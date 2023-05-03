Развод и тумбочка между кроватями: как вы поняли, что всё кончено

Пользователи делятся историями о том, как они пришли к разводу и что этому предшествовало. Поучительно.
Пост составлен на основе комментариев пользователей Reddit, ответивших на вопрос "Народ, кто в разводе — как вы поняли, что всё кончено?".
- Мы пошли на консультацию. Там жена рассказывала о вещах, которые ей необходимы в браке и которые она не получает. Психолог задала мне вопрос, могу ли я с этим что-то сделать, и я ответил «да». На это ушёл весь первый сеанс. Через неделю состоялась вторая встреча, и теперь уже я рассказывал о том, чего мне не хватает в браке. Психолог спросила мою жену, может ли она поработать над этим, но она ушла от ответа. По дороге домой жена сказала, что этот психолог её не устраивает и нужно найти другого. Через пару недель мы отправились к новому консультанту. Первый сеанс прошёл как под копирку, и второй — с тем же успехом, что в предыдущий раз. И жена опять решила, что нужно искать другого специалиста. Я спросил у неё: «Какого? Того, кто во всём соглашается с тобой?» и она ответила «да».
И тогда я окончательно решился на развод.
- Я сидел на диване, а она в кресле. Я посмотрел на неё, и мне показалось, что я её даже не знаю. Я думал... «Ты мне не нравишься, и сейчас я даже не стал бы с тобой встречаться». Мы просто отдалились друг от друга. Я спросил: «Ты хочешь расстаться?» Она ответила: «Я думала, ты никогда не спросишь… да. Всё давно закончилось». Это было по-дружески, и мы разошлись... не было обид и тяжёлого расставания, просто настал финал.
- Еду домой с работы, поворачиваю за угол и чувствую разочарование, увидев её машину на подъездной дорожке.
- Это произошло, когда я поняла, что мне спокойнее, когда его нет рядом — я переставала дёргаться, беспокоиться, начинала больше улыбаться. И когда до меня дошло, что я подавляю свои улыбки и радостное настроение, чтобы он его не испортил.
- Когда умерла её бабушка. Это была мама её отца. Прекрасная женщина, она умерла мирно. Её отец позвонил мне, рыдая, и сказал, что он в шоке и ему нужно с кем-то поговорить. Я ответил, что сейчас приду, а затем позвонил жене. А она такая: «Он слишком драматизирует». Она в этот момент была со своей мамой (его женой), и они обе не отвечали на его сообщения и звонки. Как так можно-то? У человека только что умерла мать. Ему грустно и одиноко. Я поехал к нему, чтобы побыть рядом и поддержать, и осознал, что вижу перед собой собственное будущее, если останусь со своей женой. Мой бывший тесть — хороший мужик, а они к нему относились хуже, чем к уличному псу. Раздельные спальни с женой, которая его ненавидит и заставила своих детей его ненавидеть.
- Он много лет вёл себя как кусок дерьма, но последней каплей стало то, что он назвал нашу новорожденную дочь сукой. Потому что она его разбудила. Я поняла, что не хочу, чтобы она терпела то же, что терпела я. И это лучшее решение в моей жизни.
- Как понять, что всё кончено? А вот когда становится абсолютно наплевать, что чувствует ваш партнёр — счастлив ли он, или ему грустно, зол он или обижен. Это тот самый момент.
- Мы как-то ехали в машине, я попросила его снизить скорость — был гололёд, и я переживала, что мы попадём в аварию... Он вместо этого поддал газу и впал в ярость: заявил, что я всегда пытаюсь его контролировать, кричал и угрожал разбить машину. Так он вёл себя всегда, когда сильно злился, и это повторялось снова и снова в разных формах. Спустя 10 лет мне, наконец, надоело выслушивать оскорбления и я почти перестала на них реагировать. Он спросил: «Ты что, действительно собираешься развестись со мной из-за того, как я вожу машину?» и я ответила «да». Одной жить тяжелее, но от своего решения я не отступила. Сейчас я очень этому рада. Я стала счастливее и гораздо увереннее в себе после развода.
- Очень трудно отделить процесс развода от его результата. Многие люди хотят прийти к этому результату, но боятся самого процесса (и это правильно, он может быть отстойным).
Если бы вы могли щёлкнуть пальцами и волшебным образом перескочить через год прямо в момент окончания бракоразводного процесса, вы бы сделали это? Если да — значит вы готовы развестись и вашему браку конец.
Иногда чувство вины удерживает людей от последнего шага: они не хотят быть инициаторами, не хотят причинять боль кому-то, кого они раньше любили (или, может быть, все еще любят).
Поэтому я спрашиваю их: если бы ваш партнер пришел сегодня домой и сказал, что любит кого-то другого и хочет развода, что бы вы почувствовали? Если радость и облегчение от того, что партнёр сказал об этом первым, — вы готовы к разводу.
У меня было именно так, когда я был женат. Я мечтал о том, чтобы жена пришла и сообщила мне о том, что в кого-то влюбилась и хочет со мной расстаться. Я хотел, чтобы развод начался по её инициативе. Этого не произошло, но именно так я понял, что готов развестись.
Источник:
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