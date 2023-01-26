Самые важные снимки в истории фотографии

Ханна Стилли Горби, родившаяся в 1746 году, - человек, родившийся раньше всех, когда-либо запечатленных на фотографии. Она родилась за десять лет до Моцарта и за 23 года до Наполеона Бонапарта, оба из которых не дожили до изобретения фотографии. А вот Горби в зрелом возрасте 94 лет позировал для портрета, сделанного в 1840 году.
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Первое селфи (1839)
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Самая первая портретная фотография была селфи! В 1839 году Роберту Корнелиусу, фотографу из Филадельфии, хватило терпения и решимости просидеть неподвижно 15 минут — время, необходимое для дагерротипа. Результатом стала первая четкая фотография человека, первый портрет и первое селфи одновременно.
Первая фотография (1826)
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Первая фотография в истории была сделана Жозефом Нисефором Ньепсом. На снимке запечатлен живописный вид из его окна в Сон-э-Луар, Бургундия, Франция. На создание этого исторического изображения ушло восемь часов.
Первая фотография с негатива (1835)
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В 1835 году Генри Фокс Талбот усовершенствовал концепцию Ньепса, создав более практичный метод. Он был первым, кто сделал фотографию с негатива, что позволило ему сделать несколько копий вместо одного мутного изображения на металле.
Первая фотография людей (1838)
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Луи Дагер вошел в историю, сделав первую фотографию, на которой изображен человек. На фотографии изображена улица в Париже, но если вы присмотритесь к левому нижнему углу, то увидите двух человек — один чистит обувь другому. Поскольку они стояли неподвижно в течение длительного времени экспозиции, их можно было запечатлеть, в то время как остальная часть людей на улице не была заснята.
Первый портрет президента (1843)
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Джон Куинси Адамс был первым президентом США, которого сфотографировал Филип Хаас в Вашингтоне, округ Колумбия.
Первый портрет женщины (1839 или 1840)
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Джон Дрейпер вошел в историю, сделав первый в истории портрет, который не был селфи. Изображенный здесь человек — его сестра Дороти, и это первый портрет женщины в истории фотографии.
Первое фото, сделанное на смартфон (1997)
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В Санта-Круз, штат Калифорния, пионер технологий Филипп Кан вошел в историю, первым сделав фото на свой мобильный телефон. Он сам объединил цифровую камеру с телефоном, чтобы создать примитивный телефон с возможностью фотосъемки. Затем он использовал его, чтобы отправлять близким фотографии своей маленькой дочери в реальном времени.
Первый аэрофотоснимок (1860)
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В 1860 году, задолго до дронов, с воздушного шара был сделан первый аэрофотоснимок. На нем показан город Бостон с высоты птичьего полета - то есть, около 800 метров. Фотограф Джеймс Уоллес Блэк назвал его «Бостон, каким его видят орел и дикий гусь».
Первый подводный портрет (1899)
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В 1899 году Луи Бутан, французский биолог и фотограф, вошел в историю, сделав первый подводный портрет. Его модель, Эмиль Раковица, должен был 30 минут позировать в воде у Баньюльс-сюр-Мер во Франции.
Дэвид Октавиус Хилл и Роберт Адамсон основали первую в Шотландии фотостудию и прославились тем, что фотографировали повседневную жизнь. На этом снимке, сделанном в Эдинбурге, впервые изображена группа людей, вместе наслаждающихся выпивкой.
Первый цветной пейзажный снимок (1877)
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Луи Дюко дю Орон успешно запечатлел в цвете город Ажен, Франция.
Первый новостной снимок (1848)
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Это первая фотография, когда-либо использованная для иллюстрации новости. Никто не знает, кто ее сделал, но на нем изображена улица Сен-Мор-Попенкур в Париже вскоре после битвы между правительственными войсками и демонстрантами, в результате которой погибли тысячи людей.
Первое фото Солнца (1845)
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2 апреля 1845 года французские ученые Луи Физо и Леон Фуко сделали первое в истории изображение Солнца, используя процесс дагерротипии. Потребовалось всего 1/60 секунды, чтобы запечатлеть светило. Если вы присмотритесь, вы сможете увидеть несколько солнечных пятен.
Первая фотография черной дыры (2019)
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В апреле 2019 года мир увидел первую фотографию чёрной дыры. Это монументальное достижение стало результатом коллективных усилий более 200 астрономов со всего мира, которые неустанно работали в течение многих лет. Они использовали множество мощных телескопов и суперкомпьютеров по всему миру, чтобы обработать петабайты данных и создать впечатляющее изображение.
Первое полноцветное фото (1861)
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Первую цветную фотографию сделал физик и математик Джеймс Клерк Максвелл. Фотография, на которой изображена трехцветная лента, была представлена Максвеллом во время лекции в 1861 году и считается первой долговечной цветной фотографией.
