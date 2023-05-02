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Группа цыган нагло обчистила магазин в Рязани

Группа цыган нагло обчистила магазин в Рязани

Автор:
02 мая 2023 14:41
Сообщество : Криминал
Метки: Рязань   видео   кража   магазин   полиция   цыгане   
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Вы будете смеяться, но на банду воришек за вчерашний день торговцы написали 200 заявлений.

Камера одного из магазинов в Рязани показала, как цыгане на Первомай за покупками ходили. Сходили, судя по видео, очень хорошо — цены в магазинах в районе Городской рощи — просто подарок.

Сообщается, что восемь смуглых парней завалились в небольшой кондитерский магазинчик "Пряник", и пока один весельчак отвлекал внимание продавщицы, якобы выбирая мороженное, остальные тащили с прилавка всё, что плохо лежит. Причём воришек присутствие камеры, о которой им сообщила сотрудница магазина, ничуть не смущало.

В итоге магазин недосчитался банки кофе, коробки печенья и мороженного. Но это только то, что видно на записи с камеры, которая тоже не в состоянии зафиксировать все проделки ромалов. Чего уж тут говорить о продавщице.

Как стало известно, группа цыган, попавшая на видео, посетила таким образом вчера не один десяток магазинов. По словам, одного из владельцев торговой точки, они как рейдом весь день курсировали по местным магазинам и тащили с прилавков "всё что угодно." Торговцы, по его словам, написали 200(!) заявлений в полицию. Ну а в полиции сообщили, что начали проверку. Хотя что там проверять? Всё и так видно.

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Метки: Рязань   видео   кража   магазин   полиция   цыгане   
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21  комментарий
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9k
Том Сойер Час назад
Томми дело говорит....
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8k
Trenzel2003 Минуту назад
Цыгане, как клопы! И донимают, и уничтожить сразу не получается, а нужно!
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101
Neftyanoy56 7 минут назад
Это не грабеж, а лутинг
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10k
Владимир 7 минут назад
Их отстреливать надо. Популяцию сокращать, пользы от них 0. А вот убытков и проблем выше крыши.
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2k
Руслан 8 минут назад
Очень удивительно-трогательное отношение со стороны властей к цыганам. Прям поражает. На всё практически закрывают глаза. Несовершеннолетние рожают? Ноль вопросов! Где уголовные дела на педофилов, где ювенальная юстиция? Не видят. Торгуют наркотой? Менты тоже в момент ослепли. Воруют? Не, не видели. Создают преступные анклавы? Тоже ноль внимания! Терроризируют местных? Власти говорят: бытовой конфликт. Цыганский барон живёт в хоромах? Налоговой дела нет.
Бл@ть, региональные и федеральные власти вообще не понимают к чему дело идёт?! Народ и так на нервах. Помните пару лет назад вагончик с "иностранными специалистами" сожгли? Власти такого исхода ждут?
Дождутся, ага. Сдаётся только, что тогда дело одними цыганами не ограничиться...
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7k
Invertor Полчаса назад
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7k
Дмитрий Полчаса назад
В сухом остатке: банка кофе, коробка печенья и мороженное. Административное наказание. С учётом того, как наши участковые "любят" заниматься подобными делами, пусть хозяева магазинов ждут гостей ещё.....Ромалы!!!!
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27k
Serg2001 41 минуту назад
С удовольствием бы посмеялся, да вот только не смешно ни разу...(
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6k
hhwost 48 минут назад
стопудово все эти животные несовершеннолетние.
и никто не будет за коробку печенек дело заводить.
так что...
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45k
Aleksandr 54 минуты назад
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29k
Ваня 55 минут назад

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915
liveevil 55 минут назад
Нужно на всех цыган облавы делать, не только на информационных
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1k
ФЫВАПРОЛ 59 минут назад
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12k
Shtoppi Час назад
<<Вы будете смеяться, но на банду воришек за вчерашний день торговцы написали 200 заявлений.>>
----------
было бы смешно, если бы не было так грустно.
этих дебилоидов нужно стерилизовать в принудительном порядке, причем поголовно. а еще лучше сразу подвергать эвтаназии.
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2
CacatuaAutista Час назад
на фарш собачкам в приют эту биомассу переработать.
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9k
Copycat Час назад
да они живут воровством и торговлей наркотой - я не думал что когда то такое скажу, но я согласен с украинскими нациками когда они разорили циганский табор и выгнали их с места где те тусовлись
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