Встреча с питбулем навсегда изменила жизнь девушки, лишив её верхней губы

У Бруклинн не ожиданий, она просто хочет, чтобы всё поскорее закончилось и у неё наконец появилось ощущение, что верхняя губа на месте. По словам девушки, её взгляды очень изменились с момента нападения собаки: "Раньше я могла переживать из-за каких-то мелочей, например, прыща на лице. Так было и в тот день, я очень расстраивалась. А через 15 минут моя губа исчезла".