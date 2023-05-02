Группа цыган нагло обчистила магазин в Рязани

Как стало известно, группа цыган, попавшая на видео, посетила таким образом вчера не один десяток магазинов. По словам, одного из владельцев торговой точки, они как рейдом весь день курсировали по местным магазинам и тащили с прилавков "всё что угодно." Торговцы, по его словам, написали 200(!) заявлений в полицию. Ну а в полиции сообщили, что начали проверку. Хотя что там проверять? Всё и так видно.