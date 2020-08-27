"Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании

Интимная близость на первом свидании - это норма или нарушение всех моральных принципов? Сегодня девушки поделятся своим мнением, которое для многих станет весьма неожиданным.
1. С каждым годом консервативных людей, отрицательно относящихся к сексу на первом свидании, становится все меньше
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3. Против исследований и официальной статистики не попрешь
4. А вот и данные частных опросов
5. Девушек, которые положительно относятся к сексу на первом свидании сейчас большинство - это факт
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7. Да, им чаще всего плевать на мнение окружающих
8. Согласны, что секс переоценен во всех его аспектах?
9. По мнению девушек, в отношениях между мужчинами и женщинами есть более интимные вещи, чем обычный секс
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11. Несколько показательных историй от девушек
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13. Мнение Юлии Барановской
14. Многие и рады бы, но не могут переступить через это
15. Встречайте, дельные советы от тех, у кого это было
16. Сколько людей, столько и мнений
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А он стоит печальный и думает: "бля! они что, все ее е-бли?"