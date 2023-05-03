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Развод и тумбочка между кроватями: как вы поняли, что всё кончено

Развод и тумбочка между кроватями: как вы поняли, что всё кончено

Автор:
03 мая 2023 13:12
Сообщество : Истории
Метки: брак   истории людей   прикольные истории из жизни людей   причины развода   развод   разводы   расставание   
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Пользователи делятся историями о том, как они пришли к разводу и что этому предшествовало. Поучительно.

Пост составлен на основе комментариев пользователей Reddit, ответивших на вопрос "Народ, кто в разводе — как вы поняли, что всё кончено?".

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- Мы пошли на консультацию. Там жена рассказывала о вещах, которые ей необходимы в браке и которые она не получает. Психолог задала мне вопрос, могу ли я с этим что-то сделать, и я ответил «да». На это ушёл весь первый сеанс. Через неделю состоялась вторая встреча, и теперь уже я рассказывал о том, чего мне не хватает в браке. Психолог спросила мою жену, может ли она поработать над этим, но она ушла от ответа. По дороге домой жена сказала, что этот психолог её не устраивает и нужно найти другого. Через пару недель мы отправились к новому консультанту. Первый сеанс прошёл как под копирку, и второй — с тем же успехом, что в предыдущий раз. И жена опять решила, что нужно искать другого специалиста. Я спросил у неё: «Какого? Того, кто во всём соглашается с тобой?» и она ответила «да».

И тогда я окончательно решился на развод.

- Я сидел на диване, а она в кресле. Я посмотрел на неё, и мне показалось, что я её даже не знаю. Я думал... «Ты мне не нравишься, и сейчас я даже не стал бы с тобой встречаться». Мы просто отдалились друг от друга. Я спросил: «Ты хочешь расстаться?» Она ответила: «Я думала, ты никогда не спросишь… да. Всё давно закончилось». Это было по-дружески, и мы разошлись... не было обид и тяжёлого расставания, просто настал финал.

- Еду домой с работы, поворачиваю за угол и чувствую разочарование, увидев её машину на подъездной дорожке.


- Это произошло, когда я поняла, что мне спокойнее, когда его нет рядом — я переставала дёргаться, беспокоиться, начинала больше улыбаться. И когда до меня дошло, что я подавляю свои улыбки и радостное настроение, чтобы он его не испортил.

- Когда умерла её бабушка. Это была мама её отца. Прекрасная женщина, она умерла мирно. Её отец позвонил мне, рыдая, и сказал, что он в шоке и ему нужно с кем-то поговорить. Я ответил, что сейчас приду, а затем позвонил жене. А она такая: «Он слишком драматизирует». Она в этот момент была со своей мамой (его женой), и они обе не отвечали на его сообщения и звонки. Как так можно-то? У человека только что умерла мать. Ему грустно и одиноко. Я поехал к нему, чтобы побыть рядом и поддержать, и осознал, что вижу перед собой собственное будущее, если останусь со своей женой. Мой бывший тесть — хороший мужик, а они к нему относились хуже, чем к уличному псу. Раздельные спальни с женой, которая его ненавидит и заставила своих детей его ненавидеть.

- Он много лет вёл себя как кусок дерьма, но последней каплей стало то, что он назвал нашу новорожденную дочь сукой. Потому что она его разбудила. Я поняла, что не хочу, чтобы она терпела то же, что терпела я. И это лучшее решение в моей жизни.


- Как понять, что всё кончено? А вот когда становится абсолютно наплевать, что чувствует ваш партнёр — счастлив ли он, или ему грустно, зол он или обижен. Это тот самый момент.

- Мы как-то ехали в машине, я попросила его снизить скорость — был гололёд, и я переживала, что мы попадём в аварию... Он вместо этого поддал газу и впал в ярость: заявил, что я всегда пытаюсь его контролировать, кричал и угрожал разбить машину. Так он вёл себя всегда, когда сильно злился, и это повторялось снова и снова в разных формах. Спустя 10 лет мне, наконец, надоело выслушивать оскорбления и я почти перестала на них реагировать. Он спросил: «Ты что, действительно собираешься развестись со мной из-за того, как я вожу машину?» и я ответила «да». Одной жить тяжелее, но от своего решения я не отступила. Сейчас я очень этому рада. Я стала счастливее и гораздо увереннее в себе после развода.

- Очень трудно отделить процесс развода от его результата. Многие люди хотят прийти к этому результату, но боятся самого процесса (и это правильно, он может быть отстойным).

Если бы вы могли щёлкнуть пальцами и волшебным образом перескочить через год прямо в момент окончания бракоразводного процесса, вы бы сделали это? Если да — значит вы готовы развестись и вашему браку конец.

Иногда чувство вины удерживает людей от последнего шага: они не хотят быть инициаторами, не хотят причинять боль кому-то, кого они раньше любили (или, может быть, все еще любят).

Поэтому я спрашиваю их: если бы ваш партнер пришел сегодня домой и сказал, что любит кого-то другого и хочет развода, что бы вы почувствовали? Если радость и облегчение от того, что партнёр сказал об этом первым, — вы готовы к разводу.

У меня было именно так, когда я был женат. Я мечтал о том, чтобы жена пришла и сообщила мне о том, что в кого-то влюбилась и хочет со мной расстаться. Я хотел, чтобы развод начался по её инициативе. Этого не произошло, но именно так я понял, что готов развестись.

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Метки: брак   истории людей   прикольные истории из жизни людей   причины развода   развод   разводы   расставание   
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3k
Еркен 57 минут назад
Я решил, что пора разводится, после 6 месяцев раздельного проживания. Конечно может у меня не простой характер, но с рождением ребенка моя бывшая стала больше раздражаться, частые ссоры и крики могли повлиять на ребенка, он с испуганными глазами смотрел на нас и не понимал почему мама плачет, в момент раздражения я старался уйти, чтобы бывшая успокоилась. Это происходило все чаще, потом я уже и ночевал у родителей, но всегда как появлялось свободное время я заходил и нянчился с ребенком, кормил его смесью и сидел с ним по 2-4 часа, иногда укладывал спать и качал на руках пока не уснет. Все что нужно для малыша я покупал и сейчас покупаю, к докторам всегда вместе ездили. Я стараюсь любое свободное время проводить с ребенком, но каждый раз уходя вижу его озадаченный взгляд "почему папа опять уходит" и это самое болезненное что мне приходится переживать каждый день. Надеюсь со временем я буду с сыном проводить все выходные вместе, засыпать и просыпать с ним. Надеюсь по мере взросления он не станет ненавидеть меня.
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5k
Психологическая поддержка 40 минут назад
Вот последнего мужика я поддержу, сядешь за рубль будешь ехать как тебе нравится. Че то бл*ть к пилоту самолета никто не подходит и не говорит что как то дох*я высоко летим.
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29k
Ваня 41 минуту назад
три жены - три развода, все больше не хочу...
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483
дмитрий Час назад
всё от [мат]
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102
Boka Час назад
ой...
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32k
Андрей Иванов Час назад
А, то есть в армии - это я был в разводе
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