Первое фото объекта в движении (1878)
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Эдверд Мейбридж был пионером в искусстве захвата движения на фотографиях с помощью набора камер, срабатывающих одна за другой. Эти покадровые фотографии, сделанные в Пало-Альто, штат Калифорния, сыграли важную роль в развитии технологии киносъемки.
Первый снимок торнадо (1884)
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Считающийся старейшей фотографий торнадо, снимок был сделана в 45 километрах к юго-западу от Ховарда, Южная Дакота.
Первая фотография из космоса (1946)
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24 октября 1946 года ракета V-2 №13 вошла в историю, сделав первую фотографию из космоса. На снимке наша планета показана в черно-белом цвете с высоты 110 rbkjvtnhjd. Операторы использовали 35-миллиметровую кинокамеру, которая делала кадр каждые 1,5 секунды, пока ракета поднималась все выше и выше.
Первое фото изнутри солнечной короны (2018)
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В ноябре 2018 года солнечный зонд НАСА «Паркер» совершил путешествие через атмосферу Солнца и сделал невероятный снимок прямо в короне. Фотография была сделана с расстояния 35 миллионов километров от центра Солнца и показала, что солнечный материал выбрасывается звездой.
Первый снимок Земли с Луны (1966)
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23 августа 1966 года космическая камера на лунном орбитальном аппарате сделала снимок нашей планеты Земля, когда она двигалась вблизи Луны. Затем снимок был отправлен обратно на Землю и получен в Робледо-де-Червиль в Испании.
Первое фото молнии (1882)
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Это фото сделал Уильям Дженнингс в 1882 году. Он использовал свои фотографии, чтобы доказать, что молния намного сложнее, чем люди думали изначально.
Первое подробное фото Луны (1840)
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Дрейпер сделал первый четкий снимок Луны во время своего пребывания в Нью-Йорке.
Первый снимок авиакатастрофы (1908)
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На этой фотографии 1908 года запечатлена гибель летчика Томаса Селфриджа. Орвилл Райт тоже был в самолете, но выжил в авиакатастрофе. Самолет был новым прототипом, сделанным для Ассоциации воздушных экспериментов, входившей в состав армии США.
Первое цифровое фото президента (2009)
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В 2009 году впервые цифровая камера была использована для того, чтобы сфотографировать президента Соединенных Штатов. Человеком за камерой был официальный фотограф Белого дома Пит Соуза, который запечатлел портрет Барака Обамы. С помощью Canon 5D Mark II и без вспышки Соуза привнес в Белый дом достижения в области фотографии.
Первая цифровая фотография (1957)
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Первая цифровая фотография была сделана в 1957 году, задолго до того, как инженеры Kodak создали первую цифровую камеру. Изображение представляет собой цифровую версию фотографии, изначально снятой на пленку, и на ней изображен сын Рассела Кирша - автора фото.
Первый снимок живого животного (1842)
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На этой черно-белой фотографии изображено вьючное животное, отдыхающее рядом с повозкой на скотном рынке в Риме. Снимок был сделан французским фотографом Жозефом-Филибером Жиро де Пранжи во время его путешествия по Средиземному морю где-то между апрелем и июлем 1842 года.
Первое фото с Марса (1976)
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Аппарат «Викинг-1» сделал первую фотографию Марса вскоре после приземления на Красную планету. Снимок был сделан 20 июля 1976 года и был частью миссии НАСА по более близкому изучению марсианской поверхности и получению подробной информации о планете.
Первый отфотошопленный снимок (1987)
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Джон Нолл из компании Industrial Light & Magic, принадлежащей Lucasfilm, вошел в историю, первым отредактировав фотографию в Photoshop. Он оцифровал прекрасную фотографию своей жены Дженнифер, сделанную в тропическом раю Бора-Бора, и использовал ее в качестве демонстрации возможностей программы для редактирования, которую мы все знаем.
Первое цветное подводное фото (1926)
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В 1926 году Чарльз Мартин, фотограф National Geographic, и ботаник Уильям Лонгли отправились на Флорида-Кис, чтобы сделать первую в истории цветную подводную фотографию. На снимке был изображен длинноперый губан. Фото стало возможным благодаря защите камеры в специальном водонепроницаемом корпусе и использованию вспышки с магниевым питанием.
Первое фото солнечного затмения (1851)
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Солнечным днем 1851 года Иоганн Юлиус Берковски сделал первую фотографию солнечного затмения. Он использовал процесс дагерротипа с 84-секундной экспозицией в Королевской обсерватории в Кенигсберге, Пруссия.
Первое фото ракетного запуска с мыса Канаерал (1950)
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В июле 1950 года фотографы НАСА сделали первый в истории снимок запуска ракеты с мыса Канаверал. На фото также изображены другие фотографы, которые делают свои собственные снимки захватывающего события.
Считается первой успешной фотографией кота))
Цифровые камеры появились в 1980х годах. Хотите сказать, что почти за 30 лет никто не фотографировал президентов на цифру???
Или здесь конкретно о Б. Обаме речь?