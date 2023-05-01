7 странных фобий, о которых вы не подозревали

Удивительно, но многие люди не хотят, чтобы в их почтовом адресе были три шестерки. Например бывший президент Америки, Рональд Рейган и его жена Нэнси изменили номер своего дома с 666 на 668. Кто-то, у кого есть кабельное телевидение, блокирует канал № 666, а кто-то специально делает лишний круг на машине, чтобы изменить показания одометра с 666 на 667.

Почему зародился этот страх? Многие люди считают, что ничего не происходит без причины, поэтому они находят связь между, казалось бы, случайными событиями. Возможно, однажды они позвонили по номеру, оканчивавшемуся на три шестерки, и в тот же день была неудача, и с тех пор как огня боятся этой цифры. А может, все объясняется проще и этот страх передается на генетическом уровне.

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