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15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир

15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир

Автор:
11 декабря 2022 19:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: времени   изменился   машина   мир   старые   увлекательные   фотографии   
2943
16
Фотографии, которые вы увидите в этом посте, содержат довольно увлекательные истории. Они заставят вас вернуться в далекие времена, как если бы это была машина времени. Взгляните!
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Метки: времени   изменился   машина   мир   старые   увлекательные   фотографии   
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10  комментариев
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26k
albedo 2 часа назад
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72k
Viktor 24 минуты назад
Алексеич браконьерит по малу. Ну да ему можно.

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7
andrew789 Viktor 13 минут назад
ты себя не сравнивай с человеком, который на херове туче тонн горючего в космос первым отправился.
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5k
sedoisever Полчаса назад
Всегда поражает эта идиотская фотка с шахтёром...
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11k
Андрей А 42 минуты назад
Ю.Гагарин на своей яхте))
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26k
albedo 46 минут назад
Школьная перемена
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63k
Татьяна Юсова Час назад
Думаю, что в Дагестане за последние 100 лет у аварских женщин мало что изменилось.
Только наряды стали немного ярче.
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