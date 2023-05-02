Группа цыган нагло обчистила магазин в Рязани

Вы будете смеяться, но на банду воришек за вчерашний день торговцы написали 200 заявлений.
Камера одного из магазинов в Рязани показала, как цыгане на Первомай за покупками ходили. Сходили, судя по видео, очень хорошо — цены в магазинах в районе Городской рощи — просто подарок.
Сообщается, что восемь смуглых парней завалились в небольшой кондитерский магазинчик "Пряник", и пока один весельчак отвлекал внимание продавщицы, якобы выбирая мороженное, остальные тащили с прилавка всё, что плохо лежит. Причём воришек присутствие камеры, о которой им сообщила сотрудница магазина, ничуть не смущало.
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В итоге магазин недосчитался банки кофе, коробки печенья и мороженного. Но это только то, что видно на записи с камеры, которая тоже не в состоянии зафиксировать все проделки ромалов. Чего уж тут говорить о продавщице.
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Как стало известно, группа цыган, попавшая на видео, посетила таким образом вчера не один десяток магазинов. По словам, одного из владельцев торговой точки, они как рейдом весь день курсировали по местным магазинам и тащили с прилавков "всё что угодно." Торговцы, по его словам, написали 200(!) заявлений в полицию. Ну а в полиции сообщили, что начали проверку. Хотя что там проверять? Всё и так видно.
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Проверку проводить не будут?
и никто не будет за коробку печенек дело заводить.
так что...
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было бы смешно, если бы не было так грустно.
этих дебилоидов нужно стерилизовать в принудительном порядке, причем поголовно. а еще лучше сразу подвергать эвтаназии.