пенсионерка пообещала отдать после убийства. Жизнь своей невестки женщина оценила в полтора миллиона рублей.

Перед убийством женщина поставила условие, что убийство должно быть совершено в другом регионе летом, когда она будет у родственников.

Казалось бы, женщина всё продумала. Скопила денег, разработала план, чтобы отвести от себя подозрение и даже сама нашла исполнителя. Вот только киллер оказался сотрудником правоохранительных органов под прикрытием. Он записал все разговоры с пенсионеркой и передал их в следственный комитет.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. Ей предъявлено обвинение по ст. 30, ст.33, ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму), сообщает Коммерсантъ.