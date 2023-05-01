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Легендарные фильмы ужасов 90-х

Легендарные фильмы ужасов 90-х

Автор:
01 мая 2023 19:15
Сообщество : Кино
Метки: 90s   интересное   кино   классика кино   фильмы   фильмы ужасов   что посмотреть   
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Сегодня искушённого зрителя надо постараться удивить спецэффектами в фильмах, сценарием, актёрской игрой и режиссурой. Однако, почти всё то, что мы видим берёт своё начало от истоков кино вообще и во многом из 90-х.

Фильмы ужасов стали изящнее, в них хорошая графика, внезапные скримеры и они больше стали походить на триллеры, нежели на классический ужастик. Но давайте вспомним, что же снимали двадцать и двадцать пять лет назад. Многое сейчас вызовет лишь улыбку, но они всё равно достойны уважения.



Этот фильм, основанный на романе Луисы Дункан, является еще одним популярным слэшером 90-х. Сюжет фильма разворачивается вокруг четырёх друзей, которые сталкиваются с мести убийцы в маске, после того как они случайно сбили человека на дороге и скрылись с места происшествия.
Сейчас многое в нём выглядит нелепо и наивно, но это классика.



Фильм рассказывает о группе студентов средней школы, которые обнаруживают, что их учителя - на самом деле инопланетные существа, планирующие захватить Землю.



Экранизация знаменитой повести Вашингтона Ирвинга о безголовом всаднике, на этот раз в исполнении Тима Бёртона. В фильме снялись Джонни Депп, Кристина Риччи и Кристофер Вокен. Всё происходит вокруг полицейского из Нью-Йорка, который приезжает в маленький городок Сонная Лощина, чтобы расследовать серию убийств, совершаемых безголовым всадником.


В этом фильме ужасов, с элементами научной фантастики, группа ученых создает гибридный вид тараканов, чтобы уничтожить носителей опасного вируса. Но их творение эволюционирует и становится угрозой для человечества. Главные роли исполнили Мира Сорвино, Джереми Нортэм и Джош Бролин. Фильм "Мимик" стал одним из ранних произведений талантливого режиссера Гильермо дель Торо.



Фильм основан на коротком рассказе Клайва Баркера "The Forbidden" и рассказывает историю студентки, исследующей легенду о Кэндимене, духе убийцы с крюком вместо руки. Она случайно призывает его, и Кэндимен начинает терроризировать её и людей вокруг.


Почти 90-е. По крайней мере эта серия фильмов прочно с ними ассоциируется.

Четыре подростка видят один и тот же кошмар, где за ними гонится страшный человек с ножами в руке и обожжённым лицом. Девушка Нэнси, после смерти своей подруги, понимает, что Фредди добрался до неё и его не остановить. Но остановить надо.


Это фильм ужасов и комедия одновременно. Когда жена главного героя погибает в автокатастрофе, то он внезапно обнаруживает в себе способность общаться с мёртвыми. За небольшую плату он помогает домам избавляться от призраков, которых сам же туда и нагнал. Но вот как-то раз он сталкивается с реально жутким противником и становится единственным, кто может оставить злой дух.


Это ремейк классического фильма ужасов Джорджа Ромеро 1978 года, рассказывающий о группе выживших в мире, заполненном зомби. Герои пытаются найти безопасное убежище, в то время как армия мертвецов растёт с каждым днем. Несмотря на то что ремейк так и не смог повторить успеха оригинала, он все же получил признание среди поклонников жанра.



"Крик" - это один из самых известных фильмов ужасов 1990-х годов, ставший символом слэшеров того времени. Фильм снят в стиле мета, когда персонажи обсуждают и осознают традиционные клише жанра ужасов. В центре истории - группа подростков, которые становятся объектом преследования маскированного убийцы, известного как Дух. Фильм является одновременно триллером, детективом и комедией, что и сделало его уникальным явлением в жанре ужасов.
И, кстати, блестящий актёрский состав!


Пишите в комментарии свои любимые фильмы ужасов, давайте бояться вместе!

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Метки: 90s   интересное   кино   классика кино   фильмы   фильмы ужасов   что посмотреть   
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18  комментариев
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1M
NAZARETH (модер) Час назад
Автор, а как же? ИМХО - один из самых впечатляющих. Все части в напряжении. Особенно "Адский мир" - 8 часть. С Лансом Хендриксоном.
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21k
Davy Jones 3 минуты назад
Первый мой ужастик Серебряная, Пуля по С. Кингу. Лет 10-11 было смотрел в клубе, плляяя, как ссыкотно было идти домой, с учётом того, что уличное освещение не работало.
А потом пошло-поехало, Подвиды, Восставшие из Ада, Кошмар на улице Вязов и тд, уже было хоть и страшно, но страшно интересно.
А сегодня спустя годы реалий в 90е и 00е, где новости были страшнее самых страшных ужастиков тех лет уже те тот кайф смотреть этот жанр.
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41k
Бабай Полчаса назад
Чувааааак!
Ссылка youtu.be
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10k
Sapsan 47 минут назад
"Факультет" скорее фантастический триллер чем ужастик
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1k
Александр Долматов 49 минут назад
"Кошмар на улице Вязов" понравился. И хотя обычно в сериалах такого формата лучшей бывает первый фильм, но здесь мне больше всего понравился четвёртый. Фантазия сценаристов ушла гораздо дальше, чем "море крови на весь экран".
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18k
Вася 52 минуты назад
"ужасов 90-х" и втыкает Фредди Крюгера из 84го..

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113k
dotcomma 52 минуты назад
страшилы офигенный фильм, первый раз его посмотрел пару лет назад)
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1k
bigkoss Час назад
Довелось ждать самолета в Алматинском аэропорту (1989), ночь, делать нефиг, пошел видео смотреть. Бар, отделанный красным бархатом, большой экран. "Зловещие мертвецы". Чудом не обосрался.
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64k
doker Час назад
Бог с ними, с наивными спецэффектами и сценариями.
Всё это с лихвой окупалось антуражем наших переводчиков.

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9k
hairov Час назад
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20k
Alf 2 часа назад
"Факультет" (1998) А я его не смотрел... Надо глянуть.
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