Развод и тумбочка между кроватями: как вы поняли, что всё кончено

- Очень трудно отделить процесс развода от его результата. Многие люди хотят прийти к этому результату, но боятся самого процесса (и это правильно, он может быть отстойным).

Если бы вы могли щёлкнуть пальцами и волшебным образом перескочить через год прямо в момент окончания бракоразводного процесса, вы бы сделали это? Если да — значит вы готовы развестись и вашему браку конец.

Иногда чувство вины удерживает людей от последнего шага: они не хотят быть инициаторами, не хотят причинять боль кому-то, кого они раньше любили (или, может быть, все еще любят).

Поэтому я спрашиваю их: если бы ваш партнер пришел сегодня домой и сказал, что любит кого-то другого и хочет развода, что бы вы почувствовали? Если радость и облегчение от того, что партнёр сказал об этом первым, — вы готовы к разводу.

У меня было именно так, когда я был женат. Я мечтал о том, чтобы жена пришла и сообщила мне о том, что в кого-то влюбилась и хочет со мной расстаться. Я хотел, чтобы развод начался по её инициативе. Этого не произошло, но именно так я понял, что готов развестись.