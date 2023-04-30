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15 человек, которые попали в музей и не могли поверить в увиденное

15 человек, которые попали в музей и не могли поверить в увиденное

Автор:
30 апреля 2023 20:40
Сообщество : Искусство
Метки: Поверить   времени   двойник   люди   машина   музей   неожиданно   
2620
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Большинство людей скептически воспринимают теорию о переселении душ. А вдруг они не правы? В этом посте вы увидите товарищей, которые решили культурно отдохнуть и посетили музей. И переходя из зала в зал вдруг неожиданно наткнулись на старинные портреты своих двойников. На это стоит взглянуть!

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Метки: Поверить   времени   двойник   люди   машина   музей   неожиданно   
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6  комментариев
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4k
Трям 2 часа назад
Нихера похожего, кроме чувака в наушниках и последней свинки.
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10k
Бритва 6 минут назад
однажды я ходил на выставку народных ремесел, на ней также присутствовали всякого рода художники. Один из них приволок огромное полотно размером с ковёр, и где-то в уголке, мерзкой кляксой было изображено лицо моей спутницы.
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8k
Артём 18 минут назад
Всё херня. Тут мой друган забыл побриться, и стал похож на Петира Бейлиша из Игры престолов, вот это была тема.
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6k
sedoisever 49 минут назад
Попааданий процентов 5.
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Не очень то и похоже. Больше одеждой, позой или прической похожи, а не чертами лица.
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28k
Юрьевич 2 часа назад
Это нормально... С учётом довольно ограниченного количества предков современных людей, вариаций ДНК не так уж и много. Более того, найдётся огромное количество похожих друг на друга людей среди ныне живущих.
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