Легендарные фильмы ужасов 90-х

Почти 90-е. По крайней мере эта серия фильмов прочно с ними ассоциируется.

Четыре подростка видят один и тот же кошмар, где за ними гонится страшный человек с ножами в руке и обожжённым лицом. Девушка Нэнси, после смерти своей подруги, понимает, что Фредди добрался до неё и его не остановить. Но остановить надо.





