Озорная пенсионерка: Памела Андерсон выпустила собственную линейку купальников

Потом, известных ролей не стало, и вместо раскрученных сериалов Памела на пару со своим мужем стали «звёздами» home-video. Кассету с их «фильмом» украли рабочие во время ремонта и быстренько выложили в сеть. И тогда Памелу узнали как разностороннюю актрису, которая может работать в любом жанре.