18 самых необычных храмов разных стран мира

Некоторые сооружения отличаются скромностью и простотой. Другие же являются образцом архитектурного совершенства.

Именно о них сегодня и пойдёт речь. Храмы, которые вы увидите ниже, значительно превзошли статус простых мест для поклонения. Их архитектурные концепты поражают своей футуристичностью, яркостью и необычными формами. Неудивительно, что туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы получить незабываемое эстетическое удовольствие. Предлагаем получить его и вам!

Собор Пресвятой Девы Марии Славы, Маринга, Бразилия