Фантастическая керамика в интерьере советских квартир

В 1961 году в Манеже (столичный выставочный зал) состоялась знаковая для того времени выставка "Искусство и быт", где основная часть экспозиции была отведена под изделия из стекла, фарфора и керамики.
Та "Оттепель", которая в то время наблюдалась в общественной жизни страны, не могла не оказать влияние на развитие и даже некоторое обновление всех видов искусств, в том числе - и декоративно- прикладного. Появлялись новые формы и силуэты, использовались иные принципы декорирования и росписи, все чаще в одно целое объединялась красота и функциональность.
Современные искусствоведы называют тот период "керамическим бумом", т.к. после знаменитой выставки был отмечен существенный всплеск интереса к бытовым изделиям из керамики. И действительно, наверное в период 60-80-х гг. не было ни одной квартиры, в интерьере которой нельзя было бы найти ваз, кувшинов, подсвечников, статуэток, блюд, а то и целых сервизов из керамики.
Особое место во всем разнообразии подобных изделий занимала скопинская керамика, даже не специалистами узнаваемая с первого взгляда благодаря затейливыми формами и декоративности расцветки. Вообще, продукция скопинской фабрики обычно вызывала самые противоречивые чувства: кому-то она казалась избыточно вычурной, а кто-то был без ума от всех этих фантастических форм и богатого орнамента.
Большинство скопинских изделий было выполнено в форме животных и птиц - как сказочных, так и реально существующих. Интересно то, что некоторые сосуды сами по себе были довольно простыми, а вот их крышки имели очень сложную конструкцию, которая вдобавок была украшена какой-нибудь малой скульптурной формой.
Большинство скопинский изделий состояло из 10-15 отдельных частей, которые сначала вытачивались на гончарном круге, а потом подвергались доработке вручную. Скульптурные формы и вовсе лепили только вручную. Когда детали подсыхали, их соединяли друг с другом или с основным сосудом с помощью очень жидкого глиняного раствора, после чего украшали орнаментом.
Орнамент, хоть и выглядел очень декоративно на готовом изделии, на самом деле был довольно просто - это могли быть штрихи/дуги разной толщины, выполненные остро заточенными палочками или же рисунок, нанесенный самодельными глиняными штампиками.
Характерная черта скопинской керамики - это цветные глазури, которые придают изделиям особую декоративность. Во время обжига глазурь расплавляется и образует на поверхности слой, визуально очень похожий на стеклянный, переливающийся оттенками желтого, зеленого и коричневого цветов.
Там, где глазурь затекала в углубления или просто легла более толстым слоем, получались самые темные тона - по этой детали тоже легко идентифицировать именно скопинские гончарные изделия.
Припоминаете что-нибудь из сосудов на фотографиях? Встречалось такое в убранстве советских квартир?
Источник:
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