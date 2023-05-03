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Пенсионерка из Барнаула заказала убийство своей невестки за 1,5 млн рублей

Пенсионерка из Барнаула заказала убийство своей невестки за 1,5 млн рублей

Автор:
03 мая 2023 10:33
Сообщество : Жить в России
Метки: барнаул   интересное   киллер   невестка   пенсионерка   семья   убийство   фото   
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На Алтае задержали 57-летнюю женщину, которая решила избавиться от надоевшей невестки. Жизнь родственницы она оценила в полтора миллиона рублей.

Жительница Барнаула сильно невзлюбила свою невестку и решила от неё избавиться. Чтобы это сделать, 57-летняя женщина наняла киллера. В феврале она встретилась с мужчиной, отдала ему 150 тысяч рублей в качестве задатка. Остальные деньги пенсионерка пообещала отдать после убийства. Жизнь своей невестки женщина оценила в полтора миллиона рублей.

Перед убийством женщина поставила условие, что убийство должно быть совершено в другом регионе летом, когда она будет у родственников.

Казалось бы, женщина всё продумала. Скопила денег, разработала план, чтобы отвести от себя подозрение и даже сама нашла исполнителя. Вот только киллер оказался сотрудником правоохранительных органов под прикрытием. Он записал все разговоры с пенсионеркой и передал их в следственный комитет.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. Ей предъявлено обвинение по ст. 30, ст.33, ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму), сообщает Коммерсантъ.

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Метки: барнаул   интересное   киллер   невестка   пенсионерка   семья   убийство   фото   
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4  комментария
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Maikl Полчаса назад
Я вот задумался, а ведь у каких-нибудь пенсионерок аналогичные задумки могут успешно реализовываться ...
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1k
ruslan d 21 минуту назад
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