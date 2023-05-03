Встреча с питбулем навсегда изменила жизнь девушки, лишив её верхней губы

Бруклинн Хури - профессиональная скейтбордистка. В 2020 году её жизнь кардинально изменилась: на девушку напал питбуль.
Бруклинн прошла через настоящий ад: ей пришлось сделать немало операций, чтобы восстановиться. Во время атаки собаки она лишилась верхней губы и части носа.
Тяжело ей было не только морально, но и физически. Девушке в 23 года пришлось пережить несколько операций по реконструкции лица.
Весь процесс реабилитации она публикует в соцсетях, вдохновляя других жертв не останавливаться на достигнутом, находить в себе силы, чтобы вернуть себя.
Хирург обещал, что восстановит губу девушке. Он хочет, чтобы всё было идеально. Восстановление может занять до 4-х месяцев, но Бруклинн рада подождать, ведь она прошла уже большой путь.
У Бруклинн не ожиданий, она просто хочет, чтобы всё поскорее закончилось и у неё наконец появилось ощущение, что верхняя губа на месте. По словам девушки, её взгляды очень изменились с момента нападения собаки: "Раньше я могла переживать из-за каких-то мелочей, например, прыща на лице. Так было и в тот день, я очень расстраивалась. А через 15 минут моя губа исчезла".
Сейчас девушка популярна в соцсетях, её приглашают в качестве модели на съёмки.
Её позитив вдохновляет других: "Лично для меня нет смысла стесняться, и я думаю, что публикации в социальных сетях определенно помогли мне излечиться".
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