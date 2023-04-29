Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней

Этого доктора Антон Павлович Чехов назвал как-то самым неизвестным человеком России. И, надо сказать, классик подметил сей факт очень точно.
Володя родился в Одессе в 1860 году в семье учителя. С юных лет мальчик тянулся к науке. Которая давалась ему легко, ведь юноша отличался редким сочетанием таланта, усердия и блестящих природных данных.
Наставником в Новороссийском университете стал сам Мечников. И под влиянием преподавателя Хавкин заинтересовался таким направлением как зоология простейших.
Как часто бывает свойственно горячим молодым сердцам, в бытность студенчества Владимир состоял в революционном кружке. За что был отчислен из университета и даже побывал под арестом. Но благодаря влиянию наставника его восстановили. И в 1884 году Хавкин защищает диссертацию и становится кандидатом наук.
Илью Ильича Мечникова пригласили работать в Швейцарию. Бывший студент поехал вместе с ним. А уже через год стал сотрудником института Пастера в Париже, выбрав своим главным направлением разработку вакцин и сывороток, призванных защищать людей от инфекционных заболеваний.
Первым важным результатом, которого достиг молодой учёный, стала инновационная вакцина против холеры. Владимир Аронович попробовал её на себе, что было демонстрацией силы духа и смелости. Испытание прошло отлично, и на вакцинацию согласились несколько друзей Хавкина.
Пример успешной массовой вакцинации
Казалось бы, вот оно, есть средство. Но общественность пока ещё боялась массового использования вакцины. Но случай доказать её эффективность представился. В Индии началась эпидемия холеры. Болезнь свирепствовала так сильно, что выкашивала людей тысячами. Британские власти, будучи не в силах повлиять на ситуацию, дали Хавкину добро на проведение вакцинации.
В 1893 году учёный отправился в Индию как официальный бактериолог, наладил в Калькутте производство препарата и лично участвовал в вакцинации более 40 тыс. человек. Показатели смертности упали на 75%.
Через три года страну сотрясло новое испытание: в Бомбее случилась вспышка чумы. По просьбе властей Владимир Аронович отправляется туда и в предельно сжатые сроки на базе мини-лаборатории создаёт вакцину и от чумы. И снова проводит испытание на себе. После доказательства безопасности препарат начинают использовать в массовом порядке. А созданная учёным лаборатория впоследствии превращается в крупнейший центр по бактериологии и эпидемиологии. В 1925 году его переименовывают в Институт имени Хавкина.
Нельзя сказать, что всё проходило гладко. В 1902 году в одной деревне после прививки скончались 20 человек: их жизнь унёс столбняк. На Хавкина обрушились обвинения в несоблюдении стерильности. Он пытался оправдаться, заверяя, что в его лаборатории исключены такие оплошности. Но услышан не был. И покинул страну. Только через несколько лет члены специальной комиссии выяснили, что вины эпидемиолога в этом не было: возбудителя занесли в деревне, когда вскрывали вакцину. Власти принесли микробиологу официальные извинения. Владимир Аронович принял их, вернулся в Индию и продолжил работу.
Британцы по достоинству оценили старания доктора. И королева Виктория наградила его высшим орденом Британской империи. Хавкин мечтал наладить производство вакцин и в Российской империи. Но мечтам не суждено было сбыться: предложения не нашли поддержки.
Последние годы жизни новатор провёл в Лозанне. Где и умер в 1930 году. Адаптированные вакцины Хавкина используются и по сей день. А доктор, о котором современники отзывались как об очень тихом, скромном и молчаливом человеке, навсегда вошёл в историю как яркий пример профессионала, до конца следующего своим убеждениям и уверенного в том, что даже один человек способен изменить мир.
Источник:
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Хорошие были времена, лайтовые.
Движение против вакцинации возникло вскоре после разработки Эдвардом Дженнером первой вакцины против оспы. Основными аргументами противников вакцинации в то время были религиозные. С развитием практики вакцинации росло и движение антивакцинаторов.
Во второй половине XIX века стали появляться первые антипрививочные организации. В 1866 году в Великобритании основана Национальная лига антивакцинации (англ. National Anti-Vaccination League), а в 1879 году Американское общество антивакцинации (англ. Anti-Vaccination Society of America). В 1870 1880-х годах стало издаваться большое количество антипрививочной литературы. Противники вакцинации издавали несколько журналов. Основными аргументами движения в то время были неэффективность и небезопасность вакцинации, ущемление прав человека обязательными прививками. Основу движения составляли сторонники альтернативной медицины гомеопатии, хиропрактики, лечения травами.