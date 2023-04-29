Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней

Наставником в Новороссийском университете стал сам Мечников. И под влиянием преподавателя Хавкин заинтересовался таким направлением как зоология простейших.

Как часто бывает свойственно горячим молодым сердцам, в бытность студенчества Владимир состоял в революционном кружке. За что был отчислен из университета и даже побывал под арестом. Но благодаря влиянию наставника его восстановили. И в 1884 году Хавкин защищает диссертацию и становится кандидатом наук.

Илью Ильича Мечникова пригласили работать в Швейцарию. Бывший студент поехал вместе с ним. А уже через год стал сотрудником института Пастера в Париже, выбрав своим главным направлением разработку вакцин и сывороток, призванных защищать людей от инфекционных заболеваний.

Первым важным результатом, которого достиг молодой учёный, стала инновационная вакцина против холеры. Владимир Аронович попробовал её на себе, что было демонстрацией силы духа и смелости. Испытание прошло отлично, и на вакцинацию согласились несколько друзей Хавкина.