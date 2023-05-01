Фантастическая керамика в интерьере советских квартир

Та "Оттепель", которая в то время наблюдалась в общественной жизни страны, не могла не оказать влияние на развитие и даже некоторое обновление всех видов искусств, в том числе - и декоративно- прикладного. Появлялись новые формы и силуэты, использовались иные принципы декорирования и росписи, все чаще в одно целое объединялась красота и функциональность.

Современные искусствоведы называют тот период "керамическим бумом", т.к. после знаменитой выставки был отмечен существенный всплеск интереса к бытовым изделиям из керамики. И действительно, наверное в период 60-80-х гг. не было ни одной квартиры, в интерьере которой нельзя было бы найти ваз, кувшинов, подсвечников, статуэток, блюд, а то и целых сервизов из керамики.