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18 самых необычных храмов разных стран мира

18 самых необычных храмов разных стран мира

Автор:
25 апреля 2023 08:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   здание   красота   фото   храм   
463
19

Вера всегда занимала особое место в жизни человека. Ради проявления своей любви к почитаемым богам он возводил и продолжает возводить храмы, которые помогают верующим в трудную минуту найти покой и помощь.

Некоторые сооружения отличаются скромностью и простотой. Другие же являются образцом архитектурного совершенства.


Именно о них сегодня и пойдёт речь. Храмы, которые вы увидите ниже, значительно превзошли статус простых мест для поклонения. Их архитектурные концепты поражают своей футуристичностью, яркостью и необычными формами. Неудивительно, что туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы получить незабываемое эстетическое удовольствие. Предлагаем получить его и вам!


Собор Пресвятой Девы Марии Славы, Маринга, Бразилия

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Здание — образец футуристичной церкви. Подобные строения были особенно популярны в Бразилии в 1950-70-е годы.


Собор северного сияния, Алта, Норвегия

Здание специально облицовано титановыми панелями. Благодаря им храм способен менять свой цвет в зависимости от падающего на них света. Особенно красиво это выглядит при наступлении северного сияния.


Часовня тишины Камппи, Финляндия


Церковь Успения Богородицы, Словения


Зелёная церковь, Аргентина


Прозрачная церковь, Борглон, Бельгия

Необычный храм возведён из 100 слоёв кортеновской стали. Сложенные друг на друга листы, образуют иллюзию, которая в зависимости от угла зрения кажется полноценным зданием или невесомой конструкцией, которая практически полностью растворяется в окружающей среде.


Хрустальный собор, Гарден Гроув, Калифорния, США

Храм полностью выполнен из стекла. Десять тысяч зеркальных стеклянных панелей установлены на каркас из лёгких металлоконструкций.


Собор Пресвятой Девы Марии Апаресидской, Бразилия


Храм Лотоса, Дели, Индия


Хармандир-Сахиб или Золотой храм, Индия


Миланский собор, Италия


Белый храм Ват Ронг Кхун, Таиланд


Висячий монастырь Сюанькун-сы в Китае


Храм Ян Нава, Таиланд


Джетавана Рамайя, Шри-Ланка

Буддистская ступа Джетавана Рамайя — самая большая в мире. Сооружение было построено при короле Махасене в III веке. На строительство столь необычного храма ушло почти 100 миллионов обожжённых кирпичей. Высота постройки 122 метра, а её диаметр достигает почти 100 метров.


Пагода Шведагон, Мьянма

Церковь святой Моники, Мадрид, Испания

Церковь св. Иосифа Обручника, Чикаго, США

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Метки: архитектура   в мире   здание   красота   фото   храм   
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Сергей 3 часа назад
Ле Корбюзие - Нотр Дам“ в Роншане
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Alexandr 2 часа назад
Понты, они такие.
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