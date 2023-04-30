15 человек, которые попали в музей и не могли поверить в увиденное

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Большинство людей скептически воспринимают теорию о переселении душ. А вдруг они не правы? В этом посте вы увидите товарищей, которые решили культурно отдохнуть и посетили музей. И переходя из зала в зал вдруг неожиданно наткнулись на старинные портреты своих двойников. На это стоит взглянуть!
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12. "Портрет мужчины, держащего статуэтку", Баччо Бандинелли. Меня уверили, что я с ним одно лицо
14. Эта девушка на картине выглядит как иллюстрация к книге "Джейн Эйр", возможно, это моя дальняя родственница
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