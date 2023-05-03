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Встреча с питбулем навсегда изменила жизнь девушки, лишив её верхней губы

Встреча с питбулем навсегда изменила жизнь девушки, лишив её верхней губы

Автор:
03 мая 2023 10:12
Сообщество : Истории из жизни
Метки: восстановление   истории из жизни   модель   несчастный случай   операции   пластический хирург   реабилитация   собака   фото   
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Бруклинн Хури - профессиональная скейтбордистка. В 2020 году её жизнь кардинально изменилась: на девушку напал питбуль.


Бруклинн прошла через настоящий ад: ей пришлось сделать немало операций, чтобы восстановиться. Во время атаки собаки она лишилась верхней губы и части носа.




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Тяжело ей было не только морально, но и физически. Девушке в 23 года пришлось пережить несколько операций по реконструкции лица.

Весь процесс реабилитации она публикует в соцсетях, вдохновляя других жертв не останавливаться на достигнутом, находить в себе силы, чтобы вернуть себя.

Хирург обещал, что восстановит губу девушке. Он хочет, чтобы всё было идеально. Восстановление может занять до 4-х месяцев, но Бруклинн рада подождать, ведь она прошла уже большой путь.

У Бруклинн не ожиданий, она просто хочет, чтобы всё поскорее закончилось и у неё наконец появилось ощущение, что верхняя губа на месте. По словам девушки, её взгляды очень изменились с момента нападения собаки: "Раньше я могла переживать из-за каких-то мелочей, например, прыща на лице. Так было и в тот день, я очень расстраивалась. А через 15 минут моя губа исчезла".

Сейчас девушка популярна в соцсетях, её приглашают в качестве модели на съёмки.

Её позитив вдохновляет других: "Лично для меня нет смысла стесняться, и я думаю, что публикации в социальных сетях определенно помогли мне излечиться".

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Метки: восстановление   истории из жизни   модель   несчастный случай   операции   пластический хирург   реабилитация   собака   фото   
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15  комментариев
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4k
solovei7 57 минут назад
Стопудово целоваться с собачкой полезла) У меня друг с кокером по пьяни целоваться полез, 13 швов, а тут питбуль))
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22k
Mike Miller 6 минут назад
Наглядный пример, для чего действительно нужна пластическая хирургия.
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2k
Lena 14 минут назад
В наше время уродство смакуется и чествуется ...До этого инцидента девушка была никому неинтересна как модель. Теперь она модель и участница передач. Люди!!! Куда катится мир? Остановите мир я сойду!
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5k
onebibis Полчаса назад
На мой взгляд собаки некоторых пород вообще не должны быть в частных руках. Особо желающим конечно можно предоставить такую возможность, но заставить пройти процедуры как на владение оружием. И довести законодательство до ума со строжайшей ответственностью за его нарушение. И за малейшее нарушение собаку усыплять, а хозяина в зависимости от тяжести нарушения закона или штрафовать или судить по уголовной статье.
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8k
Trenzel2003 38 минут назад
Ути-пути до добра не доводят. Особенно если ути-пути чужое.
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187
twincam 42 минуты назад
жесть конечно, жаль девченку
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3k
Александр Час назад
Её приглашают в качестве модели на съёмки.Стать моделью?Да легко.Отрежь себе губы и уши.В интересное время мы живём.
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9k
SSD Час назад
Зоошиза - В АТАКУ!!! САМА ВИНОВАТА, ЧТО НА СКЕЙТЕ КАТАЕТСЯ!!! ЛУЧШЕБ РОЖАЛА И СОБАЧЕК ДВОРОВЫХ КОРМИЛА!!! *сарказм*
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18k
Вася 2 часа назад
ща собачники набегут со своими "васпитывать нада нармально они же добрее зайчиков и виноват хозяин а сабачка нипричом"
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