"ВОЗ предупреждает о риске распространения холеры в мире"

Ну и бонусом ВОЗ вангует вспышку холеры в Турции из-за землетрясения, ну и в Израиле до сих пор остаётся риск повторного заражения людей. В ноябре 2022 г. Израиль сообщил ВОЗ об обнаружении токсигенных Vibrio cholerae O1 в пробах окружающей среды из ручья Ярмуч.

В общем, не расслабляемся. Моем руки и кипятим воду, на всякий случай.