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Озорная пенсионерка: Памела Андерсон выпустила собственную линейку купальников

Озорная пенсионерка: Памела Андерсон выпустила собственную линейку купальников

Автор:
01 мая 2023 15:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: pamela anderson   Спасатели малибу   актриса   бикини   купальник   томми ли   
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Звезда кино и home-video заявила, что знает в них толк.

Когда-то Памела была юной, снималась для Playboy, играла в «Спасателях Малибу» и считалась секс-символом Америки.

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Потом, известных ролей не стало, и вместо раскрученных сериалов Памела на пару со своим мужем стали «звёздами» home-video. Кассету с их «фильмом» украли рабочие во время ремонта и быстренько выложили в сеть. И тогда Памелу узнали как разностороннюю актрису, которая может работать в любом жанре.

Сейчас ей 55 лет - ещё не пенсия, но «до горизонта уже рукой подать». Хотя Андерсон не сдаётся и продолжает куролесить в сфере полуобнажёнки. Только теперь это не фильмы, а купальники: Памела выпускает свою линию бикини.

Бесспорно, годы берут своё. Но для 55 лет Памела выглядит вполне достойно.

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Метки: pamela anderson   Спасатели малибу   актриса   бикини   купальник   томми ли   
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4  комментария
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8k
Александр Маслов Час назад
Озорная...
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1k
Виталий 13 минут назад
Интересно, а чем её купальники отличаются от обычных. Наверное если только ценой. Тело конечно классное.
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ACU900 49 минут назад
Ее вроде бы пытались похитить :)))
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