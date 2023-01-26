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Самые важные снимки в истории фотографии

Самые важные снимки в истории фотографии

Автор:
26 января 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   интересно   исторические снимки   история   история фотографии   познавательно   фото   фотомир   
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Эти снимки кажутся не очень интересными, а порой и вовсе не впечатляют, особенно на фоне цветных шедевров современных фотографов. Но когда-то каждый из них знаменовал собой новую эпоху в фотографии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   интересно   исторические снимки   история   история фотографии   познавательно   фото   фотомир   
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4  комментария
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3k
Vасилич 13 минут назад
Без котиков подборка будет неполной))
Считается первой успешной фотографией кота))
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11k
Андрей А 11 минут назад
"Первое цифровое фото президента (2009)"
Цифровые камеры появились в 1980х годах. Хотите сказать, что почти за 30 лет никто не фотографировал президентов на цифру???
Или здесь конкретно о Б. Обаме речь?
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0
Story 17 минут назад
Вспышка с магниевым питанием! Переводчику незачет.
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1k
Лимонадный Джо 22 минуты назад
Скорее старт ракеты "Фау-2" с американского космодрома.
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