15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир

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Фотографии, которые вы увидите в этом посте, содержат довольно увлекательные истории. Они заставят вас вернуться в далекие времена, как если бы это была машина времени. Взгляните!
Стефан Бибровски, у которого были великолепные светлые волосы, покрывавшие все его тело с головы до ног. Родился в Бельске, Польша, в 1890 году
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В 1945 году бомбардировщик B-25 заблудился в тумане и врезался в 79-й этаж Эмпайр-стейт-билдинг. В результате аварии погибло 14 человек, в 1945 году
Адам Райнер был единственным человеком в мире, который был одновременно карликом и великаном в одной жизни
Это "Тест на наклон", который помог доказать, что лондонские двухэтажные автобусы безопасны,1933 год
Мужские туфли с коровьими копытами. Их использовали самогонщики во времена сухого закона в США, чтобы скрыть свои следы, 1922 год
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