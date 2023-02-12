"ВОЗ предупреждает о риске распространения холеры в мире"

Только мир более-менее привык к коронавирусу, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила напомнить, что нам всем угрожает холера.
Оказывается, за последние 200 лет было зарегистрировано 7 пандемий холеры, и что самое интересное последняя, седьмая продолжается до сих пор. А началась она в 1961 году. Только за 2022 год в 18 странах были зарегистрированы вспышки холеры.
Эксперты считают, что в 2023 году ситуация может ухудшиться, да и показатели смертности от холеры более высокая чем в прошлые годы. Предыдущие исследования оценивают 2,9 миллиона случаев заболевания и 95 000 случаев смерти ежегодно.
Заражение человека происходит после того, как он употребил пищу или воду, зараженную бактерией Vibrio cholerae. У холеры короткий инкубационный период, от двенадцати часов до пяти дней. У большинства людей симптомы отсутствуют или проявляются в легкой или умеренной форме; примерно у 20% больных развивается острая водянистая диарея с выраженным обезвоживанием и существует риск смерти. Несмотря на то, что уже давно существуют лекарства и вакцины от этой болезни, холера по-прежнему широко распространена в некоторых частях Африки и Азии.
Ну и бонусом ВОЗ вангует вспышку холеры в Турции из-за землетрясения, ну и в Израиле до сих пор остаётся риск повторного заражения людей. В ноябре 2022 г. Израиль сообщил ВОЗ об обнаружении токсигенных Vibrio cholerae O1 в пробах окружающей среды из ручья Ярмуч.
В общем, не расслабляемся. Моем руки и кипятим воду, на всякий случай.
Источник:
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Ну биолаборатории америкосов не зря работают...
Кстати, обратите внимание на карте на американские континенты...