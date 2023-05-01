Озорная пенсионерка: Памела Андерсон выпустила собственную линейку купальников

Звезда кино и home-video заявила, что знает в них толк.
Когда-то Памела была юной, снималась для Playboy, играла в «Спасателях Малибу» и считалась секс-символом Америки.
Потом, известных ролей не стало, и вместо раскрученных сериалов Памела на пару со своим мужем стали «звёздами» home-video. Кассету с их «фильмом» украли рабочие во время ремонта и быстренько выложили в сеть. И тогда Памелу узнали как разностороннюю актрису, которая может работать в любом жанре.
Сейчас ей 55 лет - ещё не пенсия, но «до горизонта уже рукой подать». Хотя Андерсон не сдаётся и продолжает куролесить в сфере полуобнажёнки. Только теперь это не фильмы, а купальники: Памела выпускает свою линию бикини.
Бесспорно, годы берут своё. Но для 55 лет Памела выглядит вполне достойно.
Источник:
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