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"Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании

"Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании (19 фото)

Автор:
27 августа 2020 11:32
Метки: Любовь   близость   девушки   мужчина   отношения   свидание   твиттер   
5931
19
Интимная близость на первом свидании - это норма или нарушение всех моральных принципов? Сегодня девушки поделятся своим мнением, которое для многих станет весьма неожиданным.

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Метки: Любовь   близость   девушки   мужчина   отношения   свидание   твиттер   
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20  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я так понимаю, что есть консервативные люди, а, стало быть, есть прогрессивные люди. Чем прогрессивные, в этих вопросах, люди отличаются от бл.дей?
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jonnyD 16 минут назад
"Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании
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3k
AlekseiTFS 16 минут назад
Тема - не стоит выеденого яйца. Какая блин разница. Ну с одной на первом свидании,с другой на втором,с третьей пусть будет на третьем -но он будет. А по факту регулярный ежедневный секс получается. Так из за чего весь сыр бор
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4k
sivanov1079 21 минуту назад
Если первое мвидание через 2 месяца после предыдущего... ну кто был в ситуации тот поймет
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31k
Андрей Бертон 50 минут назад
Секс на первом или третьем, каждому своё. Главное что бы секс все же был до свадьбы, а то потом могут быть сюрпризы.
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jonnyD Андрей Бертон 4 минуты назад
"Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании
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24k
Fat Lynx Час назад
Очень интересно наблюдать за женихом на свадьбе, когда его поздравляют: "молодец, хороший выбор!"
А он стоит печальный и думает: "бля! они что, все ее е-бли?"
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dangora Fat Lynx 13 минут назад
Конечно жених печальный будет. На свадьбе же родственники в основном! Не по-христиански это как то!
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24k
Fat Lynx dangora 8 минут назад
Если свекр е-бал сноху, то причем здесь религия в целом и христианство в частности?
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9k
Лехахуторской Час назад
"Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании
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16k
BillyBonzz Час назад
Самый главный бабский постулат это -каждая е.б.л.я должна приносить дивиденды, е.б.л.я. "по любви" она же е.б.л.я " в долг", крайне не приветствуется, т.к. не несет за собой никакой выгоды для бабы. Сам процесс и удовольствие от е.б.л.и. бабам не приносит такого удовольствия как мужикам, им больше доставляют удовольствие материальные блага, полученные после е.б.л.и от мужика. Для того чтобы регулярно в дальнейшем получать удовольствие от материальных благ, полученных от мужика, они готовы первое время даже имитировать некий интерес к сексу с определенным мужиком, маскируя его любовью и чистыми отношениями. Но в итоге всегда и за всем у любой бабы, по отношению к мужику, будет стоять шкурный интерес.
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774
maloy BillyBonzz Полчаса назад
Разговор не про женщин, а про девушек, подразумевает, что они ещё молодые. А вот в этом возрасте раньше давали за просто так) сейчас думаю, основная масса тоже. А вот когда повзрослеют, то приоритеты меняются и тут уже больше играет явная или неявная выгода. Что правда некоторым не мешает, водить за нос "любимого", давая просто так другим за шоколадку)
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4k
ГГалка BillyBonzz Полчаса назад
потомушто мужику лишь бы потыкать чо куда, а нам потом детей растить..!!!!.*если чо я иронизирую) ну и как вариант - вы щас обобщаете или про себя лично? это я к тому, что может у мужика с е_лей дело плохо, вот и приходится от него подарки получать?)
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1k
Том Сойер Час назад
"Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании
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502
Злодей Час назад
Как то в Подслушано одна тётка рассказывала, что у неё было столько сексуальных контактов, что когда их число перевалило за 200 она перестала их считать. Я откомментил,типа таких женщин обычно называют шлюха. На что словил пол сотни минус от разъярённых баб,которые мне писали, что любая женщина имеет столько контактов,сколько захочет,это никоем образом не должно не только осуждаться,но и обсуждаться, и вообще эта "нормальная женщина с личной жизнью". Когда же я стал отписываться, как она будет мужу рассказывать,сколько раз её вертели, я словил ещё больше минусов и комментов,что ни один мужчина, в том числе и муж не имеет права спрашивать женщину,сколько у неё было партнёров до неё и чем она вообще занималась. Вот как то так ))
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3k
Александр Зотов Злодей 51 минуту назад
некоторые мужья потом, правда, со свадьбы за волосья таких вытаскивают, но эт фигня
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7k
Cornho Час назад
Бедные люди!
Чем у них голова занята?! Мне бы их заботы.
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Андрей Бертон Cornho 51 минуту назад
А вам то что, для вас ведь главное, что бы писали без ошибок.
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Cornho Андрей Бертон Полчаса назад
Специально так написали, чтобы я на "что бы" обратил внимание?
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−6
z 2 часа назад
некоторые забавные мнения принадлежат не менее забавным мартышкам, скажу я вам)))
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