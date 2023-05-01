7 странных фобий, о которых вы не подозревали

Как давно вы пугались чего-то? Может, тогда, когда вы возвращались по темной улице домой и услышали у себя за спиной странный звук? Или тогда, когда всю ночь бушевал дождь с громом и молнией? Или вы летели на самолете и попали в зону турбулентности? Факт остается фактом – мы все чего-то боимся.
Когда мы напуганы, в этот момент наше сердце начинает учащенно биться, мы покрываемся потом и начинаем дрожать, нам становится нечем дышать и нас даже накатывают полноценные приступы паники. Ничего стыдного в этом нет, все люди чего-то боятся, это нормально. Но в то время как одни страхи легко объяснить и с ними легко справиться - для этого нужно, к примеру, просто включить свет или держаться подальше от чужих собак, другие страхи, например, страх перед пуговицами или боязнь влюбиться - не так просты и они сильно осложняют нам жизнь.
Акрибофобия
Акрибофобия – это страх не понять прочитанное вами. Название этой фобии состоит из двух греческих слов – «акрибо» - точно знать + «фобия» -страх. Иногда эта фобия является признаком шизофрении. Человек, страдающий этим заболеванием, начинает жаловаться, что он не может понять прочитанное, потому что фраза разбивается на отдельные слова и слоги. Корни этого страха, как и корни многих других фобий, о которых мы расскажем вам сегодня, лежат в детстве. Возможно, в детстве над человеком часто смеялись из-за того, что он медленно читал и с трудом понимал прочитанное. Например, учебник геометрии – согласитесь, иногда совершенно не возможно понять, что написано в учебниках по этому предмету.
Гексакосиойгексеконтагексафобия
Те, кто боится цифры 666 – цифры Дьявола – страдают гексакосиойгексеконтагексафобией. Откуда взялось это название? По-гречески 666 звучит как гексакосиой гексеконта гекс. К этому сочетанию просто добавили слово «фобия». Если вы видели одну из серий «Футурамы», то вы знаете, как этот страх выглядит. В этом эпизоде Бендер боялся цифр 1 0 11 0 0 1 0 1, что в двоичной системе счисления, если эти цифры отобразить в зеркале, будет означать 666.
Удивительно, но многие люди не хотят, чтобы в их почтовом адресе были три шестерки. Например бывший президент Америки, Рональд Рейган и его жена Нэнси изменили номер своего дома с 666 на 668. Кто-то, у кого есть кабельное телевидение, блокирует канал № 666, а кто-то специально делает лишний круг на машине, чтобы изменить показания одометра с 666 на 667.
Почему зародился этот страх? Многие люди считают, что ничего не происходит без причины, поэтому они находят связь между, казалось бы, случайными событиями. Возможно, однажды они позвонили по номеру, оканчивавшемуся на три шестерки, и в тот же день была неудача, и с тех пор как огня боятся этой цифры. А может, все объясняется проще и этот страх передается на генетическом уровне.
Гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия
Название этой фобии, которое так сложно произнести, говорит само за себя. Гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия – это страх перед длинными словами. Люди, страдающие ей, скорее всего, в детстве делали много ошибок в словах или совершали менее ужасные вещи. Давайте сделаем название этого страха менее пугающим, разбив его на составляющие слова. «Гиппо» по-гречески означает лошадь, «потомос» - реку. Таким образом первую часть слова можно перевести как речная лошадь, или гиппопотам. Слово «монстр» имеет латинское происхождении и означает что-то огромное и пугающее. «Сесквиппедалио» тоже латинское и означает измерение стопы и полтора. Ну а фобия – это самая легкая часть. Мы уже знаем, что оно означает слово «страх». Наверно, один из самых больших кошмаров людей, страдающих этой фобией – это оказаться в месте, которое носит очень длинное название. К примеру, столице Таиланда, чье официальное название содержит 167 символов.
Гносиофобия
Гносиофобия – это страх перед знаниями. «Гносис» по-гречески значит «знания». Другое название этой фобии – эпистемофобия. Знание – сила, и многие люди этой силы боятся. Они избегают посещать библиотеки, читать дома книги, смотреть телевизор или узнавать что-то новое из интернета. Почему? Ну, кто-то из них боится узнать о заболевании, которое у них может быть, а кто-то – что он не сможет рассказать другим и предупредить их о чем-то страшном, что он узнал из книги. 70 % страдающих гносиофобией людей проживают в больших городах. Также этим страхом часто страдают дети-маугли.
Гидрозофобия
Гидрозофобия - это страх вспотеть из-за боязни простудиться или начать пахнуть потом. Название этой фобии состоит из двух слов – «гидрозо», которое имеет греческое происхождение и означает « я потею», и «фобия». В запущенных случаях люди, страдающие этой фобией, боятся пота других людей. А еще, скорее всего, гидрозофобы завидуют кроликам, птицам и свиньям. Почему? Эти животные не потеют.
Декстрофобия
Декстрофобия — боязнь предметов, расположенных справа от человека. Слово «декстро» - латинское, оно означает « справа». Этот страх указывает на обсессивно-компульсивное расстройство. Вам когда-нибудь встречались люди, просто одержимые порядком на своем столе, которые кладут все свои вещи только слева от себя? Скорее всего, они страдали этой фобией.
Со стороны может показаться, что декстрофобы ведут себя очень странно. К примеру, если на дороге они увидят движущийся по правой полосе автомобиль, то им может быть трудно перестроиться влево.
Дорофобия
Праздники – это настоящий кошмар для тех, кто страдает дорофобией. Это слово обозначает страх дарить и получать подарки. По-гречески подарок звучит как «дорон». Корни этой фобии опять-таки лежат в детских воспоминаниях. Какие-то семьи могут позволить себе дарить дорогие подарки, какие-то – нет, отсюда и разные конфликты, комплексы и недовольство. Кому-то бывает трудно справиться с этими воспоминаниями, и тогда, когда этот человек становится взрослым, он вообще отказывается от каких бы то ни было подарков.
Источник:
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И боязнь фобий, естесственно, тоже присутствует. Фобофобией кличут.