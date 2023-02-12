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ВОЗ предупреждает о риске распространения холеры в мире

ВОЗ предупреждает о риске распространения холеры в мире

Автор:
12 февраля 2023 12:32
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   воз   возбудитель   отчет   пандемия   холера   
1191
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Только мир более-менее привык к коронавирусу, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила напомнить, что нам всем угрожает холера.

Оказывается, за последние 200 лет было зарегистрировано 7 пандемий холеры, и что самое интересное последняя, седьмая продолжается до сих пор. А началась она в 1961 году. Только за 2022 год в 18 странах были зарегистрированы вспышки холеры.

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Эксперты считают, что в 2023 году ситуация может ухудшиться, да и показатели смертности от холеры более высокая чем в прошлые годы. Предыдущие исследования оценивают 2,9 миллиона случаев заболевания и 95 000 случаев смерти ежегодно.  


Заражение человека происходит после того, как он употребил пищу или воду, зараженную бактерией Vibrio cholerae. У холеры короткий инкубационный период, от двенадцати часов до пяти дней. У большинства людей симптомы отсутствуют или проявляются в легкой или умеренной форме; примерно у 20% больных развивается острая водянистая диарея с выраженным обезвоживанием и существует риск смерти. Несмотря на то, что уже давно существуют лекарства и вакцины от этой болезни, холера по-прежнему широко распространена в некоторых частях Африки и Азии.


Ну и бонусом ВОЗ вангует вспышку холеры в Турции из-за землетрясения, ну и в Израиле до сих пор остаётся риск повторного заражения людей. В ноябре 2022 г. Израиль сообщил ВОЗ об обнаружении токсигенных Vibrio cholerae O1 в пробах окружающей среды из ручья Ярмуч.

В общем, не расслабляемся. Моем руки и кипятим воду, на всякий случай.

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Метки: болезнь   воз   возбудитель   отчет   пандемия   холера   
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13  комментариев
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5k
[email protected]@bux Час назад
Когда ВОЗ предупреждает о риске возникновения где-то эпидемии, почему-то воображение рисует ряды контейнеров с означенной заразой, направляющихся в ту сторону.
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12k
кира 13 минут назад
Не сочтите за рекламу, но от холеры уже давно разработана вакцина. Нас прививали поголовно, когда мы в 70-х годах ездили собирать помидоры в Астраханскую область. Распространение холеры в конце 70-х было как раз по югу России. Не знаю, что мы цепляли, но рекорд посещаемости места задумчивости был до 70 раз в день. Ходили как сомнамбулы с небольшой температурой, слабостью и обмороками от обезвоживания, но все остались живы.
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1k
Alex 17 минут назад
давно пора пиндосию уничтожить, клоака ублюдков
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27k
Юрьевич 22 минуты назад
"ВОЗ предупреждает о риске распространения холеры в мире"

Ну биолаборатории америкосов не зря работают...
Кстати, обратите внимание на карте на американские континенты...
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2k
Dema Полчаса назад
А может искуственно созданной и распыляемой.
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10k
Shtoppi 38 минут назад
когда позиции пиндосов во всем мире падают все ниже и ниже, а сама страна катится к краху, просто с трудом верится что ВОЗ, марионетка сшп, у которых лаборатории по разработке биологического и бактериологического оружия расположены по всему миру, вдруг начала говорить о возможности новой пандемии. Похоже в вашингтоне решили устроить очередной мировой хаос, чтобы поправить "свои дела".
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8k
Борис Карабанов Час назад
Никакой холеры не существует - это всё страшилки СМИ. Холера не страшнее обычного насморка, только с другой стороны. С помощью холеры хотят зомбировать людей. превратив его в послушное стадо.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Всемирная Организация Захоронения.
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
если воз говорит значит будет ...в видео упоминаеттся что такое воз.
Ссылка vk.com
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13k
a_komolow Час назад
У фармакологов денежки кончились?
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