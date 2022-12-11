15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир

Фотографии, которые вы увидите в этом посте, содержат довольно увлекательные истории. Они заставят вас вернуться в далекие времена, как если бы это была машина времени. Взгляните!

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Стефан Бибровски, у которого были великолепные светлые волосы, покрывавшие все его тело с головы до ног. Родился в Бельске, Польша, в 1890 году 0 Источник:

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В 1945 году бомбардировщик B-25 заблудился в тумане и врезался в 79-й этаж Эмпайр-стейт-билдинг. В результате аварии погибло 14 человек, в 1945 году 0 Источник:

Это еврейские заключенные, которых освободили из поезда смерти советские войска 0 Источник:

Адам Райнер был единственным человеком в мире, который был одновременно карликом и великаном в одной жизни 0 Источник:

Это "Тест на наклон", который помог доказать, что лондонские двухэтажные автобусы безопасны,1933 год 0 Источник:

Цельные купальники стали напоминать маленькие платья в 1940-х годах 0 Источник:

Английская няня управляет детской коляской с мотором, 1922 год 0 Источник:

Шаман Юпик, совершает обряд экзорцизма, 1890 год, Аляска 0 Источник:

Шахтеры отправляются на север во время золотой лихорадки 1898 года 0 Источник:

Фотография Фриды Кало в костюме молодого человека в 1924 году 0 Источник:

Мужские туфли с коровьими копытами. Их использовали самогонщики во времена сухого закона в США, чтобы скрыть свои следы, 1922 год 0 Источник:

Шахтер за ужином, 1937 год 0 Источник:

Переносные кабинки для переодевания на общественном пляже, Нью-Йорк, 1938 год 0 Источник:

Юрий Гагарин на рыбалке, 1965 год 0 Источник: