Легендарные фильмы ужасов 90-х

Сегодня искушённого зрителя надо постараться удивить спецэффектами в фильмах, сценарием, актёрской игрой и режиссурой. Однако, почти всё то, что мы видим берёт своё начало от истоков кино вообще и во многом из 90-х.
Фильмы ужасов стали изящнее, в них хорошая графика, внезапные скримеры и они больше стали походить на триллеры, нежели на классический ужастик. Но давайте вспомним, что же снимали двадцать и двадцать пять лет назад. Многое сейчас вызовет лишь улыбку, но они всё равно достойны уважения.
"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997) - реж. Джим Гиллеспи
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Этот фильм, основанный на романе Луисы Дункан, является еще одним популярным слэшером 90-х. Сюжет фильма разворачивается вокруг четырёх друзей, которые сталкиваются с мести убийцы в маске, после того как они случайно сбили человека на дороге и скрылись с места происшествия.
Сейчас многое в нём выглядит нелепо и наивно, но это классика.
"Факультет" (1998) - реж. Роберт Родригес
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Фильм рассказывает о группе студентов средней школы, которые обнаруживают, что их учителя - на самом деле инопланетные существа, планирующие захватить Землю.
"Сонная Лощина" (1999) - реж. Тим Бёртон
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Экранизация знаменитой повести Вашингтона Ирвинга о безголовом всаднике, на этот раз в исполнении Тима Бёртона. В фильме снялись Джонни Депп, Кристина Риччи и Кристофер Вокен. Всё происходит вокруг полицейского из Нью-Йорка, который приезжает в маленький городок Сонная Лощина, чтобы расследовать серию убийств, совершаемых безголовым всадником.
"Мимик" (1997) - реж. Гильермо дель Торо
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В этом фильме ужасов, с элементами научной фантастики, группа ученых создает гибридный вид тараканов, чтобы уничтожить носителей опасного вируса. Но их творение эволюционирует и становится угрозой для человечества. Главные роли исполнили Мира Сорвино, Джереми Нортэм и Джош Бролин. Фильм "Мимик" стал одним из ранних произведений талантливого режиссера Гильермо дель Торо.
"Кэндимен" (1992) - реж. Бернард Роуз
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Фильм основан на коротком рассказе Клайва Баркера "The Forbidden" и рассказывает историю студентки, исследующей легенду о Кэндимене, духе убийцы с крюком вместо руки. Она случайно призывает его, и Кэндимен начинает терроризировать её и людей вокруг.
"Кошмар на улице Вязов" (1984) - реж. Уэс Крэйвен
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Почти 90-е. По крайней мере эта серия фильмов прочно с ними ассоциируется.
Четыре подростка видят один и тот же кошмар, где за ними гонится страшный человек с ножами в руке и обожжённым лицом. Девушка Нэнси, после смерти своей подруги, понимает, что Фредди добрался до неё и его не остановить. Но остановить надо.
"Страшилы" (1996) - реж. Питер Джексон
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Это фильм ужасов и комедия одновременно. Когда жена главного героя погибает в автокатастрофе, то он внезапно обнаруживает в себе способность общаться с мёртвыми. За небольшую плату он помогает домам избавляться от призраков, которых сам же туда и нагнал. Но вот как-то раз он сталкивается с реально жутким противником и становится единственным, кто может оставить злой дух.
"Ночь живых мертвецов" (1990) - реж. Том Савини
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Это ремейк классического фильма ужасов Джорджа Ромеро 1978 года, рассказывающий о группе выживших в мире, заполненном зомби. Герои пытаются найти безопасное убежище, в то время как армия мертвецов растёт с каждым днем. Несмотря на то что ремейк так и не смог повторить успеха оригинала, он все же получил признание среди поклонников жанра.
"Крик" (1996) - реж. Уэс Крэйвен
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"Крик" - это один из самых известных фильмов ужасов 1990-х годов, ставший символом слэшеров того времени. Фильм снят в стиле мета, когда персонажи обсуждают и осознают традиционные клише жанра ужасов. В центре истории - группа подростков, которые становятся объектом преследования маскированного убийцы, известного как Дух. Фильм является одновременно триллером, детективом и комедией, что и сделало его уникальным явлением в жанре ужасов.
И, кстати, блестящий актёрский состав!
Пишите в комментарии свои любимые фильмы ужасов, давайте бояться вместе!
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А потом пошло-поехало, Подвиды, Восставшие из Ада, Кошмар на улице Вязов и тд, уже было хоть и страшно, но страшно интересно.
А сегодня спустя годы реалий в 90е и 00е, где новости были страшнее самых страшных ужастиков тех лет уже те тот кайф смотреть этот жанр.
Всё это с лихвой окупалось антуражем наших переводчиков.