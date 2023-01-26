Самые важные снимки в истории фотографии

Ханна Стилли Горби, родившаяся в 1746 году, - человек, родившийся раньше всех, когда-либо запечатленных на фотографии. Она родилась за десять лет до Моцарта и за 23 года до Наполеона Бонапарта, оба из которых не дожили до изобретения фотографии. А вот Горби в зрелом возрасте 94 лет позировал для портрета, сделанного в 1840 году.